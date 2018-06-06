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    «Наполи» согласился продать Жоржиньо в «Манчестер Сити» за 63 миллиона

    Полузащитник «Наполи» Жоржиньо близок к тому, чтобы оформить переход в «Манчестер Сити», сообщает CalcioNapoli24.

    Клубы провели очередной раунд переговоров, на котором был согласован переход 26-летнего игрока за 63 миллиона евро. 59 миллионов неаполитанцы получат в виде прямой платы, а еще 4 – в виде бонусов. О сделке может быть объявлено в течение двух дней.

    Сторонам осталось договориться о сроках платежа. Представители АПЛ хотели бы рассчитаться за Жоржиньо в течение трех лет, «Наполи» настаивает на двух. В этом случае неаполитанцы готовы снизить размер бонусов на 2 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.06.2018 11:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -26

      kaop64 6 июня 2018, 11:51

      Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com

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