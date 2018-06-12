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    Лопетеги – новый главный тренер «Реала»

    «Реал» на своем официальном сайте сообщил, что команду возглавит нынешний тренер сборной Испании Хулен Лопетеги.

    Контракт со специалистом рассчитан на три года. Он приступит к исполнению своих обязанностей после завершения чемпионата мира-2018.

    Лопетеги руководит «красной фурией» с лета 2016 года. В своей карьере он тренировал такие клубы, как «Порту» и «Райо Вальекано». Также работал в молодежной команде «Реала» и возглавлял сборные Испании различных возрастов.

    «Реал» выбрал нового тренера. Это сенсация

    Источник: ФК «Реал»

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    12.06.2018 18:17
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 13 июня 2018, 00:10

      Жесть!!! Вообще жесть!!!!!!!!!
      Скорее всего Роналду действительно уйдет... достойной замены ему не найдут (я думаю Неймар уже передумал уходить из ПСЖ)... на трансферах по накупают всякого дерьма... Лопетеги будет уволен зимой (скорее всего после провала на клубном ЧМ)... а Реал перестанет быть клубным гегамоном лет так на десят...
      Супер новость!

      0
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 12 июня 2018, 22:28

      кто он такой? никогда про него не слышал.

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 июня 2018, 21:24

      я думаю,временщик..... при всем уважении... в реале идет "перестройка "

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 21:15

      Неожиданное назначение. О нем даже речи не было.

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 12 июня 2018, 20:05

      Видать Перес так любит Иско что решил тренера Реала под него выбрать, глупо

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 12 июня 2018, 20:03

      Выход из группы.Стычка с Россией.
      И досвида"ньос ,контракт..)

      Хотелосьбы..



      2
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      Рейтинг: +179

      1297 > shinnik 12 июня 2018, 20:14

      Забавные вы. Мечтатели....

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > shinnik 12 июня 2018, 20:41

      И возьмут Черчесова?

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > 1297 12 июня 2018, 20:52

      мы тогда 1396...)

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Gullit 76 12 июня 2018, 20:55

      Не,не..
      Тарханова..)

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июня 2018, 19:52

      ну вот, а про него даже слухов никаких не ходило. вполне интересный вариант, поглядим какой Реал будет при нем.

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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 12 июня 2018, 19:42

      Неплохо!

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 12 июня 2018, 19:35

      можно барсу поздравить...

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 12 июня 2018, 19:32

      С небо упал?Морщин будет больше

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