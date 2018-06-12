Журналистка из России взяла интервью у репортера на английском. Ее сравнили с Мутко

Во-первых, в школе нужно усилить обучение русскому языку, чтобы
после школы, бывшие ученики разговаривали на русском без
словаря. Во-вторых, более ответственно обучать иностранному
языку.
Испанский журналист Альфредо Паскуаль приехал в Краснодар, чтобы освещать матчи сборной Испании. Он раскритиковал город из-за пробок и незнания английского языка местными жителями.
Журналистка местных «Кубанских новостей» взяла интервью у Паскуаля на английском языке. Оно опубликовано на ютубе. В комментариях к видео девушку сравнили с вице-премьером РФ Виталием Мутко по уровню владения английским языком.