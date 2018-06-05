Лебедев предлагает сделать выходные в России в дни матчей сборной на ЧМ-2018

Депутат Госдумы от партии ЛДПР и член исполкома РФС Игорь Лебедев заявил о намерении вынести на рассмотрение вопрос о том, чтобы сделать выходными в стране дни, в которые сборная России будет проводить свои матчи на чемпионате мира-2018.

«Чемпионат мира по футболу – это грандиозное событие, не только спортивное, но и политическое. И впервые он проводится в России, где сотни миллионов жителей так или иначе любят эту игру.

Обратимся в комитет Госдумы по труду проработать вопрос сделать выходными дни, когда играет сборная России», – написал Лебедев в своем твиттере.

Российская команда на групповом этапе 14 июня проведет поединок против Саудовской Аравии, 19-го встретится с Египтом, а 25 числа сыграет против Уругвая.