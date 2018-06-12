Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Франция возглавила рейтинг стоимости игроков на ЧМ-2018. Россия – на 22-й строчке

    Опубликована рыночная стоимость игроков всех команд, которые примут участие в чемпионат мира-2018.

    Возглавляет данный рейтинг, составленный лабораторией футбольных данных CIES, сборная Франции – 1 миллиард 410 миллионов евро. Самый дорогой футболист команды – Килиан Мбаппе. Его стоимость оценивается в 187 миллионов, что составляет 13% от команды.

    Далее в рейтинге идут сборные Англии (1,386 миллиарда) и Бразилии (1,269).

    Сборная России занимает 22-е место с суммой в 132 миллиона евро. Лидером российской команды по стоимости назван Александр Головин, который оценивается в 21 миллион евро (16% от общей стоимости команды).

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.06.2018 09:09
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 июня 2018, 16:49

      кривоногие и так стоят?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8757

      tesch 12 июня 2018, 16:42

      Спорный анализ и это как минимум.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 15:00

      Для россиян это совсем неплохо.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 12 июня 2018, 13:41

      У корейцев Сон 90 стоит )) про супер нападающего этого гранды в курсе?)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 12 июня 2018, 12:51

      Ничего се, Россия в рейтинге стоимости игроков выше чем, в рейтинге сборных на чм.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 12 июня 2018, 12:28

      Кейн 2сотни штеген сотню тогда де хеа минимум полторы должен стоить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 12 июня 2018, 12:14

      интересно знать, откуда такие циферки берутся, ведь сегодня игрок стоит примерно сто миллионов, а завтра уже может стать 150

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 12 июня 2018, 12:02

      Не буду оригинальным если скажу,что реальную стоимость игроков покажет ЧМ.Кто чего и сколько стоит.А все эти рейтинги так же близки как и далеки от реальности.Реальность - это жизнь и мы в ней.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8590

      vashinin 12 июня 2018, 11:10

      Данные и так сомнительные, а после чемпионата и по его ходу увидим корректировку цифр.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 12 июня 2018, 10:52

      вот он лимит во плоти. варятся в собственном соку без конкуренции

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11