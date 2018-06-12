Де Хеа: «Все знают, что Роналду – один из лучших игроков в мире. Матч с Португалией будет сложным»

Голкипер сборной Испании Давид Де Хеа поделился ожиданиями от матча группового этапа чемпионата мира против Португалии.

«Первый матч всегда важен. Особенно, когда он проходит против такого сложного соперника, как Португалия.

Нам нужно сыграть так же, как и во время отбора. Надо играть в свою игру. Все знают о Роналду, и все знают, что он один из лучших в мире.

А с ним есть и сильная команда. Они чемпионы Европы, и это будет сложный матч», – сказал Де Хеа.

Матч Португалия – Испания пройдет 15 июня.