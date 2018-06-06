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  • Кутепов: «Те, кто все понимают, адекватно оценивают игру России. У нас были нагрузки и сборы»

Кутепов: «Те, кто все понимают, адекватно оценивают игру России. У нас были нагрузки и сборы»

6 июня 2018, 00:09
8

Защитник сборной России Илья Кутепов после товарищеского матча против Турции (1:1) поделился мнением об игре.

«Какое настроение перед чемпионатом мира? Отличное. Через девять дней стартует главный турнир всего мира, поэтому настроение хорошее. Готовимся к матчам. Ответственность большая, но мы ждем с нетерпением. Будем стараться порадовать болельщиков.

Я с австрийцами не играл, но было видно, что ребята себя уже лучше чувствовали. Однако невозможно все 90 минут играть в одном темпе.

Как игралось с Игнашевичем? Если описать одним словом, то приятно. Может быть, даже комфортно.

Не обидело ли то, что после матча все набросились на сборную? Те, кто понимают, все оценивают адекватно. У нас были нагрузки, тренировочные сборы. У других, видимо, есть другое мнение», – сказал Кутепов.

Сборная сыграла привычно плохо. Как это достало

Источник: Sport24
Товарищеские матчи Россия Турция Кутепов Илья
Комментарии (8)
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арейская
1528241049
Ну и что? А, да, поняла, у соперников ни нагрузок, ни сборов, они на поле сразу с печи сползают...
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нейтральныйкакникто
1528247739
За время сборов проведено 2 игры , предварительный итог которых, за 180 минут игры один удар в створ ворот. Нужны ли такие сборы? Продуктивны ли они?
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Serenya16
1528258073
Да пошёл ты на х@р и вы все. Нытики. Никакой физики у вас. Вы пешеходы. В Англии в одном темпе играют матчи, если и есть спад, то он все равно зрелищный.
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Fin035
1528259152
Опять эти гребенные нагрузки!) Зачем и для чего нашу сборную постоянно кто то чем то нагружает...?)) Дайте парням отдохнуть перед ЧМ!))
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Axe111
1528259380
Да они у вас пожизненно видимо
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Ivan7107
1528263682
Чет по головину не видно никаких нагрузок , бегает один как всегда , остальные бревна , особенно смол , просто нулевой! Дзюба сейчас был бы полезнее, и самедов сдал , кроме гола ничего не показал. Команды у нас нет , побеждает всегда команд - имеется ввиду командная игра!
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OfaZavr
1528274642
все то есть чем оправдаться, а другие сборные значит не знают ни травм ни нагрузок.
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Антибиотик111
1528277804
А игроки других сборных отдыхали,клоун?Если вы деревянные бездари,ну хоть раз в жизни будьте мужиками и сознайтесь,что в футболе вы делетанты,которым платят за паспорта..
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