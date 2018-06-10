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    Газзаев: «На Западе боялись, что миллионы болельщиков приедут и увидят, какая у нас процветающая страна»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев, ныне являющийся депутатом Госдумы, выразил уверенность в том, что болельщики, прибывшие на чемпионат мира в Россию, останутся довольны увиденным.

    По словам Газзаева, британские чиновники делали все возможное для того, чтобы Россию лишили ЧМ-2018.

    «Мировая общественность не пошла на поводу у Британии, потому что ее представители с самого начала несли полную чушь. С 2010 года, когда Россия получила право на проведение чемпионата мира, грязные информационные вбросы шли постоянно. И фильмы снимались, и различного рода статьи писались, чтобы создать негативный фон вокруг России и российского футбола в частности. Повлиять на общественное мнение не удалось даже с помощью политических ситуаций, специально спровоцированных с целью отобрать у нас право проведения ЧМ-2018.

    Уж очень боялись на Западе, что миллионы болельщиков приедут к нам на чемпионат и увидят, какая у нас процветающая страна. Но эта пропаганда не сработала. А через несколько дней к нам приедет много гостей на чемпионат, и миф, который создавал Запад о России, окончательно растает», — цитирует Газзаева Nation News.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.06.2018 10:33
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    Комментарии69
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 10 июня 2018, 21:20

      Зря боятся при плутине мы самая загнивающая страна в Мире.

      1
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      Рейтинг: +1320

      ruded 10 июня 2018, 19:59

      Валера считает, что болел из-за бугра только по госдуме и домам депутатов будут водить?

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 10 июня 2018, 19:46

      процветает?... вы дальше Москвы и Питера выезжали?....

      2
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 10 июня 2018, 16:41

      Страна у нас и в самом деле не плохая только вот до процветания ещё ой как далеко особенно если смотреть на жизнь простого народа ,,,,

      2
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      Рейтинг: +85

      Dmitrii Darian 10 июня 2018, 16:36

      газай живет в одной вселенной с черчесовым)))) там сборная россии чемпионат мира и европы выигрываеи подряд, а народ в стране поголовно передвигается минимум на новых машинах не в кредит)))

      2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 10 июня 2018, 16:24

      ой, бл... прям миллионы..
      пи..дит, не остановишь...
      нам до процветания еще пилить и пилить... по стране поездил бы да посмотрел как люди живут. обитает где то в оторванном мире да новости наверное каждый день смотрит по первому каналу..

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 10 июня 2018, 15:22

      чего б.....дь(с)что он вообще несет?он в другой какой то России что ли живет?пес усатый

      2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июня 2018, 15:08

      Пора бы ему уже остановиться и помолчать.

      3
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      Рейтинг: +1236

      омск55 10 июня 2018, 15:03

      Мне одному кажется или так бывает , если спортсмены идут в политику получаются одни жополизы , и тупорылые политики

      4
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      Рейтинг: +915

      спанчес 10 июня 2018, 14:25

      насчет процветания. На прямой линии показали одну городскую больницу, и если вы понимаете, о чем я, это не единственная такая больница, а возможно и не самая стремная. Такие везде, я бы сказал повсюду в процветающней России . Была бы однга не показали бы в этой инсценировочной прямиой линии

      2
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