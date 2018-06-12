Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Де Хеа: «Все знают, что Роналду – один из лучших игроков в мире. Матч с Португалией будет сложным»

    Голкипер сборной Испании Давид Де Хеа поделился ожиданиями от матча группового этапа чемпионата мира против Португалии.

    «Первый матч всегда важен. Особенно, когда он проходит против такого сложного соперника, как Португалия.

    Нам нужно сыграть так же, как и во время отбора. Надо играть в свою игру. Все знают о Роналду, и все знают, что он один из лучших в мире.

    А с ним есть и сильная команда. Они чемпионы Европы, и это будет сложный матч», – сказал Де Хеа.

    Матч Португалия – Испания пройдет 15 июня.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.06.2018 02:11
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 12 июня 2018, 08:26

      Испания - по рту Гали - это интересно

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11