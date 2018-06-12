Журналистка из России взяла интервью у репортера на английском. Ее сравнили с Мутко

Испанский журналист Альфредо Паскуаль приехал в Краснодар, чтобы освещать матчи сборной Испании. Он раскритиковал город из-за пробок и незнания английского языка местными жителями.

Журналистка местных «Кубанских новостей» взяла интервью у Паскуаля на английском языке. Оно опубликовано на ютубе. В комментариях к видео девушку сравнили с вице-премьером РФ Виталием Мутко по уровню владения английским языком.