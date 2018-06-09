«Реал» хочет назначить нового тренера до начала чемпионата мира

«Реал» намерен объявить о назначении нового главного тренера до четверга, 14 июня – дня, когда стартует чемпионат мира.

Мадридцы находятся без тренера более недели и, несмотря на некоторые планы, продвигающиеся вперед, данная ситуация парализует стратегические решения, включая окончательные детали расписания предсезонной подготовки, и, что более важно, покупку и продажу игроков.

Во время чемпионата мира внимание всего мира будет привлечено к турниру в России, что может отвлечь общественность и болельщиков от презентации нового тренера. Вот почему руководство «Реала» стремится к назначению специалиста, который соответствует критериям президента Флорентино Переса, перед стартом мундиаля.

Сливочные ведут переговоры с Маурисио Покеттино («Тоттенхэм») и Юргеном Клоппом («Ливерпуль»). Аргентинец по-прежнему является номером один для мадридцев, несмотря на сообщения о том, что его кандидатура больше не рассматривается.

Также один из кандидатов на вакантный пост – экс-полузащитник «Реала» Гути. Информация о еще одном претенденте на замену Зинедину Зидану появилась в бразильских СМИ в пятницу вечером. Это тренер национальной сборной Тите. Его контракт с Бразильской футбольной конфедерацией истекает после чемпионата мира, и у него есть возможность продлить соглашение еще на четыре года. Если «Реал» сможет убедить специалиста взять на себя ответственность, особенно держа в уме его близкие отношения со своей трансферной целью Неймаром, ему, возможно, придется подождать с объявлением имени нового главного тренера до завершения мирового первенства.