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  • Парфенов – о закрытии «Тосно»: «Приезжал губернатор, были красивые разговоры»

Парфенов – о закрытии «Тосно»: «Приезжал губернатор, были красивые разговоры»

10 июня 2018, 15:47
10

Бывший главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился мнением о расформировании клуба.

«Уверен, что если бы не такая тяжелая ситуация внутри, то команда бы сохранила прописку. Горд теми игроками, которые выиграли Кубок. У них трофей уже никто не заберeт. Конечно, это боль. К сожалению, трудности очень часто мешают.

Сейчас можно говорить всe, что угодно. Была надежда, приезжал губернатор, были красивые разговоры, но закончилось все так, как закончилось. По долгам с нами никто не связывался, но некоторые работники начали получать какие-то деньги», – сказал Парфeнов.

Под руководством Парфенова «Тосно» по итогам прошлого сезона выиграл Кубок России.

«Тосно» тоже умер. Каким мы его запомним

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Тосно Парфенов Дмитрий
Комментарии (10)
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С-Пб on-line
1528636059
К сожалению,в нашем регионе губ ер ничего не решает...увы
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BRO_football
1528636856
Неудивительно. Ведь политическое руководство нашей страны привыкло обманывать людей: вести красивые разговоры, но в итоге ничего не делать
Ответить
zigbert
1528637484
Правильно, наобещали золотые горы, по пиарились и выбросили как ненужный материал.
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Gorasul
1528637636
Так в чём проблема? Продавайте билеты, атрибутику, игроков, мерчандайз. Зарабатывайте. Я же не бегу к губернатору - отбери деньги у стариков и дай на мой бизнес.... Вообще охамел это парфёныч....
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Par Mezan
1528637858
Поимели по-полной....
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GoLenaStop
1528637987
Кто следующий?..
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amazonaws
1528639901
Тосно умер, да здравствует Fort Group, которые БЛАГОПОЛУЧНО похоронили Тосно и предали его АНАФЕМЕ!!! Нашли же время и в аккурат перед самым стартом чемпионата Мира по футболу!!! Приняли не простое решение??? Да ПЛЕВАТЬ они, в Fort Group, хотели на Тосно! Печальный и логический КОНЕЦ они заготовили ЗАРАНЕЕ! Чтоб ГРОМЧЕ хлопнуть дверью!!! Вся страна встречает старт чемпионат Мира по футболу, а эти, ДЕЛЬЦЫ от футбола, устраивают ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ похороны Тосно!!! Теперь вам понятно? Для чего они ЗАВАРИЛИ весь этот БАРДАК???
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OfaZavr
1528645901
да, красивые слова же не сложно сказать, а на деле их подтвердить гораздо труднее, а слова скажут для успокоения людей и все.
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Грыззь
1528702799
Жаль, достойный клуб.
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