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«Спартак» может отдать Рошу в годичную аренду «Крузейро»

12 июня 2018, 18:48
6

Нападающий «Спартака» Педро Роша может продолжить карьеру в «Крузейро».

По информации ZeroHora, бразильский клуб может арендовать 23-летнего футболиста сроком на один год. На переходе форварда настаивает главный тренер «Крузейро» Мано Менезес.

Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» прошлым летом за 12 миллионов евро. В сезоне-2017/18 он принял участие в 14 матчах во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не собирается отпускать Рошу и намерен предоставить ему в новом сезоне больше игрового времени.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Крузейро Роша Педро
Комментарии (6)
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Мары
1528821996
Извините, но это хотелки чисто Крузейро. У нас вполне реально может Промес уходит и на левом фланге надо создать конкуренцию.Как раз под это дело Роша и Ташаев подойдут.Так что пусть Крузейро губу закатывает.
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OfaZavr
1528822210
ну если Промес останется то можно и отдать в аренду, все же лучше чем редкие выходы на поле на пару десятков минут.
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nik55
1528823888
какая аренда----пусть пашет за Спартак
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Mirex_CSKA
1528824276
Может Кутепова в Крузейро?) Яб посмотрел на это)
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zigbert
1528826297
Рано об этом говорить.
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Полная Канистра
1528826615
как у вас покупать игроков так вы резину нам такую тянете цену набиваете а тут смотри ка он настаивает этот тренер Мано. Теперь наша очередь резинку потянуть так что ждите поезда
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