Кутепов: «Те, кто все понимают, адекватно оценивают игру России. У нас были нагрузки и сборы»

Защитник сборной России Илья Кутепов после товарищеского матча против Турции (1:1) поделился мнением об игре.

«Какое настроение перед чемпионатом мира? Отличное. Через девять дней стартует главный турнир всего мира, поэтому настроение хорошее. Готовимся к матчам. Ответственность большая, но мы ждем с нетерпением. Будем стараться порадовать болельщиков.

Я с австрийцами не играл, но было видно, что ребята себя уже лучше чувствовали. Однако невозможно все 90 минут играть в одном темпе.

Как игралось с Игнашевичем? Если описать одним словом, то приятно. Может быть, даже комфортно.

Не обидело ли то, что после матча все набросились на сборную? Те, кто понимают, все оценивают адекватно. У нас были нагрузки, тренировочные сборы. У других, видимо, есть другое мнение», – сказал Кутепов.

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