Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Инфантино – о ЧМ-2018: «В России нас ждут незабываемые впечатления»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018. Швейцарец ждет много впечатлений.

    «Хочется скорее увидеть мяч в игре, увидеть эмоции болельщиков, ведь это лучшее зрелище на Земле. Думаю, что сейчас, за неделю до начала турнира, мы можем с уверенностью сказать, что Россия на 100% готова к его проведению.

    Весь мир увидит, какая это гостеприимная страна, как все прекрасно организовано, нас всех ждут незабываемые впечатления», – сказал функционер.

    Соревнование пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.06.2018 22:05
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11