«Наполи» согласился продать Жоржиньо в «Манчестер Сити» за 63 миллиона

Полузащитник «Наполи» Жоржиньо близок к тому, чтобы оформить переход в «Манчестер Сити», сообщает CalcioNapoli24.

Клубы провели очередной раунд переговоров, на котором был согласован переход 26-летнего игрока за 63 миллиона евро. 59 миллионов неаполитанцы получат в виде прямой платы, а еще 4 – в виде бонусов. О сделке может быть объявлено в течение двух дней.

Сторонам осталось договориться о сроках платежа. Представители АПЛ хотели бы рассчитаться за Жоржиньо в течение трех лет, «Наполи» настаивает на двух. В этом случае неаполитанцы готовы снизить размер бонусов на 2 миллиона евро.