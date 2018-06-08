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Джикия провел первую тренировку в межсезонье

8 июня 2018, 19:51
9

Защитник «Спартака» Георгий Джикия продолжает восстанавливаться от травмы. Футболист провел первую за более чем три недели тренировку.

«После 25-дневного отдыха в пятницу защитник «Спартака» Георгий Джикия провел первую тренировку в межсезонье. Он приехал в Тарасову к 11:00, спустя полчаса начал занятие в тренажерном зале.

Затем вышел на поле, где под дождем выполнил различные упражнения с мячом. А позже снова вернулся в зал на тренажеры. В общей сложности занятие продлилось чуть больше полутора часов», – сообщает пресс-служба красно-белых.

Джикия травмировался зимой на сборах.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (9)
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OfaZavr
1528477344
молодец, с возвращением к по настоящему активной деятельности!
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Krossmen73
1528478128
С возвращением Георгий!Скорейшего восстановления!С нетерпением ждём в основе!
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Andrey160268
1528480960
Красавчик!
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Александ1982
1528483490
давай быстрее а то в обороне как то проблемно в клубе
Ответить
Мары
1528484531
Давай Жора, нагоняй пропущенное.Только без фанатизма.Нам травмы и рецидивы больше не нужны. Удачи !!!
Ответить
zigbert
1528485556
Поправляйся Георгий.Ждем на поле.
Ответить
Боцман59rus
1528490381
Жора !!! - француза инструктируй и вперед.)))
Ответить
TihonAlt
1528519134
Не хватало его. И сборной будет не хватать.
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Тraumtanzеr
1528528871
Главное чтоб в сборную не дозаявили. Клуб важнее.
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