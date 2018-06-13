Ибрагимович: «ЧМ без меня даже смотреть не стоит! Но я бы все равно не пропустил этот турнир»

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович поделился ожиданиями от чемпионата мира.

«Очевидно, что я бы не сыграл в сборной Швеции. Но, как я и сказал еще четыре года назад, чемпионат мира без меня даже смотреть не стоит!

Думаю, что ЧМ будет потрясающим. Россия – огромная страна, в ней много людей. Это самый большой праздник в мире, так что я бы хотел быть на нем, где бы он ни был. Я бы его не пропустил», – сказал Ибрагимович.

Шведы сыграют в одной группе с командами Германии, Мексики и Южной Кореи.