Франция возглавила рейтинг стоимости игроков на ЧМ-2018. Россия – на 22-й строчке

Опубликована рыночная стоимость игроков всех команд, которые примут участие в чемпионат мира-2018.

Возглавляет данный рейтинг, составленный лабораторией футбольных данных CIES, сборная Франции – 1 миллиард 410 миллионов евро. Самый дорогой футболист команды – Килиан Мбаппе. Его стоимость оценивается в 187 миллионов, что составляет 13% от команды.

Далее в рейтинге идут сборные Англии (1,386 миллиарда) и Бразилии (1,269).

Сборная России занимает 22-е место с суммой в 132 миллиона евро. Лидером российской команды по стоимости назван Александр Головин, который оценивается в 21 миллион евро (16% от общей стоимости команды).