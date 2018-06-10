Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Парфенов – о закрытии «Тосно»: «Приезжал губернатор, были красивые разговоры»

    Бывший главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился мнением о расформировании клуба.

    «Уверен, что если бы не такая тяжелая ситуация внутри, то команда бы сохранила прописку. Горд теми игроками, которые выиграли Кубок. У них трофей уже никто не заберeт. Конечно, это боль. К сожалению, трудности очень часто мешают.

    Сейчас можно говорить всe, что угодно. Была надежда, приезжал губернатор, были красивые разговоры, но закончилось все так, как закончилось. По долгам с нами никто не связывался, но некоторые работники начали получать какие-то деньги», – сказал Парфeнов.

    Под руководством Парфенова «Тосно» по итогам прошлого сезона выиграл Кубок России.

    «Тосно» тоже умер. Каким мы его запомним

    Источник: Спорт FM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.06.2018 15:47
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +523

      Грыззь 11 июня 2018, 10:39

      Жаль, достойный клуб.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 июня 2018, 18:51

      да, красивые слова же не сложно сказать, а на деле их подтвердить гораздо труднее, а слова скажут для успокоения людей и все.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 10 июня 2018, 17:11

      Тосно умер, да здравствует Fort Group, которые БЛАГОПОЛУЧНО похоронили Тосно и предали его АНАФЕМЕ!!!
      Нашли же время и в аккурат перед самым стартом чемпионата Мира по футболу!!!
      Приняли не простое решение???
      Да ПЛЕВАТЬ они, в Fort Group, хотели на Тосно!
      Печальный и логический КОНЕЦ они заготовили ЗАРАНЕЕ!
      Чтоб ГРОМЧЕ хлопнуть дверью!!!
      Вся страна встречает старт чемпионат Мира по футболу, а эти, ДЕЛЬЦЫ от футбола, устраивают ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ похороны Тосно!!!
      Теперь вам понятно?
      Для чего они ЗАВАРИЛИ весь этот БАРДАК???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 10 июня 2018, 16:39

      Кто следующий?..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws > GoLenaStop 10 июня 2018, 17:14

      Кто следующий?..
      Сказал заведующий и сразу выстроилась ОЧЕРЕДЬ.
      Амкар впереди всех ПРИБЕЖАЛ и уже расформировался!
      Де-факто Амкара уже нет, а де юре известят попозже.

      Ура! Амкар умер, да здравствует Звезда!
      Надежда на чудо и финансовое ВОСКРЕСЕНИЕ Амкара.
      Шансов МАЛО.
      С каждым днём они СТРЕМЯТСЯ к нулю!
      Пусть пермские болельщики не горюют!
      Не их вина, что Амкар приказал "долго жить"!
      Все эти годы Амкар еле-еле сводил финансовые концы с концами и вот источник ИССЯК и денег больше - НЕТ!
      А на НЕТ и Амкара - НЕТ!
      А что есть?
      А есть Звезда!
      Вот пусть она и продолжает историю славных страниц Амкара!
      Равнение на Звезду!
      Желаем ей успешно выступать в лиге!
      Вперёд Звезда!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 10 июня 2018, 16:37

      Поимели по-полной....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      Gorasul 10 июня 2018, 16:33

      Так в чём проблема? Продавайте билеты, атрибутику, игроков, мерчандайз. Зарабатывайте. Я же не бегу к губернатору - отбери деньги у стариков и дай на мой бизнес.... Вообще охамел это парфёныч....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июня 2018, 16:31

      Правильно, наобещали золотые горы, по пиарились и выбросили как ненужный материал.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 10 июня 2018, 16:20

      Неудивительно. Ведь политическое руководство нашей страны привыкло обманывать людей: вести красивые разговоры, но в итоге ничего не делать

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 10 июня 2018, 16:07

      К сожалению,в нашем регионе губ ер ничего не решает...увы

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11