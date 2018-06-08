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  • Нейросеть пермских ученых предсказала сборной Германии победу на ЧМ. Россия не выйдет из группы

Нейросеть пермских ученых предсказала сборной Германии победу на ЧМ. Россия не выйдет из группы

8 июня 2018, 13:10
25

Ученые из Пермского классического университета изобрели нейросеть. Она предсказала результаты чемпионата мира-2018.

По словам пресс-служба ПГНИУ, нейросеть пермских физиков оперирует большим объемом данных. В частности, это собранная за несколько лет информация о состоянии игровых полей, физической форме игроков, травмах, удалениях и даже погоде в день матча. Точность прогноза нейросети подверглась испытанию на тестовом множестве и составила более 80 процентов.

Как показал анализ, первые три места займут сборные Германии, Бразилии и Аргентины соответственно. Россию нейросеть поставила на 27 место из 32 возможных. Следовательно, по расчетам искусственного интеллекта команда Станислава Черчесова не сумеет выйти из группы.

На групповом этапе россияне сыграют с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

Источник: «Российская газета»
Чемпионат мира Германия Бразилия Аргентина Россия
Комментарии (25)
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panmon
1528452712
Вот этому прогнозу я доверяю! Можно узнать кто оказался хуже России в этом рейтинге?
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zatonn
1528452732
Респект пермским физикам, в особенности за прогноз о первых трёх местах!
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zlyetatary
1528452772
Здесь и без нейросетей всё ясно!!!!
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Старикан
1528452986
С тремя первыми местами возможны и другие варианты, а вот 27 место для России может оказаться и очень оптимистичным прогнозом.
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Gerecht165
1528453028
Про первую тройку - посмотрим, любопытно. Про невыход России - могли бы не напрягаться, у нас 140 лямов таких нейросетей.
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Zenmaster
1528453712
Футбол непредсказуем -- поэтому надеемся на другой результат(для наших)!!!
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insider_retro
1528453961
Для предположения фаворитов и предсказания результатов ЧМ, не обязательно создавать нейросети... По своей полезности изобретение напоминает наноноски...
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3a zenit
1528454512
что за чушь полная,в 21 веке нейросеть предсказывает...верю только осьминогам,козочкам,котикам предсказателям.Верю что чудо-п из дю лина после ЧМ18 поможет нашим выйти из группы,а вы тут нейросеть,нейросеть.
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OfaZavr
1528471826
очень даже похож на правду прогноз, но подобное развитие событий можно предсказать и без него)
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zigbert
1528471937
Что то уж больно много развелось всякого рода предсказателей.
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