Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лебедев предлагает сделать выходные в России в дни матчей сборной на ЧМ-2018

    Депутат Госдумы от партии ЛДПР и член исполкома РФС Игорь Лебедев заявил о намерении вынести на рассмотрение вопрос о том, чтобы сделать выходными в стране дни, в которые сборная России будет проводить свои матчи на чемпионате мира-2018.

    «Чемпионат мира по футболу – это грандиозное событие, не только спортивное, но и политическое. И впервые он проводится в России, где сотни миллионов жителей так или иначе любят эту игру.

    Обратимся в комитет Госдумы по труду проработать вопрос сделать выходными дни, когда играет сборная России», – написал Лебедев в своем твиттере.

    Российская команда на групповом этапе 14 июня проведет поединок против Саудовской Аравии, 19-го встретится с Египтом, а 25 числа сыграет против Уругвая.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.06.2018 12:41
    Рекомендуем
    Комментарии38
    ...
    • ...
      Рейтинг: +440

      Аэратор 6 июня 2018, 12:39

      выходные надо делать на следующий день после матча, тяжко будет людям с утра

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      Pinasonic 6 июня 2018, 10:38

      В думе знают, что делают) 3 дня выходных, с праздничным салютом после окончания игр и концертами в парках и перед стадионами)), выделенные деньги на ЧМ остались, а он уже на носу, непорядок, нужно освоить их полностью)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 5 июня 2018, 19:10

      и б.......ь такие люди в российской думе есть!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 18:55

      Возможно в думе он обнародует это предложение, но над ним просто посмеются.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 > zigbert 5 июня 2018, 19:57

      А там итак одни клоуны сидят,а цирк давно уехал....
      .............
      Сегодня что важно?
      Сегодня важно ляпнуть ,что-нибудь этакое,шоб усе ушатались ,а ты ,хоп,
      и в норку - и сечешь оттудова,как электорат схавает иль нет...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 5 июня 2018, 18:54

      Надо бы у Лыбедя уточнить,выходные ,как обозначать Гос(не)Дума будить,
      Как траурные дни или ,как дни победы?
      В чем являтся в трауре или праздничном?
      Народ хочит знать.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июня 2018, 18:30

      поздно что-то мысль такая ударила, наверное от нечего делать, да и выглядит обычным трепом.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +532

      Бан 5 июня 2018, 17:15

      Когда уже заткнут этот фонтан?
      Батя хотя бы клоунчил по делу, пенсионеров своими выходками привлекал. А этот примитив на кого рассчитывает?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +309

      Ден71 5 июня 2018, 17:09

      Если после этого все предприятия попросят ЛДПР покрыть все убытки то ,это будет последний день партии ))) И Владимир Вольфович, из Лебедя шашлык сделает )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 5 июня 2018, 17:02

      А за простой Лебедев будет платить из своего кармана ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      olegiovchenko 5 июня 2018, 16:45

      ну да,три выходных не помешают!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11