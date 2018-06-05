Черчесов – о голе сборной Турции: «Мяч был в районе Кутепова, но мы виноватых не ищем»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал пропущенный гол в товарищеском матче против Турции (1:1).

«Мы прессинговали. Это получилось по большому счету. Понятно, что мяч был в районе Кутепова, но мы виноватых никогда не ищем. Теперь надо посмотреть. Кутепов сыграл хорошо. Сейчас можно что-то сказать, но слово не воробей – вылетит не поймаешь. Все это пойдет в прессу. Надо посмотреть и вносить правильные коррективы», – передает слова Черчесова корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

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