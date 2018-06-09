Экс-хоккеист Брызгалов: «Не смотрите футболистам в кошелек. Это не их проблема, что команды платят им такие деньги»

Бывший голкипер сборной России по хоккею Илья Брызгалов высказал мнение по поводу зарплат российских футболистов.

– Почему российские футболисты такие, какие они есть?

– Не знаю. Я футболом и так не очень интересуюсь, а российским – и подавно. Но чемпионат мира буду смотреть. Обязательно.

– Сейчас вокруг сборной России огромное количество негатива.

– Ну а куда ж без негатива? Вы что, ребят, куда без него? Это же журналистам только и дай – помуссировать, косточки перемыть, все дела. Скандальчики любят люди.

– Но и в среде болельщиков такие же настроения.

– На то они и болельщики.

– Негатив обусловлен одной простой вещью: все эти игроки, попавшие в сборную, получают очень много денег даже по европейским меркам. А выхлоп при этом куда меньший.

– А вы попробуйте не смотреть им в кошелек.

– Не получается. Особенно когда видишь, что игрок получает в пять раз больше, чем другой такого же уровня, просто потому что паспорт правильный.

– Давайте разберемся: у нас страна какая, с капиталистической системой? Рыночная экономика?

– Формально – да.

– Но ведь не плановая же – рыночная. А в ней между людьми составляются договоры и контракты. И не важно, сколько ты стоишь. Важно – на сколько ты смог договориться. Это не проблемы игроков, что команды и хозяева этих команд платят им такие деньги. Если футболисту предлагают три миллиона евро – он что дурак от них отказываться? Если дают. Помните же нашу русскую пословицу: «Дают – бери, бьют – беги». Человеку дают такие деньги – он их и берет. Если бы вам предложили за вашу работу три миллиона евро – вы бы отказались?

– Нет.

– Ну вот. Так же и они. Это не их проблема. Это проблема работодателя.

– Но я же прекрасно понимаю, что три миллиона мне – это не рыночная цена.

– Так вы эти вопросы не мне задавайте, почему рыночная экономика в футболе у нас не совсем работает. Была же «Прямая линия» – надо было такие вопросы там задавать.