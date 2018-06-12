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    Журналистка из России взяла интервью у репортера на английском. Ее сравнили с Мутко

    Испанский журналист Альфредо Паскуаль приехал в Краснодар, чтобы освещать матчи сборной Испании. Он раскритиковал город из-за пробок и незнания английского языка местными жителями.

    Журналистка местных «Кубанских новостей» взяла интервью у Паскуаля на английском языке. Оно опубликовано на ютубе. В комментариях к видео девушку сравнили с вице-премьером РФ Виталием Мутко по уровню владения английским языком.

    Источник: YouTube

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    12.06.2018 23:25
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 июня 2018, 09:46

      Во-первых, в школе нужно усилить обучение русскому языку, чтобы
      после школы, бывшие ученики разговаривали на русском без
      словаря. Во-вторых, более ответственно обучать иностранному
      языку.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 13 июня 2018, 08:59

      И все же,не смотря на все наши потуги угодить кому то в первую очередь,нельзя не отметить нашу общую отсталость(в часности по владению языками). Это пидоростическое правительство не может на государственном уровне внедрить изучение языков в школах. Все что там делается вылетает из голов нашей молодежи через сутки после окончания учебного заведения.

      1
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 13 июня 2018, 08:31

      Это позорно. Неужели нельзя было подослать человека, который получше говорит по-английски?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +834

      val-berezko > komarinskiy 13 июня 2018, 09:02

      Надо не человеков подсылать,а всем владеть ин. язом. А то стадионы строим на заглядение,а внутрь глянь-пустота. Подсылать -наше любимое дело.

      1
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 13 июня 2018, 01:04

      Что же будут говорить тогда про питерские пробки, если краснодарские не понравились.

      3
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      Рейтинг: +74

      Денис М46 12 июня 2018, 23:53

      Не знать язык - не позорно. Но зачем лезть брать интервью у иностранца в таком случае, вот в чем вопрос.

      10
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      Рейтинг: +256

      Gorasul 12 июня 2018, 23:51

      Мутко по сравнению с ней - Черчилль))

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