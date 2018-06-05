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  • Уткин: «Зачем Черчесов соврал, что был на трех чемпионатах мира? Или он реально не помнит?»

Уткин: «Зачем Черчесов соврал, что был на трех чемпионатах мира? Или он реально не помнит?»

5 июня 2018, 18:29
15

Комментатор и радиоведущий Василий Уткин упрекнул главного тренера Станислава Черчесова во вранье. В одном из интервью специалист заявил, что в качестве игрока принимал участие в трех чемпионата мира.

«А зачем Черчесов сказал, что он на трех чемпионатах мира был как игрок? Ведь на двух же. Вот зачем это вранье? Или он реально не помнит?..» – написал Уткин на своей странице в твиттере.

Согласно «Википедии», Черчесов выступал в составе сборной России на мировом первенстве в 1994 и 2002 году.

Источник: Twitter
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав Уткин Василий
Комментарии (15)
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shinnik
1528213161
2002..Вся его заслуга-ни единого матча.. Только наших плачущих мальчишек,Сычёва с Кержаковым с поля провожал.. легендарная фотография найдётся..при желании..
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vladimir-7
1528213191
Наверно Черчес думал, что никто не помнит и можно соврать, тем самым самому поднять свой уровень и знаний по сборной команде.
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Mazzola
1528213430
Абрек только до трёх считать умеет. Вот и фантазирует.
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Обер-КанцлерЪ
1528213766
Он просто врёт не задумываясь по любому поводу, это такая болезнь психическая: Патологи́ческая ло́жь или псевдоло́гия (от др.-греч. ψεῦδος «ложь» и λόγος «слово, речь») — патологическая склонность к сообщению ложной информации, к сочинению фантастических историй. Обычно обусловлена желанием индивида обратить на себя внимание других путём доказательства собственной значимости[1]. Патологические лжецы могут осознавать, что врут, а могут и верить в то, что говорят правду. Патологическими лжецами могут быть как мужчины, так и женщины, любой возрастной группы. В медицинской литературе этот тип личности впервые был описан более 100 лет назад. Патологическая лживость также иногда обозначается термином «мифомания», который был создан французским психиатром Эрнестом Дюпре[2]. Некоторые психологи полагают, что патологические лгуны отличаются от обычных лгунов тем, что патологический лгун уверен в том, что говорит правду, и при этом вживается в роль. Многие, однако, не полностью согласны с подобной интерпретацией, но сходятся во мнении, что патологическая ложь — особое психическое состояние. Хотя термин «патологический лгун» и не используется в клинической диагностике, большинство психиатров считают, что этот тип личности является либо результатом психического заболевания, либо низкой самооценки. ----- вот из вики, посмотрите сами сколько совпадений с нашим пациентом.
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avera
1528214283
Был не значит играл.Может он присутствовал как зритель.
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Axe111
1528214300
Да хоть на ста.Смысл никчемности не меняется
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Полная Канистра
1528216221
да пусть врёт сколько влезет нам то от этого не горячо не холодно
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mihail200606
1528223278
ну на какой то третий он может как турист приезжал))
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zigbert
1528228700
Пойман с поличным.
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за ЦСКА с 1980г
1528272695
а может википедия врёт?
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