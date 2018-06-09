Джикия: «Полгода мне уже футбол снится, но играть, к сожалению, пока не могу»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как проходит его восстановление, а также поделился радостью от возвращения на базу красно-белых в Тарасовку.

24-летний футболист получил разрыв крестообразных связок колена на зимнем сборе команды 18 января.

«Всегда приятно вернуться на базу, так скажем. Уже не терпится надеть футболку «Спартака» и выйти защищать цвета красно-белые. Полгода мне уже снится футбол, но играть в него пока не могу, к сожалению.

Тренируюсь, восстанавливаюсь еще от травмы. Провел такую, скажем, официальную тренировку под наблюдением. Все прошло хорошо. Приличная нагрузка была, вроде со всем справился. Никаких осложнений и трудностей на тренировке не было.

Еще когда шел сезон, приезжали врачи смотреть мою ногу. Они подтвердили, что идет хорошее восстановление с примерно десятидневным опережением графика. Есть определенный план, который я должен выполнять, чтобы все проходило по плану.

Ноги помнят еще, слава Богу. Поэтому с каждым днем буду все больше уделять время мячу», – сказал Джикия.