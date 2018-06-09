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    Собянин – руководителям предприятий: «Дайте работникам выходной в день открытия ЧМ-2018»

    Мэр Москвы Сергей Собянин призвал руководителей организаций и предприятий дать выходной работникам, чтобы они попали на матч-открытие чемпионата мира-2018.

    «Я, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к руководителям предприятий, организаций по возможности дать своим работникам выходной, особенно 14-го числа, если это возможно, чтобы они не попали в пробки и не возникли транспортные проблемы», – сказал Собянин.

    Турнир откроется 14 июня в Москве. В первой игре встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

    Источник: Интерфакс

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    09.06.2018 21:32
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +97

      serzhio1 10 июня 2018, 14:59

      Выходной - это, конечно, слишком. А вот короткий день сделать можно)

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 10 июня 2018, 14:44

      Ты и так ***** пол-Москвы на грань выживания поставил, развалил метрополитен и ни оставил ни одного дешевого магазинчика, шел бы со своими советами...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 июня 2018, 11:07

      только значит в Сочи да в Москве хотят отдыхать в день игры, а в других городах можно значит и без выходных.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 июня 2018, 10:52

      Правильно. Иначе ни дела, ни работы. Все в смартфоны уткнутся.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июня 2018, 09:00

      Может это будет и правильно.

      1
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      Рейтинг: +361

      sergan113 10 июня 2018, 08:12

      Конечно выходной надо дать, а тем кому придется работать оплатить в двойном размере( "как это всегда у нас делается")

      0
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 10 июня 2018, 05:49

      А в случае выхода сборной из группы надо объявить этот день государственным праздником.

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      Рейтинг: +54662

      MaxRnD > Аvenger 26 июня 2018, 22:57

      Наш друг опять с нами. BMW M3. Ну чё с этим козлом делать ?

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 10 июня 2018, 01:58

      Ну зачем выходные , просто на время матча- открытия и др. матчей, ГД должна в экстренном порядке принять поправки к ТК РФ, где будет узаконен доп перерыв в работе.

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      Рейтинг: +261

      salexeich 10 июня 2018, 00:07

      В Волгограде и Сочи дни проведения матчей официально объявлены выходными

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 9 июня 2018, 22:53

      Дайте выходной, так как буду на смене, а хочется матч посмотреть!

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