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  • Лебедев предлагает сделать выходные в России в дни матчей сборной на ЧМ-2018

Лебедев предлагает сделать выходные в России в дни матчей сборной на ЧМ-2018

5 июня 2018, 12:41
38

Депутат Госдумы от партии ЛДПР и член исполкома РФС Игорь Лебедев заявил о намерении вынести на рассмотрение вопрос о том, чтобы сделать выходными в стране дни, в которые сборная России будет проводить свои матчи на чемпионате мира-2018.

«Чемпионат мира по футболу – это грандиозное событие, не только спортивное, но и политическое. И впервые он проводится в России, где сотни миллионов жителей так или иначе любят эту игру.

Обратимся в комитет Госдумы по труду проработать вопрос сделать выходными дни, когда играет сборная России», – написал Лебедев в своем твиттере.

Российская команда на групповом этапе 14 июня проведет поединок против Саудовской Аравии, 19-го встретится с Египтом, а 25 числа сыграет против Уругвая.

Источник: Twitter
Чемпионат мира Россия Лебедев Игорь
Комментарии (38)
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Берёза В.
1528192162
А после победы на турнире , всем месячный отпуск в Крыму ))
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Garrincha58
1528192501
очередная глупость депутата у них там всегда так
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Боцман59rus
1528192729
а эти три дня оплачиваться будут?
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Чикомас
1528192909
Ну и сколько голосов это тебе прибавит, придурок лысый?
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Manilov
1528193034
Обычный популизм. Святоша, блин. Кому нужны эти выходные, чтобы потом их отрабатывать в иные дни? Да и было бы на что смотреть...
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Torvald64
1528193844
Дни всенародной скорби, чувствую, будут. Можно и флаги на административных зданиях сразу приспустить в эти дни, в принципе.
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KalterJax
1528195930
Вообще я был удивлён календарю, когда увидел его в первый раз! действительно, чемпионат у нас в стране, а наши люди его не смогут нормально посмотреть! я даже не говорю о том, что матчи в будни дни проводятся, но они будут начинаться по времени тогда, когда многие ещё работают! почему нельзя было пойти на встречу простому рядовому болельщику из России!
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Боцман59rus
1528196624
мне от игры этого сборища, ни тепло, ни холодно ... - на работу я пойду, независимо от результатов ее жалких потуг, в отличие от физруков и клоунов с депутатскими мандатами, просто так - за важний вид и словоблудие, мне не платят, а семью кормить нужно.))) ...за сборную болеть не буду, огалделых и обвиняющих в отсутствии "патриотизма" заранее посылаю на ху... любовь к родине и преданность, заключается в другом, тратить время на объяснение этого всем "болельщикам" - однодневкам и непонимающим, не собираюсь... а всем тем, у кого голова не для поесть - Всех благ, здоровья и удачи на работе...
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OfaZavr
1528212623
поздно что-то мысль такая ударила, наверное от нечего делать, да и выглядит обычным трепом.
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zigbert
1528214148
Возможно в думе он обнародует это предложение, но над ним просто посмеются.
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