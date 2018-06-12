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    «Ювентус» готов увеличить предложение по Головину до 20 миллионов

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин находится в списке трансферных целей нескольких итальянских клубов, сообщает Corriere dello Sport.

    «Ювентус» является фаворитом в этой гонке. Ранее сообщалось, что туринский клуб готов заплатить за футболиста сборной России 18 миллионов евро. Сейчас эта сумма выросла до 20 миллионов плюс бонусы.

    В российском клубе рассчитывают выручить от продажи своего лидера не менее 25 миллионов евро.

    В минувшем сезоне 22-летний футболист ЦСКА провел 43 матча во всех турнирах, забив в них семь голов и отдав шесть результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.06.2018 09:33
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 12 июня 2018, 19:17

      Неужели он так хорош.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 15:06

      Если сделка состоится ,то для Головина это будет трудным шагом в его карьере.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3437

      FRZZ 12 июня 2018, 12:30

      Утка очередная, российские футболисты не нужны топ клубам.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +489

      mikitka 12 июня 2018, 10:32

      В случае Головина и "Ювентуса" будет так: покупка -> сдача в аренду в условную "Сампдорию" на сезон-другой -> возвращение в РФПЛ. Головину надо идти в амбициозный клуб, где ему дадут играть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 июня 2018, 10:30

      Думаю надо рискнуть и подождать ЧМ. Головин показывал себя лидером именно в сложных матчах,так что и на чемпе себя покажет.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Gullit 76 12 июня 2018, 11:37

      По крайней мере до ЧМ не подписывать никакого соглашения, но переговоры можно вести и с другими клубами.

      2
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      Рейтинг: +380

      Гуус 12 июня 2018, 10:14

      нужно продавать, пока есть спрос, иначе загубят ему карьеру как это сделали Дзагоеву и Акинфееву.
      Лучше сидеть на лавке выходя на замены хотя бы первое время в Ювентусе..
      Чем месить Говно в рфпл!

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 июня 2018, 10:07

      Трансферная страда началась на футбольных полях. Разного рода сайты и таблоиды соревнуются кто больше выдаст фейк-ньюс. Торг уместен от 25 млн. и выше. К Гинеру можно по разному относится, но в торговле ему у нас равных нет, и он не продешевит.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Рубик Докоян 12 июня 2018, 11:41

      Всё верно сказал, причём Е.Гинер ещё не просто ищет
      экономическую выгоду для клуба, но и заботится о
      футболисте, чтобы он был нормально трудоустроен.

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 12 июня 2018, 09:42

      странно все это. нахрен он им нужен?

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      Рейтинг: +128

      ParadoO > piligrim1986 12 июня 2018, 09:56

      Как где то писалось Раньше, он будет как новый Павел Недвед)) Ну уж не знаю ,на сколько ему получится стать таким же))

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