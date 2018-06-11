Асенсио может уйти из «Реала», если Неймар перейдет в команду

в любом случае тут 2 варианта
Все остается как было и асенсио сидит под роналду
уйдет роналду, придет неймар - будет тоже самое, будет под неймаром
Неужели он думает что придет неймар и роналду еще остается, это анриал... так что не вижу смысла.Ему придется и так и так уйти, если хочет больше. Хотя использовать асенсио можно не только слева, но и как ОФ, или АПЗ например.
По информации Diario Gol, полузащитник «Реала» Марко Асенсио намерен покинуть команду, если в нее перейдет форвард «ПСЖ» Неймар.
Асенсио хочет получать больше игровой практики, и приход бразильца в команду осложнит ситуацию с попаданием в состав. Сообщается, что испанец готов покинуть мадридский клуб.
Игроком интересуются «Ювентус» и «ПСЖ». Также сообщается об интересе «Ливерпуля». Мерсисайдцы ищут замену хавбеку «Лиона» Набилю Фекиру, трансфер которого сорвался.
«Ливерпуль» отказался от Фекира из-за возможных проблем со здоровьем у игрока