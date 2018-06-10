Mirror: Бэйл отказал «Баварии» и намерен вернуться в АПЛ

«Бавария» заинтересована в трансфере форварда «Реала» Гарета Бэйла. Сообщается, что валлийский игрок – приоритетная цель в межсезонье для главного тренера мюнхенцев Нико Ковача.

Однако Бэйл не намерен переезжать в Бундеслигу. Если он покинет мадридский клуб, то вернется в Англию. Но будущее футболиста все еще не решено окончательно, многое будет зависеть от нового главного тренера команды. В Англии игроком интересуется «Манчестер Юнайтед».

«Реал» хочет назначить нового тренера до начала чемпионата мира