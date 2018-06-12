Лопетеги – новый главный тренер «Реала»

Жесть!!! Вообще жесть!!!!!!!!!
Скорее всего Роналду действительно уйдет... достойной замены ему не найдут (я думаю Неймар уже передумал уходить из ПСЖ)... на трансферах по накупают всякого дерьма... Лопетеги будет уволен зимой (скорее всего после провала на клубном ЧМ)... а Реал перестанет быть клубным гегамоном лет так на десят...
Супер новость!
«Реал» на своем официальном сайте сообщил, что команду возглавит нынешний тренер сборной Испании Хулен Лопетеги.
Контракт со специалистом рассчитан на три года. Он приступит к исполнению своих обязанностей после завершения чемпионата мира-2018.
Лопетеги руководит «красной фурией» с лета 2016 года. В своей карьере он тренировал такие клубы, как «Порту» и «Райо Вальекано». Также работал в молодежной команде «Реала» и возглавлял сборные Испании различных возрастов.
«Реал» выбрал нового тренера. Это сенсация