Отступные за Умтити по новому контракту с «Барселоной» увеличились на 440 миллионов

«Барселона» сообщила о подробностях нового контракта центрального защитника Самуэля Умтити.

В воскресенье, 3 июня, сине-гранатовые продлили соглашение с французом до 2023 года.

Президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу заявил, что сумма отступных за 24-летнего футболиста теперь составляет 500 миллионов евро. По предыдущему договору она равнялась 60 миллионам.

Ранее сообщалось, что интерес к Умтити проявляет «Манчестер Юнайтед».

Защитник перешел в «Барселону» летом 2016 года из «Лиона». В прошедшем сезоне он провел 40 матчей, отметившись одним голом.