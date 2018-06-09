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    Экс-хоккеист Брызгалов: «Не смотрите футболистам в кошелек. Это не их проблема, что команды платят им такие деньги»

    Бывший голкипер сборной России по хоккею Илья Брызгалов высказал мнение по поводу зарплат российских футболистов.

    – Почему российские футболисты такие, какие они есть?

    – Не знаю. Я футболом и так не очень интересуюсь, а российским – и подавно. Но чемпионат мира буду смотреть. Обязательно.

    – Сейчас вокруг сборной России огромное количество негатива.

    – Ну а куда ж без негатива? Вы что, ребят, куда без него? Это же журналистам только и дай – помуссировать, косточки перемыть, все дела. Скандальчики любят люди.

    – Но и в среде болельщиков такие же настроения.

    – На то они и болельщики.

    – Негатив обусловлен одной простой вещью: все эти игроки, попавшие в сборную, получают очень много денег даже по европейским меркам. А выхлоп при этом куда меньший.

    – А вы попробуйте не смотреть им в кошелек.

    – Не получается. Особенно когда видишь, что игрок получает в пять раз больше, чем другой такого же уровня, просто потому что паспорт правильный.

    – Давайте разберемся: у нас страна какая, с капиталистической системой? Рыночная экономика?

    – Формально – да.

    – Но ведь не плановая же – рыночная. А в ней между людьми составляются договоры и контракты. И не важно, сколько ты стоишь. Важно – на сколько ты смог договориться. Это не проблемы игроков, что команды и хозяева этих команд платят им такие деньги. Если футболисту предлагают три миллиона евро – он что дурак от них отказываться? Если дают. Помните же нашу русскую пословицу: «Дают – бери, бьют – беги». Человеку дают такие деньги – он их и берет. Если бы вам предложили за вашу работу три миллиона евро – вы бы отказались?

    – Нет.

    – Ну вот. Так же и они. Это не их проблема. Это проблема работодателя.

    – Но я же прекрасно понимаю, что три миллиона мне – это не рыночная цена.

    – Так вы эти вопросы не мне задавайте, почему рыночная экономика в футболе у нас не совсем работает. Была же «Прямая линия» – надо было такие вопросы там задавать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.06.2018 14:59
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 июня 2018, 18:11

      зачем вообще спрашивать человека который футболом особенно не интересуется а наш чемпионат вообще не смотрит? чтобы он просто сказал банальные, очевидные вещи.

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 9 июня 2018, 17:21

      какой экономику не назови,дзюба менее деревянным не станет..

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес 9 июня 2018, 16:39

      дело в том братан что работодатель платит не свои деньги а народные ну что непонятно. Платил бы свои я бы не дёргался

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 9 июня 2018, 15:39

      Никто нашим клубам и в частности Амкару не мешает играть футболистами 18-21 лет и платить им соответственно гораздо меньше. Но наши руководителя клуба предпочитают взять например 27 летнего Бодула а потом просить о фин помощи... Ростов этим летом уже 3х 21 летних подписал и у них не будет гигантской зарплаты, так еще у Ростова появиться возможность в случае если они будут прогрессировать заработать на их трансферах. Рфс может отменить лимит, но гарантии того, что наши клубы будут идти путем развития молодежи нет, зп легионеров тоже после отмены лимита упадут,а в высокой конкуренции не факт что наших вообще будут выпускать, вот Амкар например держал Гола Бодула Занева Огуде, только из за их опыта, ведь в перспективе их не продашь а тянуть команду у них не особо получается. Рфс может помочь развитию футбола тем что разработает и внедрит систему драфта, ведь у нас большинство игроков после выхода из академий просто теряются, даже Кузяев пол года вообще не играл, а потом начал в любителях играть.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 9 июня 2018, 15:35

      Илья конечно во всем прав, не даром за ним в хоккее давно закреплена репутация этакого философа-мудреца , меня тоже очень раздражают разговоры о том, что наши игроки получают несоразмерно соей игре , такое ощущение что они сами себе требуют такие деньги, а так если игрок знает что ему будут платить столько же сколько во Франции и Италии ,а по сути играть он будет как в ФНЛ , то почему он должен отказываться от таких денег, это будет продолжатся до тех пор пока наш футбол не станет хотя бы более менее частным где руководители команд будут более тщательно подходить к заработной ведомости. Ну и пресловутый лимит отменят, без этого условия никакой рынок не поможет.

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      Рейтинг: +526

      Randy Ram > hevbn 28 9 июня 2018, 15:52

      Частный клуб - Тосно...и что с ним стало...?

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > Randy Ram 9 июня 2018, 16:17

      Частный клуб, это клуб с хорошо продуманным планом жизни , а клуб у которого нет плана , который считает если ,что случится можно попросить у "дядюшки "Путина денег и он их даст, по моему такой клуб не может считаться частным, иначе у нас тогда и Томь и Амкар и Кубань тоже могут называть себя частными клубами, почему нет.

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      Рейтинг: +232

      Sterh 9 июня 2018, 15:28

      Правильно говорит.
      К игрокам - НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕТЕНЗИЙ.
      Если в фирме работает бухгалтер, который не умеет/не хочет вести бух.учет - разве бухглатер - дебил? Нет - дебил - владелец фирмы.

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      Рейтинг: +915

      спанчес > Sterh 9 июня 2018, 16:40

      дебил это политкорректно, обычный мошенник владелец фирмы

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 9 июня 2018, 15:22

      Мы и не смотрим в их кошелёк, мы смотрим на их нулячую игру, если бы они так на обычной работе работали их бы выгнали взашей.

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      Рейтинг: +232

      Sterh > iBragim2102 9 июня 2018, 15:29

      Ну так - и чья здесь проблема?)

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      Рейтинг: +915

      спанчес > Sterh 9 июня 2018, 16:41

      ну как и сказал аршавин в свое время если ты пони маешь о чем я

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      Рейтинг: +24996

      bset 9 июня 2018, 15:12

      Мудко виноват. Была бы возможность купить качественных иностранцев - россияне бы копейки стоили. Если ты Зенит, хоть весь состав иностранцев накупи и радуйся, в Европе проходи далеко. Если ты условный Амкар, трать небольшие деньги на своих воспитанников и потом продавай их. Хочешь в Россию продай, хочешь в Европу. А сейчас в Европу фиг продашь - там зарплаты ниже, чем в России.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > bset 9 июня 2018, 15:42

      Самое интересное, что без лимита в Зените наши игроки должны были прогрессировать чтобы там играть , а не пофигистически относится к своему прибыванию там, "играю хорошо, не играю тоже хорошо".

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      Рейтинг: +24996

      bset > hevbn 28 9 июня 2018, 15:52

      А зачем напрягаться? Место в основе лимит подарил. Нет конкуренции, а значит и прогрессировать не нужно.

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