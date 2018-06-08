Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джикия провел первую тренировку в межсезонье

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия продолжает восстанавливаться от травмы. Футболист провел первую за более чем три недели тренировку.

    «После 25-дневного отдыха в пятницу защитник «Спартака» Георгий Джикия провел первую тренировку в межсезонье. Он приехал в Тарасову к 11:00, спустя полчаса начал занятие в тренажерном зале.

    Затем вышел на поле, где под дождем выполнил различные упражнения с мячом. А позже снова вернулся в зал на тренажеры. В общей сложности занятие продлилось чуть больше полутора часов», – сообщает пресс-служба красно-белых.

    Джикия травмировался зимой на сборах.

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.06.2018 19:51
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 9 июня 2018, 10:21

      Главное чтоб в сборную не дозаявили. Клуб важнее.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 9 июня 2018, 07:38

      Не хватало его. И сборной будет не хватать.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 8 июня 2018, 23:39

      Жора !!! - француза инструктируй и вперед.)))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 22:19

      Поправляйся Георгий.Ждем на поле.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 8 июня 2018, 22:02

      Давай Жора, нагоняй пропущенное.Только без фанатизма.Нам травмы и рецидивы больше не нужны.
      Удачи !!!

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 8 июня 2018, 21:44

      давай быстрее а то в обороне как то проблемно в клубе

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 8 июня 2018, 21:02

      Красавчик!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 8 июня 2018, 20:15

      С возвращением Георгий!Скорейшего восстановления!С нетерпением ждём в основе!

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 июня 2018, 20:02

      молодец, с возвращением к по настоящему активной деятельности!

      10
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11