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  • Газзаев: «На Западе боялись, что миллионы болельщиков приедут и увидят, какая у нас процветающая страна»

Газзаев: «На Западе боялись, что миллионы болельщиков приедут и увидят, какая у нас процветающая страна»

10 июня 2018, 10:33
76

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев, ныне являющийся депутатом Госдумы, выразил уверенность в том, что болельщики, прибывшие на чемпионат мира в Россию, останутся довольны увиденным.

По словам Газзаева, британские чиновники делали все возможное для того, чтобы Россию лишили ЧМ-2018.

«Мировая общественность не пошла на поводу у Британии, потому что ее представители с самого начала несли полную чушь. С 2010 года, когда Россия получила право на проведение чемпионата мира, грязные информационные вбросы шли постоянно. И фильмы снимались, и различного рода статьи писались, чтобы создать негативный фон вокруг России и российского футбола в частности. Повлиять на общественное мнение не удалось даже с помощью политических ситуаций, специально спровоцированных с целью отобрать у нас право проведения ЧМ-2018.

Уж очень боялись на Западе, что миллионы болельщиков приедут к нам на чемпионат и увидят, какая у нас процветающая страна. Но эта пропаганда не сработала. А через несколько дней к нам приедет много гостей на чемпионат, и миф, который создавал Запад о России, окончательно растает», — цитирует Газзаева Nation News.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Газзаев Валерий
Комментарии (76)
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vm777
1528616853
На Западе боялись, что миллионы болельщиков приедут и увидят, какая у нас процветающая страна. _____________ Было бы здорово и живущим здесь это увидеть. Но...))
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Патронташ
1528617243
У Киселя и Соловья появился конкурент. ******-энтузиаст. ЧМ повод к его "звездному часу".Ведь когда то до того, как стать политической проституткой,имел отношение к футболу.Просто так не остановится.Пока не на лижет и не на сосет на "теплое место".
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Джавел.
1528617382
Сказочник-лизун.., тьфу на тебя...
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fadda
1528617585
Для депутатов типа Газзаева, да царька с олигархами она конечно процветающая. А вот мы, простые граждане, как-то этого процветания не ощущаем :( P/S/ Видимо для пущего процветания цены на бензин то недавно и подняли ;)
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SEREGA 64
1528617886
КАК ПРОТИВНА СМОТРЕТЬ НА ЭТО ПУТИНСКОЕ НАСИКОМОЕ ОНИ МЕРЫ ГУБЕРНАТОРЫ И ВЫ НАСЕКОМЫЕ КОТОРЫХ ПОСТАВИЛ УПЫРЬ КРЕМЛЕВСКИЙ ВЫ ДА ЖИВЕТЕ И ПРОДОЛЖАЙТЕ НАРОД РАЗВАРОВАВАТЬ УБЛЮДКИ В МАГАДАН ВАС ВСЕХ НАДО
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komarinskiy
1528619155
Подскажите, Валерий Георгиевич, когда она процветать начала? Я что-то пропустил момент.
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Мары
1528621495
Газаич, твою ж ты мать, я хочуууууу в твою Россииииииююююююююю !!!!!!!!!!! А то где я живу какая то другая страна.
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OfaZavr
1528621582
ага процветаем так что другим и не снилось, единственное забыл сказать еще раз спасибо и благодаря кому цветем и пахнем))
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апоголлл
1528622836
конечно процветаем,на 10 тысяч с зарплатой в месяц,с двумя детьми,******* процветаем.
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ks75
1528627501
У нас в Самаре даже к ЧМ не смогли приготовиться,есть две улицы вдоль которых мусор разгребли, а если же чуть от них отойти то гости просто ужаснутся от увиденного. Да и процветание страны это не наспех построенный стадион,а не побирающиеся по помойкам старики, достойный уровень жизни населения,отсутствие коррупции и развитая промышленность! Тезис Потемкинская деревня,как нельзя лучше отражает все происходящее
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