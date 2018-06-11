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    Асенсио может уйти из «Реала», если Неймар перейдет в команду

    По информации Diario Gol, полузащитник «Реала» Марко Асенсио намерен покинуть команду, если в нее перейдет форвард «ПСЖ» Неймар.

    Асенсио хочет получать больше игровой практики, и приход бразильца в команду осложнит ситуацию с попаданием в состав. Сообщается, что испанец готов покинуть мадридский клуб.

    Игроком интересуются «Ювентус» и «ПСЖ». Также сообщается об интересе «Ливерпуля». Мерсисайдцы ищут замену хавбеку «Лиона» Набилю Фекиру, трансфер которого сорвался.

    «Ливерпуль» отказался от Фекира из-за возможных проблем со здоровьем у игрока

    Источник: Diario Gol

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    11.06.2018 02:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 11 июня 2018, 02:31

      в любом случае тут 2 варианта
      Все остается как было и асенсио сидит под роналду
      уйдет роналду, придет неймар - будет тоже самое, будет под неймаром
      Неужели он думает что придет неймар и роналду еще остается, это анриал... так что не вижу смысла.Ему придется и так и так уйти, если хочет больше. Хотя использовать асенсио можно не только слева, но и как ОФ, или АПЗ например.

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