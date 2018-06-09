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    Джикия: «Полгода мне уже футбол снится, но играть, к сожалению, пока не могу»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как проходит его восстановление, а также поделился радостью от возвращения на базу красно-белых в Тарасовку.

    24-летний футболист получил разрыв крестообразных связок колена на зимнем сборе команды 18 января.

    «Всегда приятно вернуться на базу, так скажем. Уже не терпится надеть футболку «Спартака» и выйти защищать цвета красно-белые. Полгода мне уже снится футбол, но играть в него пока не могу, к сожалению.

    Тренируюсь, восстанавливаюсь еще от травмы. Провел такую, скажем, официальную тренировку под наблюдением. Все прошло хорошо. Приличная нагрузка была, вроде со всем справился. Никаких осложнений и трудностей на тренировке не было.

    Еще когда шел сезон, приезжали врачи смотреть мою ногу. Они подтвердили, что идет хорошее восстановление с примерно десятидневным опережением графика. Есть определенный план, который я должен выполнять, чтобы все проходило по плану.

    Ноги помнят еще, слава Богу. Поэтому с каждым днем буду все больше уделять время мячу», – сказал Джикия.

    Источник: ФК «Спартак»

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    09.06.2018 16:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4681

      Викос 9 июня 2018, 21:39

      Удачи!

      0
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 9 июня 2018, 19:58

      Только не надо перегружать себя упражнениями. Здоровья Георгий.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 9 июня 2018, 18:37

      Соблюдай план Жора и не форсируй события.
      К началу сезона будешь готов по любому.
      Удачи !

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 июня 2018, 18:24

      главное восстановление проходит хорошо а в футбол еще наиграешься!

      5
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      Рейтинг: +915

      спанчес 9 июня 2018, 16:43

      мене **** после армии полгода сапоги снились и ходить не мог не в ногу по улице с прохожими вот это косячина был

      2
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