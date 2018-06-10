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    Mirror: Бэйл отказал «Баварии» и намерен вернуться в АПЛ

    «Бавария» заинтересована в трансфере форварда «Реала» Гарета Бэйла. Сообщается, что валлийский игрок – приоритетная цель в межсезонье для главного тренера мюнхенцев Нико Ковача.

    Однако Бэйл не намерен переезжать в Бундеслигу. Если он покинет мадридский клуб, то вернется в Англию. Но будущее футболиста все еще не решено окончательно, многое будет зависеть от нового главного тренера команды. В Англии игроком интересуется «Манчестер Юнайтед».

    «Реал» хочет назначить нового тренера до начала чемпионата мира

    Источник: Mirror.co.uk

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    10.06.2018 22:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 11 июня 2018, 17:51

      Пусть уходит от не благодарных руководства Реала,пусть перес сосет средний палец

      0
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 11 июня 2018, 14:19

      У баварии свой хрустальный бегунок есть и в разы лучше - Роббен.

      0
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 11 июня 2018, 07:50

      Бред. На кой Баварии этот стеклянный бегунок беспотовина ... Шлак не стоящий своих денег

      0
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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 11 июня 2018, 00:04

      А зря.

      0
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      Рейтинг: +18

      Илько > Chaborz.1990 11 июня 2018, 00:49

      Чего ж зря? С Реалом он уже всё выжал, а в Англии ему как раз есть, что завоёвывать. К тому же АПЛ котируется выше Ла Лиги. В МЮ было бы в самый раз, иначе опять не видать "дьяволам" титулов на следующий сезон.

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