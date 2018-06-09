Собянин – руководителям предприятий: «Дайте работникам выходной в день открытия ЧМ-2018»

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал руководителей организаций и предприятий дать выходной работникам, чтобы они попали на матч-открытие чемпионата мира-2018.

«Я, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к руководителям предприятий, организаций по возможности дать своим работникам выходной, особенно 14-го числа, если это возможно, чтобы они не попали в пробки и не возникли транспортные проблемы», – сказал Собянин.

Турнир откроется 14 июня в Москве. В первой игре встретятся сборные России и Саудовской Аравии.