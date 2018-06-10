Газзаев: «На Западе боялись, что миллионы болельщиков приедут и увидят, какая у нас процветающая страна»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев, ныне являющийся депутатом Госдумы, выразил уверенность в том, что болельщики, прибывшие на чемпионат мира в Россию, останутся довольны увиденным.

По словам Газзаева, британские чиновники делали все возможное для того, чтобы Россию лишили ЧМ-2018.

«Мировая общественность не пошла на поводу у Британии, потому что ее представители с самого начала несли полную чушь. С 2010 года, когда Россия получила право на проведение чемпионата мира, грязные информационные вбросы шли постоянно. И фильмы снимались, и различного рода статьи писались, чтобы создать негативный фон вокруг России и российского футбола в частности. Повлиять на общественное мнение не удалось даже с помощью политических ситуаций, специально спровоцированных с целью отобрать у нас право проведения ЧМ-2018.

Уж очень боялись на Западе, что миллионы болельщиков приедут к нам на чемпионат и увидят, какая у нас процветающая страна. Но эта пропаганда не сработала. А через несколько дней к нам приедет много гостей на чемпионат, и миф, который создавал Запад о России, окончательно растает», — цитирует Газзаева Nation News.