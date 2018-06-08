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  • Агент Нестеров: «Решение принято. Команды «Амкар» больше нет»

Агент Нестеров: «Решение принято. Команды «Амкар» больше нет»

8 июня 2018, 16:59
40

Футбольный агент Павел Нестеров сообщил, что «Амкар» прекратил свое существование. По его информации, теперь в Перми будет создан клуб «Звезда», который будет участвовать в ПФЛ.

«Решение принято! Команды «Амкар» больше нет. Футболисты подписывают документы и забирают трудовые.

В Перми теперь ФК «Звезда» в ПФЛ. Главный тренер－Константин Парамонов, президент－Алексей Попов. Но к «Амкару» это команда отношения не имеет. «Амкар» умер», – написал Нестеров на своей странице в твиттере.

«Амкар» был основан в 1994 году. С 2004 года – постоянный участник РФПЛ.

«Амкар» умирает. Что происходит с клубом прямо сейчас

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь
Комментарии (40)
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Smithy
1528466575
П*здец... Хотя это было ожидаемо. Амкар наверное прожил на 10 лет больше, чем должен был, странно, что они всё это время как-то находили деньги. Ну что, министры спорта, ждём ваших очередных заявлений о том, как вы развиваете отечественный футбол...
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ArReal
1528466844
Чего только не сделаешь видимо - лишь бы зарплату игрокам не отдавать....
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belrus21
1528467865
Жесть... Очередной клуб просрали... Чего же от сборной тогда требовать?
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giluxa1963
1528468065
лучше бы свинок разогнали
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Torvald64
1528468657
А тем временем эти чудики (руководство РФПЛ) каждый раз предлагает сделать в Лиге 18 команд. Отлично, если мы с 16-ю теряем 2 команды, да ещё в год Чемпионата Мира, да ещё на фоне массовой неготовности команд ПФЛ повышаться в классе, то что ж будет с 18-ю?
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PUZIAKA
1528470212
R.I.P. От поговорки "Без болгара нет Амкара" осталось только "Нет Амкара".
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кошмарик
1528471468
и когда я уже прочту что чинуш от спорта , которые угробили очередную команду , больше нет??? жду... а Амкар жаль..
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OfaZavr
1528474527
прискорбно и печально, жаль что такие истории повторяются и повторяются.
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panmon
1528474867
Фантастика. Отмыв денег идёт жуткий. Клубы вгоняю в долги и объявляют банкротом. И все снова
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zigbert
1528482611
Даже читать страшно такие вещи.
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