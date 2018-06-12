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    Орлов: «Семак брал врача-реабилитолога из «Локомотива»

    Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о кадровых перестановках в тренерском штабе «Зенита» с приходом нового главного тренера Сергея Семака. Известно, что за ним в команду из Санкт-Петербурга из «Уфы» пришли тренер Александр Низелик и врач-реабилитолог Мария Бурова.

    «Низелик возвращается в «Зенит», и еще в петербургском клубе будет женщина – врач-реабилитолог Мария Бурова. Она год работала в «Уфе», Семак брал ее из «Локомотива». Это очень хороший специалист, и это очень важный процесс для «Зенита».

    Помните череду травм? Кокорин и Маммана еще только лечатся. Врач-реабилитолог – это и упреждение травм, и восстановление после травм.

    Это замечательная блондинка, с которой я знаком. Несколько раз ездил в Уфу, видел ее, и к ней с огромным уважением относятся футболисты. Она вообще достойна уважения, как и сам Сергей Семак», – рассказал Орлов.

    Предыдущий сезон «Зенит» завершил на пятой строчке в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: «ВКонтакте»

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    12.06.2018 06:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 июня 2018, 09:23

      У нас в футболе все разбираются так как играет наша сборная, теперь, блин, ещё и в медицину полезли. Кто далёк от этого по гуглите и узнаете о ней. Она профи в своём деле. Врач физиотерапевт, реабилитолог. Работала в " Локо" при 4-х тренерах, потом в "Уфе" куда Семак её пригласил и вот сейчас в "Зенит". Она работает индивидуально с теми кто после травм и операций, предлагая комплекс упражнений для восстановления утраченных функций организма. Групповые занятия и разминки для профилактики и предотвращения возможных повреждений. Она блондинка по фенотипу, а не по мозгам...

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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 12 июня 2018, 08:23

      Хороший врач ..в Питере очень пригодится..

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Путник 13 12 июня 2018, 08:25

      а ты откуда знаешь

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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > Garrincha58 12 июня 2018, 08:50

      Знаю..Будь любопытным ..смотри не только сам футбол ..но и читай околофутбольные репортажи и новости ..Мария заслужила уважение..

      2
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 12 июня 2018, 07:40

      Ну все,запел Генаха,а через полгода прям в воздухе переобуется.))

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