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    Нейросеть пермских ученых предсказала сборной Германии победу на ЧМ. Россия не выйдет из группы

    Ученые из Пермского классического университета изобрели нейросеть. Она предсказала результаты чемпионата мира-2018.

    По словам пресс-служба ПГНИУ, нейросеть пермских физиков оперирует большим объемом данных. В частности, это собранная за несколько лет информация о состоянии игровых полей, физической форме игроков, травмах, удалениях и даже погоде в день матча. Точность прогноза нейросети подверглась испытанию на тестовом множестве и составила более 80 процентов.

    Как показал анализ, первые три места займут сборные Германии, Бразилии и Аргентины соответственно. Россию нейросеть поставила на 27 место из 32 возможных. Следовательно, по расчетам искусственного интеллекта команда Станислава Черчесова не сумеет выйти из группы.

    На групповом этапе россияне сыграют с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

    Источник: «Российская газета»

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    08.06.2018 13:10
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +324

      hellkid 10 июня 2018, 06:58

      ЧМ выиграют Испанцы. Лопетеги подготовил машину. Русские не выйдут из группы, тут и нейросетью не надо быть

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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 9 июня 2018, 06:39

      Это и без физиков понятно.Учитывая главное-интеллект гл.тренера!

      0
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      Рейтинг: +27

      Constantine2017 8 июня 2018, 21:52

      ЧМ они предсказали. Лучше Амкар свой спасите!

      0
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 18:32

      Что то уж больно много развелось всякого рода предсказателей.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 июня 2018, 18:30

      очень даже похож на правду прогноз, но подобное развитие событий можно предсказать и без него)

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      Рейтинг: +198

      Smithy 8 июня 2018, 17:23

      Да такая непредсказуемая и безбашенная игра как футбол на х*ю вертела вашу нейросеть.

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 8 июня 2018, 17:09

      А если выйдут? Тогда что,вся эта срань (тренерский состав и функционеры) пбегут за наградными.Игроков винить нельзя-играют,как умеют,как научили. Но можно же из го..на слепить хреновую,но котлетку.

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      Рейтинг: +52

      подсечкин 8 июня 2018, 15:09

      Тут без нейросети видно! По игрокам и по игре,зачем их выпускать,да ещё с таким безграмотным тренером,футболисты отпущены вариться в собственном соку,чего и Черчесову желаю!

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 8 июня 2018, 14:21

      А я думаю Бразильцы выиграют.

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      Рейтинг: +256

      Gorasul 8 июня 2018, 14:15

      все и без нейросетей это понимают))) оснвоная цель мутко, футболёров и черчеса - было освоить бабки, которые мы им платим. В России путьки никто ни за что не отвечает!

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      Рейтинг: +3204

      RotBerg > Gorasul 8 июня 2018, 14:48

      А за что отвечаешь лично ты?) за мусор из ведра перед мамкой?) можешь не отвечать, это был риторический вопрос)

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      Рейтинг: +461

      red_blue_fury > RotBerg 8 июня 2018, 15:54

      встречный вопрос - а за что отвечаешь ты??? не пресс-атташ ли ты сборной???

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