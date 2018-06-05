Уткин: «Зачем Черчесов соврал, что был на трех чемпионатах мира? Или он реально не помнит?»

Комментатор и радиоведущий Василий Уткин упрекнул главного тренера Станислава Черчесова во вранье. В одном из интервью специалист заявил, что в качестве игрока принимал участие в трех чемпионата мира.

«А зачем Черчесов сказал, что он на трех чемпионатах мира был как игрок? Ведь на двух же. Вот зачем это вранье? Или он реально не помнит?..» – написал Уткин на своей странице в твиттере.

Согласно «Википедии», Черчесов выступал в составе сборной России на мировом первенстве в 1994 и 2002 году.