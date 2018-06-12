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  • Франция возглавила рейтинг стоимости игроков на ЧМ-2018. Россия – на 22-й строчке

Франция возглавила рейтинг стоимости игроков на ЧМ-2018. Россия – на 22-й строчке

12 июня 2018, 09:09
24

Опубликована рыночная стоимость игроков всех команд, которые примут участие в чемпионат мира-2018.

Возглавляет данный рейтинг, составленный лабораторией футбольных данных CIES, сборная Франции – 1 миллиард 410 миллионов евро. Самый дорогой футболист команды – Килиан Мбаппе. Его стоимость оценивается в 187 миллионов, что составляет 13% от команды.

Далее в рейтинге идут сборные Англии (1,386 миллиарда) и Бразилии (1,269).

Сборная России занимает 22-е место с суммой в 132 миллиона евро. Лидером российской команды по стоимости назван Александр Головин, который оценивается в 21 миллион евро (16% от общей стоимости команды).

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Франция Англия Бразилия Россия Головин Александр Мбаппе Килиан
Комментарии (24)
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Blossiya
1528784252
Исправьте информацию. Вы потеряли сборную Испании. Испания €1,08 млрд И это первое место по стоимости состава, Франция лишь вторая.
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Smithy
1528784626
Неправда, по данным Трансфермаркет мы на 18. ТМ я как-то больше доверяю
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Рубик Докоян
1528787525
Кто на каком месте и чего стоит мы оценим по играм на ЧМ и по его итогам. В абсолютном своём большинстве цены на игроков и их футбольное мастерство далеки друг о друга.
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Blossiya
1528788952
Таких оценочных данных будет много и все разные. В мире общепризнанным для подобных оценок является не лаборатория футбольных данных CIES, а Transfermarkt. И по данным Transfermarkt первое место у Испании, а не у Франции . Кстати, CIES (которая частная компания в Швейцарии) , работает при университете и проводит интересные исследования, но не специалисты по стоимости игроков. Впрочем, таковых в мире и нет вовсе)))
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swot1205
1528789974
вот он лимит во плоти. варятся в собственном соку без конкуренции
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vashinin
1528791046
Данные и так сомнительные, а после чемпионата и по его ходу увидим корректировку цифр.
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Мары
1528794169
Не буду оригинальным если скажу,что реальную стоимость игроков покажет ЧМ.Кто чего и сколько стоит.А все эти рейтинги так же близки как и далеки от реальности.Реальность - это жизнь и мы в ней.
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iBragim2102
1528797101
Ничего се, Россия в рейтинге стоимости игроков выше чем, в рейтинге сборных на чм.
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zigbert
1528804811
Для россиян это совсем неплохо.
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tesch
1528810925
Спорный анализ и это как минимум.
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