Агент Нестеров: «Решение принято. Команды «Амкар» больше нет»

Футбольный агент Павел Нестеров сообщил, что «Амкар» прекратил свое существование. По его информации, теперь в Перми будет создан клуб «Звезда», который будет участвовать в ПФЛ.

«Решение принято! Команды «Амкар» больше нет. Футболисты подписывают документы и забирают трудовые.

В Перми теперь ФК «Звезда» в ПФЛ. Главный тренер－Константин Парамонов, президент－Алексей Попов. Но к «Амкару» это команда отношения не имеет. «Амкар» умер», – написал Нестеров на своей странице в твиттере.

«Амкар» был основан в 1994 году. С 2004 года – постоянный участник РФПЛ.

«Амкар» умирает. Что происходит с клубом прямо сейчас