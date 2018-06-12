Лопетеги – новый главный тренер «Реала»

«Реал» на своем официальном сайте сообщил, что команду возглавит нынешний тренер сборной Испании Хулен Лопетеги.

Контракт со специалистом рассчитан на три года. Он приступит к исполнению своих обязанностей после завершения чемпионата мира-2018.

Лопетеги руководит «красной фурией» с лета 2016 года. В своей карьере он тренировал такие клубы, как «Порту» и «Райо Вальекано». Также работал в молодежной команде «Реала» и возглавлял сборные Испании различных возрастов.

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