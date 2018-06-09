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  • Экс-хоккеист Брызгалов: «Не смотрите футболистам в кошелек. Это не их проблема, что команды платят им такие деньги»

Экс-хоккеист Брызгалов: «Не смотрите футболистам в кошелек. Это не их проблема, что команды платят им такие деньги»

9 июня 2018, 14:59
15

Бывший голкипер сборной России по хоккею Илья Брызгалов высказал мнение по поводу зарплат российских футболистов.

– Почему российские футболисты такие, какие они есть?

– Не знаю. Я футболом и так не очень интересуюсь, а российским – и подавно. Но чемпионат мира буду смотреть. Обязательно.

– Сейчас вокруг сборной России огромное количество негатива.

– Ну а куда ж без негатива? Вы что, ребят, куда без него? Это же журналистам только и дай – помуссировать, косточки перемыть, все дела. Скандальчики любят люди.

– Но и в среде болельщиков такие же настроения.

– На то они и болельщики.

– Негатив обусловлен одной простой вещью: все эти игроки, попавшие в сборную, получают очень много денег даже по европейским меркам. А выхлоп при этом куда меньший.

– А вы попробуйте не смотреть им в кошелек.

– Не получается. Особенно когда видишь, что игрок получает в пять раз больше, чем другой такого же уровня, просто потому что паспорт правильный.

– Давайте разберемся: у нас страна какая, с капиталистической системой? Рыночная экономика?

– Формально – да.

– Но ведь не плановая же – рыночная. А в ней между людьми составляются договоры и контракты. И не важно, сколько ты стоишь. Важно – на сколько ты смог договориться. Это не проблемы игроков, что команды и хозяева этих команд платят им такие деньги. Если футболисту предлагают три миллиона евро – он что дурак от них отказываться? Если дают. Помните же нашу русскую пословицу: «Дают – бери, бьют – беги». Человеку дают такие деньги – он их и берет. Если бы вам предложили за вашу работу три миллиона евро – вы бы отказались?

– Нет.

– Ну вот. Так же и они. Это не их проблема. Это проблема работодателя.

– Но я же прекрасно понимаю, что три миллиона мне – это не рыночная цена.

– Так вы эти вопросы не мне задавайте, почему рыночная экономика в футболе у нас не совсем работает. Была же «Прямая линия» – надо было такие вопросы там задавать.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (15)
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bset
1528546369
Мудко виноват. Была бы возможность купить качественных иностранцев - россияне бы копейки стоили. Если ты Зенит, хоть весь состав иностранцев накупи и радуйся, в Европе проходи далеко. Если ты условный Амкар, трать небольшие деньги на своих воспитанников и потом продавай их. Хочешь в Россию продай, хочешь в Европу. А сейчас в Европу фиг продашь - там зарплаты ниже, чем в России.
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iBragim2102
1528546972
Мы и не смотрим в их кошелёк, мы смотрим на их нулячую игру, если бы они так на обычной работе работали их бы выгнали взашей.
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Sterh
1528547306
Правильно говорит. К игрокам - НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕТЕНЗИЙ. Если в фирме работает бухгалтер, который не умеет/не хочет вести бух.учет - разве бухглатер - дебил? Нет - дебил - владелец фирмы.
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hevbn 28
1528547745
Илья конечно во всем прав, не даром за ним в хоккее давно закреплена репутация этакого философа-мудреца , меня тоже очень раздражают разговоры о том, что наши игроки получают несоразмерно соей игре , такое ощущение что они сами себе требуют такие деньги, а так если игрок знает что ему будут платить столько же сколько во Франции и Италии ,а по сути играть он будет как в ФНЛ , то почему он должен отказываться от таких денег, это будет продолжатся до тех пор пока наш футбол не станет хотя бы более менее частным где руководители команд будут более тщательно подходить к заработной ведомости. Ну и пресловутый лимит отменят, без этого условия никакой рынок не поможет.
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кузнецов артем
1528547996
Никто нашим клубам и в частности Амкару не мешает играть футболистами 18-21 лет и платить им соответственно гораздо меньше. Но наши руководителя клуба предпочитают взять например 27 летнего Бодула а потом просить о фин помощи... Ростов этим летом уже 3х 21 летних подписал и у них не будет гигантской зарплаты, так еще у Ростова появиться возможность в случае если они будут прогрессировать заработать на их трансферах. Рфс может отменить лимит, но гарантии того, что наши клубы будут идти путем развития молодежи нет, зп легионеров тоже после отмены лимита упадут,а в высокой конкуренции не факт что наших вообще будут выпускать, вот Амкар например держал Гола Бодула Занева Огуде, только из за их опыта, ведь в перспективе их не продашь а тянуть команду у них не особо получается. Рфс может помочь развитию футбола тем что разработает и внедрит систему драфта, ведь у нас большинство игроков после выхода из академий просто теряются, даже Кузяев пол года вообще не играл, а потом начал в любителях играть.
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спанчес
1528551542
дело в том братан что работодатель платит не свои деньги а народные ну что непонятно. Платил бы свои я бы не дёргался
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Антон bx14e
1528554064
какой экономику не назови,дзюба менее деревянным не станет..
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OfaZavr
1528557107
зачем вообще спрашивать человека который футболом особенно не интересуется а наш чемпионат вообще не смотрит? чтобы он просто сказал банальные, очевидные вещи.
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