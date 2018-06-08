Нейросеть пермских ученых предсказала сборной Германии победу на ЧМ. Россия не выйдет из группы

Ученые из Пермского классического университета изобрели нейросеть. Она предсказала результаты чемпионата мира-2018.

По словам пресс-служба ПГНИУ, нейросеть пермских физиков оперирует большим объемом данных. В частности, это собранная за несколько лет информация о состоянии игровых полей, физической форме игроков, травмах, удалениях и даже погоде в день матча. Точность прогноза нейросети подверглась испытанию на тестовом множестве и составила более 80 процентов.

Как показал анализ, первые три места займут сборные Германии, Бразилии и Аргентины соответственно. Россию нейросеть поставила на 27 место из 32 возможных. Следовательно, по расчетам искусственного интеллекта команда Станислава Черчесова не сумеет выйти из группы.

На групповом этапе россияне сыграют с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.