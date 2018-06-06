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    Кутепов: «Те, кто все понимают, адекватно оценивают игру России. У нас были нагрузки и сборы»

    Защитник сборной России Илья Кутепов после товарищеского матча против Турции (1:1) поделился мнением об игре.

    «Какое настроение перед чемпионатом мира? Отличное. Через девять дней стартует главный турнир всего мира, поэтому настроение хорошее. Готовимся к матчам. Ответственность большая, но мы ждем с нетерпением. Будем стараться порадовать болельщиков.

    Я с австрийцами не играл, но было видно, что ребята себя уже лучше чувствовали. Однако невозможно все 90 минут играть в одном темпе.

    Как игралось с Игнашевичем? Если описать одним словом, то приятно. Может быть, даже комфортно.

    Не обидело ли то, что после матча все набросились на сборную? Те, кто понимают, все оценивают адекватно. У нас были нагрузки, тренировочные сборы. У других, видимо, есть другое мнение», – сказал Кутепов.

    Сборная сыграла привычно плохо. Как это достало

    Источник: Sport24

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    06.06.2018 00:09
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 6 июня 2018, 12:36

      А игроки других сборных отдыхали,клоун?Если вы деревянные бездари,ну хоть раз в жизни будьте мужиками и сознайтесь,что в футболе вы делетанты,которым платят за паспорта..

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июня 2018, 11:44

      все то есть чем оправдаться, а другие сборные значит не знают ни травм ни нагрузок.

      2
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      Рейтинг: +976

      г.Онега 6 июня 2018, 09:35

      Почти неделя прошла после встрече с Австрией и думаю вам до встрече с ней дали отдохнуть ( небыло сильных физических нагрузок) это примерно ещё пару дней ,и за 8дней вы не как не восстановились???вам все тежяло? Да что вы за профессионалы???

      1
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      Рейтинг: +113

      Ivan7107 6 июня 2018, 08:41

      Чет по головину не видно никаких нагрузок , бегает один как всегда , остальные бревна , особенно смол , просто нулевой! Дзюба сейчас был бы полезнее, и самедов сдал , кроме гола ничего не показал. Команды у нас нет , побеждает всегда команд - имеется ввиду командная игра!

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 6 июня 2018, 07:29

      Да они у вас пожизненно видимо

      0
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 6 июня 2018, 07:25

      Опять эти гребенные нагрузки!) Зачем и для чего нашу сборную постоянно кто то чем то нагружает...?)) Дайте парням отдохнуть перед ЧМ!))

      2
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      Рейтинг: +56

      Serenya16 6 июня 2018, 07:07

      Да пошёл ты на х@р и вы все. Нытики. Никакой физики у вас. Вы пешеходы. В Англии в одном темпе играют матчи, если и есть спад, то он все равно зрелищный.

      3
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 6 июня 2018, 04:15

      За время сборов проведено 2 игры , предварительный итог которых, за 180 минут игры один удар в створ ворот. Нужны ли такие сборы? Продуктивны ли они?

      3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 6 июня 2018, 02:24

      Ну и что? А, да, поняла, у соперников ни нагрузок, ни сборов, они на поле сразу с печи сползают...

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