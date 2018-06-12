Орлов: «Семак брал врача-реабилитолога из «Локомотива»

У нас в футболе все разбираются так как играет наша сборная, теперь, блин, ещё и в медицину полезли. Кто далёк от этого по гуглите и узнаете о ней. Она профи в своём деле. Врач физиотерапевт, реабилитолог. Работала в " Локо" при 4-х тренерах, потом в "Уфе" куда Семак её пригласил и вот сейчас в "Зенит". Она работает индивидуально с теми кто после травм и операций, предлагая комплекс упражнений для восстановления утраченных функций организма. Групповые занятия и разминки для профилактики и предотвращения возможных повреждений. Она блондинка по фенотипу, а не по мозгам...
Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о кадровых перестановках в тренерском штабе «Зенита» с приходом нового главного тренера Сергея Семака. Известно, что за ним в команду из Санкт-Петербурга из «Уфы» пришли тренер Александр Низелик и врач-реабилитолог Мария Бурова.
«Низелик возвращается в «Зенит», и еще в петербургском клубе будет женщина – врач-реабилитолог Мария Бурова. Она год работала в «Уфе», Семак брал ее из «Локомотива». Это очень хороший специалист, и это очень важный процесс для «Зенита».
Помните череду травм? Кокорин и Маммана еще только лечатся. Врач-реабилитолог – это и упреждение травм, и восстановление после травм.
Это замечательная блондинка, с которой я знаком. Несколько раз ездил в Уфу, видел ее, и к ней с огромным уважением относятся футболисты. Она вообще достойна уважения, как и сам Сергей Семак», – рассказал Орлов.
Предыдущий сезон «Зенит» завершил на пятой строчке в турнирной таблице РФПЛ.