Асенсио может уйти из «Реала», если Неймар перейдет в команду

По информации Diario Gol, полузащитник «Реала» Марко Асенсио намерен покинуть команду, если в нее перейдет форвард «ПСЖ» Неймар.

Асенсио хочет получать больше игровой практики, и приход бразильца в команду осложнит ситуацию с попаданием в состав. Сообщается, что испанец готов покинуть мадридский клуб.

Игроком интересуются «Ювентус» и «ПСЖ». Также сообщается об интересе «Ливерпуля». Мерсисайдцы ищут замену хавбеку «Лиона» Набилю Фекиру, трансфер которого сорвался.

«Ливерпуль» отказался от Фекира из-за возможных проблем со здоровьем у игрока