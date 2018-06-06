Инфантино – о ЧМ-2018: «В России нас ждут незабываемые впечатления»

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018. Швейцарец ждет много впечатлений.

«Хочется скорее увидеть мяч в игре, увидеть эмоции болельщиков, ведь это лучшее зрелище на Земле. Думаю, что сейчас, за неделю до начала турнира, мы можем с уверенностью сказать, что Россия на 100% готова к его проведению.

Весь мир увидит, какая это гостеприимная страна, как все прекрасно организовано, нас всех ждут незабываемые впечатления», – сказал функционер.

Соревнование пройдет с 14 июня по 15 июля.