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    Ибрагимович: «ЧМ без меня даже смотреть не стоит! Но я бы все равно не пропустил этот турнир»

    Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович поделился ожиданиями от чемпионата мира.

    «Очевидно, что я бы не сыграл в сборной Швеции. Но, как я и сказал еще четыре года назад, чемпионат мира без меня даже смотреть не стоит!

    Думаю, что ЧМ будет потрясающим. Россия – огромная страна, в ней много людей. Это самый большой праздник в мире, так что я бы хотел быть на нем, где бы он ни был. Я бы его не пропустил», – сказал Ибрагимович.

    Шведы сыграют в одной группе с командами Германии, Мексики и Южной Кореи.

    Источник: ФИФА

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    13.06.2018 00:48
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июня 2018, 12:15

      как всегда необычайно скромен и стеснителен))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 июня 2018, 08:34

      Может хотя бы мяч введет в игру.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 13 июня 2018, 08:31

      Капитальный скромняга)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 13 июня 2018, 02:32

      Гусь напыщенный.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 13 июня 2018, 02:11

      Судя по тому что он сказал,он приедет в Россию и будет тусоваться по полной,а футбол смотреть не будет)

      3
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > ЖОРРО 13 июня 2018, 10:46

      у гэлакси игра только 1 июля,ещё бы он не приехал попиариться

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 13 июня 2018, 02:09

      Ибра есть Ибра)))

      1
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