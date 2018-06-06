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  • Алланазаров: «Уверен, Черчесов будет уволен, даже если выползет из группы на ЧМ. Об этом говорят на самом верху»

Алланазаров: «Уверен, Черчесов будет уволен, даже если выползет из группы на ЧМ. Об этом говорят на самом верху»

6 июня 2018, 14:48
33

Спортивный журналист Максим Алланазаров заявил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов покинет свой пост после чемпионата мира, даже если выведет команду в плей-офф турнира.

«Уверен, и об этом говорят на самом верху, что Черчесов будет уволен, даже если выползет из группы. Кто следующий – вот о чем нужно думать уже сейчас. Кандидатов особо нет», – написал Алланазаров на своей странице в твиттере.

На групповой стадии мундиаля россияне сыграют с Саудовской Аравией (14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).

Источник: Twitter
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав
Комментарии (33)
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Ricco76""
1528286190
Давно пора было его уволить)) как будто тренеров нет нормальных)) Жаль болельщиков, которые будут из всех сил переживать за это детище черчеса.. Ребятам хочется пожелать, чтобы они сыграли в свою силу и не обращали внимания на этого лысого с усами
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Mazzola
1528286374
И правильно уволят. Только возникает вопрос: "А какой дурак утвердил абрека тренером сборной?"
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vladik12
1528286446
Его не убирают сейчас, до ЧМ, только из-за нежелания прослыть окончательными клоунами. Жертвуя результатом сборной, этот "самый верх" стремится сохранить лицо.
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insider_retro
1528287652
Много сил и ресурсов было потрачено на стадионы и инфраструктуру, а так же на вопросы безопасности и политического сутяжничества... А тренера и игроков назначали по остаточному принципу - из того, что было... Поэтому по завершению ЧМ, тренера назначат крайним и сотрут с доски за ненадобностью... Тут и не надо быт осведомлённым журналистом или профессиональным инсайдером...))
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igoor52
1528289593
Столько лет строгого режима ПОДЛЕЦУ сколько пропустит Акинфей!!!!!!!!
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woyser
1528290233
А по довольной физиономии Черчесова и не скажешь что тучи сгущаются, у него всё вроде в розовом цвете. Может Алланазарова ввели в заблуждение?))
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Урия Гип
1528292761
Сёмина, Давыдова, Бердыева..... Хуже уже не будет. А "этого" уволить и к футболу близко больше не подпускать.
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OfaZavr
1528299986
хорошее решение, но лучше было его принять хотя бы за год до ЧМ.
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prezent2017
1528302889
Черчесов будет уволен, а Мутко пошел на повышение.
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Мары
1528303300
Рыба гниёт с головы.Верх разогнать на хрен и отменить грёбанный лимит. Может тогда лет через пять начнут появляться таланты
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