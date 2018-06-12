«Спартак» может отдать Рошу в годичную аренду «Крузейро»

Нападающий «Спартака» Педро Роша может продолжить карьеру в «Крузейро».

По информации ZeroHora, бразильский клуб может арендовать 23-летнего футболиста сроком на один год. На переходе форварда настаивает главный тренер «Крузейро» Мано Менезес.

Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» прошлым летом за 12 миллионов евро. В сезоне-2017/18 он принял участие в 14 матчах во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не собирается отпускать Рошу и намерен предоставить ему в новом сезоне больше игрового времени.