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Лопетеги – новый главный тренер «Реала»

12 июня 2018, 18:17
25

«Реал» на своем официальном сайте сообщил, что команду возглавит нынешний тренер сборной Испании Хулен Лопетеги.

Контракт со специалистом рассчитан на три года. Он приступит к исполнению своих обязанностей после завершения чемпионата мира-2018.

Лопетеги руководит «красной фурией» с лета 2016 года. В своей карьере он тренировал такие клубы, как «Порту» и «Райо Вальекано». Также работал в молодежной команде «Реала» и возглавлял сборные Испании различных возрастов.

«Реал» выбрал нового тренера. Это сенсация

Источник: ФК «Реал»
Испания. Примера Реал Испания Лопетеги Хулен
Комментарии (25)
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Kikujiro
1528817727
а слухов-то было! чуть ли не САМ Черчесов должен был возглавить. А оказался какой-то *****.
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insider_retro
1528818849
Вот так, не попадая не в какие предварительные шорт-списки, Лопетеги взвалил на свои плечи неимоверный груз ответственности... А его тренерский путь в клубах вызовет ещё не мало споров и каркания...
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panmon
1528819966
Охохохо... вот это новость. Сочувствую болельщикам :)
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VeniaminS
1528820733
Будем посмотреть!!!
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Боцман59rus
1528821320
можно барсу поздравить...
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OfaZavr
1528822339
ну вот, а про него даже слухов никаких не ходило. вполне интересный вариант, поглядим какой Реал будет при нем.
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shinnik
1528823013
Выход из группы.Стычка с Россией. И досвида"ньос ,контракт..) Хотелосьбы..
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кузнецов артем
1528823120
Видать Перес так любит Иско что решил тренера Реала под него выбрать, глупо
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zigbert
1528827322
Неожиданное назначение. О нем даже речи не было.
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Kybik-Pybik
1528837842
Жесть!!! Вообще жесть!!!!!!!!! Скорее всего Роналду действительно уйдет... достойной замены ему не найдут (я думаю Неймар уже передумал уходить из ПСЖ)... на трансферах по накупают всякого дерьма... Лопетеги будет уволен зимой (скорее всего после провала на клубном ЧМ)... а Реал перестанет быть клубным гегамоном лет так на десят... Супер новость!
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