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    «Спартак» может отдать Рошу в годичную аренду «Крузейро»

    Нападающий «Спартака» Педро Роша может продолжить карьеру в «Крузейро».

    По информации ZeroHora, бразильский клуб может арендовать 23-летнего футболиста сроком на один год. На переходе форварда настаивает главный тренер «Крузейро» Мано Менезес.

    Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» прошлым летом за 12 миллионов евро. В сезоне-2017/18 он принял участие в 14 матчах во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» не собирается отпускать Рошу и намерен предоставить ему в новом сезоне больше игрового времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.06.2018 18:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 июня 2018, 21:03

      как у вас покупать игроков так вы резину нам такую тянете цену набиваете а тут смотри ка он настаивает этот тренер Мано. Теперь наша очередь резинку потянуть так что ждите поезда

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 20:58

      Рано об этом говорить.

      3
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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 12 июня 2018, 20:24

      Может Кутепова в Крузейро?) Яб посмотрел на это)

      0
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      Рейтинг: +8026

      nik55 12 июня 2018, 20:18

      какая аренда----пусть пашет за Спартак

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июня 2018, 19:50

      ну если Промес останется то можно и отдать в аренду, все же лучше чем редкие выходы на поле на пару десятков минут.

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 12 июня 2018, 19:46

      Извините, но это хотелки чисто Крузейро.
      У нас вполне реально может Промес уходит и на левом фланге надо создать конкуренцию.Как раз под это дело Роша и Ташаев подойдут.Так что пусть Крузейро губу закатывает.

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