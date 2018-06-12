«Ювентус» готов увеличить предложение по Головину до 20 миллионов

Полузащитник ЦСКА Александр Головин находится в списке трансферных целей нескольких итальянских клубов, сообщает Corriere dello Sport.

«Ювентус» является фаворитом в этой гонке. Ранее сообщалось, что туринский клуб готов заплатить за футболиста сборной России 18 миллионов евро. Сейчас эта сумма выросла до 20 миллионов плюс бонусы.

В российском клубе рассчитывают выручить от продажи своего лидера не менее 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне 22-летний футболист ЦСКА провел 43 матча во всех турнирах, забив в них семь голов и отдав шесть результативных передач.