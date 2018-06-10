Парфенов – о закрытии «Тосно»: «Приезжал губернатор, были красивые разговоры»

Бывший главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился мнением о расформировании клуба.

«Уверен, что если бы не такая тяжелая ситуация внутри, то команда бы сохранила прописку. Горд теми игроками, которые выиграли Кубок. У них трофей уже никто не заберeт. Конечно, это боль. К сожалению, трудности очень часто мешают.

Сейчас можно говорить всe, что угодно. Была надежда, приезжал губернатор, были красивые разговоры, но закончилось все так, как закончилось. По долгам с нами никто не связывался, но некоторые работники начали получать какие-то деньги», – сказал Парфeнов.

Под руководством Парфенова «Тосно» по итогам прошлого сезона выиграл Кубок России.

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