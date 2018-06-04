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    Goal.com: «Сборная России надеется показать себя миру»

    Редакция Goal.com поделилась мнением о перспективах сборной России на чемпионате мира.

    «Хозяева не участвовали в квалификационном раунде, поэтому подходят к турниру без какой-либо серьезной проверки. Тем не менее, сборная надеется показать себя миру, ведь на чемпионатах мира она не проходила дальше группового этапа со времен распада СССР.

    Но даже на родной земле им будет непросто. Команда Уругвая имеет множество талантов в атаке, а египтяне сделают ставку на Мохаммеда Салаха.

    Россиянам надо обязательно начинать с победы над Саудовской Аравией (в матче открытия – прим. «Бомбардира»).

    Главная звезда команды – Александр Головин», – говорится в заметке ресурса.

    Напомним, турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

    7 топ-клубов Европы, где может оказаться Головин

    Источник: Goal.com

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    04.06.2018 11:05
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 21:39

      А показать придется.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 4 июня 2018, 18:40

      Главная звезда команды – Александр Головин» - ахахахахааа !! Goal.com: «Сборная России надеется показать себя миру» не надо показывать этот очередной позор.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 июня 2018, 17:44

      Покажем себя в полном позоре

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 4 июня 2018, 12:40

      Стандартный обзор команд ЧМ, надо было хоть что-то написать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +98

      DrDoom 4 июня 2018, 12:26

      Даже если Россия впервые выйдет из группы, стреском вылетет в 1/8 ... Трен штаб будет гордится, но мы то знаем что из такой группы не выйти позорно для страны с амбициями.

      1
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 4 июня 2018, 12:07

      Да вас все знают, зачем показываться

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 4 июня 2018, 12:03

      Не только сб. России надеется себя показать, но удивляет другое - это когда Головин стал главной звездой сборной?????

      2
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      ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax > нейтральныйкакникто 4 июня 2018, 16:05

      у меня другой вопрос, а что у нас есть звёзды? хотя да, как же! главная звезда это Черчесов конечно!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 июня 2018, 11:58

      показать себя можно, но вот в каком свете много значит.

      8
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 4 июня 2018, 11:55

      «Сборная России надеется показать себя миру».............главное что показать? что-то позитивное или негативное? по моему как после ЕВРО 2016г ничего хорошего ждать нельзя. как и заключения контрактов от престижных зарубежных клубов с российскими игроками, как были посредственностью, так они опустились ниже этой планки, тем более под руководством такого тренера.

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 4 июня 2018, 11:54

      "чемпионатах мира она не проходила дальше группового этапа со времен распада СССР" - хорошая статистика, констатирующая факт, что выход из группы это уже чудо будет.

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