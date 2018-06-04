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    Отступные за Умтити по новому контракту с «Барселоной» увеличились на 440 миллионов

    «Барселона» сообщила о подробностях нового контракта центрального защитника Самуэля Умтити.

    В воскресенье, 3 июня, сине-гранатовые продлили соглашение с французом до 2023 года.

    Президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу заявил, что сумма отступных за 24-летнего футболиста теперь составляет 500 миллионов евро. По предыдущему договору она равнялась 60 миллионам.

    Ранее сообщалось, что интерес к Умтити проявляет «Манчестер Юнайтед».

    Защитник перешел в «Барселону» летом 2016 года из «Лиона». В прошедшем сезоне он провел 40 матчей, отметившись одним голом.

    Источник: ФК «Барселона»

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    04.06.2018 14:39
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 4 июня 2018, 22:10

      Да блин эти отступные прописаны чисто с целью чтоб его не кто не увел.

      1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > Ф.К БАРСЕЛОНА 4 июня 2018, 22:30

      Точно,ещё один клубный раб на счету

      0
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА > САНЁК17 4 июня 2018, 22:31

      Ну тогда в Реале одни рабы играют))

      0
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      Рейтинг: +36

      DAG-0500 > Ф.К БАРСЕЛОНА 5 июня 2018, 11:56

      Только один ты меня понял когда я это говорю все ****** как реагируют ну ты сам видешь

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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА > DAG-0500 5 июня 2018, 22:41

      )))

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 4 июня 2018, 19:52

      Не стоит он таких отступных....

      0
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 4 июня 2018, 17:13

      Такое ощущение, что они в ФИФА- менеджер играют и цены берут оттуда же...

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 4 июня 2018, 16:22

      Чтоооо мляяяя? Что за пи...ц происходит с футболом..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 4 июня 2018, 15:38

      Куплен с потрохами.

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      Рейтинг: +232

      Sterh 4 июня 2018, 15:09

      Отличная новость!!

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