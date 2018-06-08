Защитник «Спартака» Георгий Джикия продолжает восстанавливаться от травмы. Футболист провел первую за более чем три недели тренировку.

«После 25-дневного отдыха в пятницу защитник «Спартака» Георгий Джикия провел первую тренировку в межсезонье. Он приехал в Тарасову к 11:00, спустя полчаса начал занятие в тренажерном зале.

Затем вышел на поле, где под дождем выполнил различные упражнения с мячом. А позже снова вернулся в зал на тренажеры. В общей сложности занятие продлилось чуть больше полутора часов», – сообщает пресс-служба красно-белых.

Джикия травмировался зимой на сборах.