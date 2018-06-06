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    Алланазаров: «Уверен, Черчесов будет уволен, даже если выползет из группы на ЧМ. Об этом говорят на самом верху»

    Спортивный журналист Максим Алланазаров заявил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов покинет свой пост после чемпионата мира, даже если выведет команду в плей-офф турнира.

    «Уверен, и об этом говорят на самом верху, что Черчесов будет уволен, даже если выползет из группы. Кто следующий – вот о чем нужно думать уже сейчас. Кандидатов особо нет», – написал Алланазаров на своей странице в твиттере.

    На групповой стадии мундиаля россияне сыграют с Саудовской Аравией (14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).

    Источник: Twitter

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    06.06.2018 14:48
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 6 июня 2018, 23:47

      Зачем это сейчас? И какой там верх у журналюги? Жена сверху?

      0
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 6 июня 2018, 21:22

      Конечно сам он не уйдет и будет держаться до последнего.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 6 июня 2018, 19:41

      Рыба гниёт с головы.Верх разогнать на хрен и отменить грёбанный лимит.
      Может тогда лет через пять начнут появляться таланты

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 июня 2018, 19:34

      Черчесов будет уволен, а Мутко пошел на повышение.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июня 2018, 18:46

      хорошее решение, но лучше было его принять хотя бы за год до ЧМ.

      5
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      Рейтинг: +571

      RJM555 6 июня 2018, 18:45

      на хрена тогда ставили его тренером......назначают чтобы потом глумиться дайте человеку поработать а потом трещите сколько влезет не хуже того же макаронника или жирного суцкого

      0
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 6 июня 2018, 18:24

      Черчесову даже физкультуру в школе проводить нельзя доверить.

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 6 июня 2018, 18:16

      Если он выползет из группы его не уберут, но это же сказки.

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 6 июня 2018, 17:08

      Ну говорить то можно много че.. Наверху, внизу.. Если наверху понимают,что черчесов это не то что надо, то че тянули..

      0
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 6 июня 2018, 16:46

      Сёмина, Давыдова, Бердыева..... Хуже уже не будет. А "этого" уволить и к футболу близко больше не подпускать.

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