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«Ювентус» готов увеличить предложение по Головину до 20 миллионов

12 июня 2018, 09:33
10

Полузащитник ЦСКА Александр Головин находится в списке трансферных целей нескольких итальянских клубов, сообщает Corriere dello Sport.

«Ювентус» является фаворитом в этой гонке. Ранее сообщалось, что туринский клуб готов заплатить за футболиста сборной России 18 миллионов евро. Сейчас эта сумма выросла до 20 миллионов плюс бонусы.

В российском клубе рассчитывают выручить от продажи своего лидера не менее 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне 22-летний футболист ЦСКА провел 43 матча во всех турнирах, забив в них семь голов и отдав шесть результативных передач.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Трансферы Ювентус ЦСКА Головин Александр
Комментарии (10)
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piligrim1986
1528785732
странно все это. нахрен он им нужен?
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Рубик Докоян
1528787271
Трансферная страда началась на футбольных полях. Разного рода сайты и таблоиды соревнуются кто больше выдаст фейк-ньюс. Торг уместен от 25 млн. и выше. К Гинеру можно по разному относится, но в торговле ему у нас равных нет, и он не продешевит.
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Гуус
1528787655
нужно продавать, пока есть спрос, иначе загубят ему карьеру как это сделали Дзагоеву и Акинфееву. Лучше сидеть на лавке выходя на замены хотя бы первое время в Ювентусе.. Чем месить Говно в рфпл!
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Gullit 76
1528788657
Думаю надо рискнуть и подождать ЧМ. Головин показывал себя лидером именно в сложных матчах,так что и на чемпе себя покажет.
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mikitka
1528788769
В случае Головина и "Ювентуса" будет так: покупка -> сдача в аренду в условную "Сампдорию" на сезон-другой -> возвращение в РФПЛ. Головину надо идти в амбициозный клуб, где ему дадут играть
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zigbert
1528805202
Если сделка состоится ,то для Головина это будет трудным шагом в его карьере.
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Урия Гип
1528820256
Неужели он так хорош.
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