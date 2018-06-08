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    Агент Нестеров: «Решение принято. Команды «Амкар» больше нет»

    Футбольный агент Павел Нестеров сообщил, что «Амкар» прекратил свое существование. По его информации, теперь в Перми будет создан клуб «Звезда», который будет участвовать в ПФЛ.

    «Решение принято! Команды «Амкар» больше нет. Футболисты подписывают документы и забирают трудовые.

    В Перми теперь ФК «Звезда» в ПФЛ. Главный тренер－Константин Парамонов, президент－Алексей Попов. Но к «Амкару» это команда отношения не имеет. «Амкар» умер», – написал Нестеров на своей странице в твиттере.

    «Амкар» был основан в 1994 году. С 2004 года – постоянный участник РФПЛ.

    «Амкар» умирает. Что происходит с клубом прямо сейчас

    Источник: Twitter

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    08.06.2018 16:59
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 21:30

      Даже читать страшно такие вещи.

      2
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 8 июня 2018, 19:39

      Мда... развитие спорта... Сатурн, Москва, Алания, Амкар...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      panmon 8 июня 2018, 19:21

      Фантастика. Отмыв денег идёт жуткий. Клубы вгоняю в долги и объявляют банкротом. И все снова

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 июня 2018, 19:15

      прискорбно и печально, жаль что такие истории повторяются и повторяются.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      ЕВЧ > OfaZavr 9 июня 2018, 14:24

      Ну, Спартак-то останется :)

      -1
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      Рейтинг: +508

      triton004 8 июня 2018, 19:06

      Еще несколько лет и большого футбола в нашей стране не будет,во дворах кто нибудь будет изредка играть

      0
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      Рейтинг: +704

      SanInstructor 8 июня 2018, 18:57

      очень жаль, крепкая команда была

      1
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      Рейтинг: +43

      ЕВЧ > SanInstructor 9 июня 2018, 14:23

      Игроки и тренеры уйдут в другую команду, и будет другая крепкая команда. А в Перми, ну реально, народу на футбол ходило мало. И стадион уже устарел. И новый строить никто не собирался.

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 8 июня 2018, 18:24

      и когда я уже прочту что чинуш от спорта , которые угробили очередную команду , больше нет??? жду... а Амкар жаль..

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > кошмарик 8 июня 2018, 18:46

      Бюджет клуба всегда наполняла область без какой либо отдачи, народ Перми наверняка ликует что клуб закрыли

      -1
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > кузнецов артем 8 июня 2018, 19:05

      знаток чаяний и желаний народа Перми??? ну-ну..

      -1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > кошмарик 8 июня 2018, 19:10

      Ну подумай головой, вот в твоем городе будет команда, на которую в среднем ходит 5 тысяч человек, которую финансирует область в объеме 200 миллионов, результатов, игроков из молодежки, достойных условий на стадионе нету, да еще и играет в скучный футбол. Ты захочешь чтоб она продолжала существовать или чтоб эти деньги пошли в другое назначение ?

      0
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      Рейтинг: +380

      Гуус 8 июня 2018, 18:08

      а с какой стати должен анжи занимать место в рфпл амкара, место амкара должно занят команда тамбов или балтика!

      -1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Гуус 8 июня 2018, 18:21

      Какая команда подала документа ты и занимает, а если Тамбов не подал документы, то и что вообще об этом говорить...

      1
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > Гуус 8 июня 2018, 18:22

      Ну по уму надо 2-х матчевку между Анжи и Тамбовом провести и пусть участвует сильнейший по спортивному принципу

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > I_R_O_N_M_A_N 8 июня 2018, 19:22

      Да ни кто из ПерДива не хочет в вышку - денег нет.

      1
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 8 июня 2018, 18:05

      Очень жаль, хороший был клуб (

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      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA 8 июня 2018, 18:03

      R.I.P. От поговорки "Без болгара нет Амкара" осталось только "Нет Амкара".

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