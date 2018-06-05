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    Черчесов – о голе сборной Турции: «Мяч был в районе Кутепова, но мы виноватых не ищем»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал пропущенный гол в товарищеском матче против Турции (1:1).

    «Мы прессинговали. Это получилось по большому счету. Понятно, что мяч был в районе Кутепова, но мы виноватых никогда не ищем. Теперь надо посмотреть. Кутепов сыграл хорошо. Сейчас можно что-то сказать, но слово не воробей – вылетит не поймаешь. Все это пойдет в прессу. Надо посмотреть и вносить правильные коррективы», – передает слова Черчесова корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Сборная сыграла привычно плохо. Как это достало

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.06.2018 23:55
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июня 2018, 11:42

      ага, виноватых не ищем, но Кутепова назвал так между прочим)) как и про оправдания говорил что алиби у нас нет но шесть игрок вылетели из-за травм))

      2
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      Рейтинг: +982

      O-Z 6 июня 2018, 11:29

      чмо усатое набрал косячных защитников теперь оправдывается

      1
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      Рейтинг: +577

      yurdin 6 июня 2018, 10:41

      Одна из причин возможных неудач на мундиале то,что мяч будет не редко оказываться в районе Кутепова.

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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 6 июня 2018, 09:51

      А в каком районе живет Кутепов?

      1
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 6 июня 2018, 09:48

      Понадеялись на положение "вне игры" и встали. Это говорит о плохом взаимопонимании игроков обороны.

      2
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      Рейтинг: +976

      г.Онега 6 июня 2018, 09:40

      Урод ,сколько тебе надо смотреть видео после матчей чтобы внести поправки ,что бы не смотреть ? Надо было тебя увольнять после кубка конфедерации,если сам достоино уйти не можешь,позоришь своими действиями нашу страну

      2
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      Рейтинг: +4934

      polt 6 июня 2018, 08:51

      УРОД!

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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 6 июня 2018, 06:29

      Завуалированно!

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      Рейтинг: +1177

      The_Enot 6 июня 2018, 05:30

      "мы виноватых никогда не ищем."
      Но фамилию все равно назвал)

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 июня 2018, 00:38

      В целом Кутепов действительно сыграл неплохо. Уж куда лучше Граната! Вася нужен, Вася Березуцкий! Раз такая напасть приключилась и Джикия травмирован.

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