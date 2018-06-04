Goal.com: «Сборная России надеется показать себя миру»

Редакция Goal.com поделилась мнением о перспективах сборной России на чемпионате мира.

«Хозяева не участвовали в квалификационном раунде, поэтому подходят к турниру без какой-либо серьезной проверки. Тем не менее, сборная надеется показать себя миру, ведь на чемпионатах мира она не проходила дальше группового этапа со времен распада СССР.

Но даже на родной земле им будет непросто. Команда Уругвая имеет множество талантов в атаке, а египтяне сделают ставку на Мохаммеда Салаха.

Россиянам надо обязательно начинать с победы над Саудовской Аравией (в матче открытия – прим. «Бомбардира»).

Главная звезда команды – Александр Головин», – говорится в заметке ресурса.

Напомним, турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

7 топ-клубов Европы, где может оказаться Головин