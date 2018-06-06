Алланазаров: «Уверен, Черчесов будет уволен, даже если выползет из группы на ЧМ. Об этом говорят на самом верху»

Спортивный журналист Максим Алланазаров заявил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов покинет свой пост после чемпионата мира, даже если выведет команду в плей-офф турнира.

«Уверен, и об этом говорят на самом верху, что Черчесов будет уволен, даже если выползет из группы. Кто следующий – вот о чем нужно думать уже сейчас. Кандидатов особо нет», – написал Алланазаров на своей странице в твиттере.

На групповой стадии мундиаля россияне сыграют с Саудовской Аравией (14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).