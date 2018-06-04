Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Goal.com: «Сборная России надеется показать себя миру»

4 июня 2018, 11:05
16

Редакция Goal.com поделилась мнением о перспективах сборной России на чемпионате мира.

«Хозяева не участвовали в квалификационном раунде, поэтому подходят к турниру без какой-либо серьезной проверки. Тем не менее, сборная надеется показать себя миру, ведь на чемпионатах мира она не проходила дальше группового этапа со времен распада СССР.

Но даже на родной земле им будет непросто. Команда Уругвая имеет множество талантов в атаке, а египтяне сделают ставку на Мохаммеда Салаха.

Россиянам надо обязательно начинать с победы над Саудовской Аравией (в матче открытия – прим. «Бомбардира»).

Главная звезда команды – Александр Головин», – говорится в заметке ресурса.

Напомним, турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

7 топ-клубов Европы, где может оказаться Головин

Источник: Goal.com
Чемпионат мира Россия Головин Александр
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zatonn
1528101017
Здесь ключевое слово "надеется"
Ответить
acer2003
1528101628
Если только новую форму (((....
Ответить
FanatSerj
1528102483
"чемпионатах мира она не проходила дальше группового этапа со времен распада СССР" - хорошая статистика, констатирующая факт, что выход из группы это уже чудо будет.
Ответить
юрий николаевич
1528102531
«Сборная России надеется показать себя миру».............главное что показать? что-то позитивное или негативное? по моему как после ЕВРО 2016г ничего хорошего ждать нельзя. как и заключения контрактов от престижных зарубежных клубов с российскими игроками, как были посредственностью, так они опустились ниже этой планки, тем более под руководством такого тренера.
Ответить
OfaZavr
1528102698
показать себя можно, но вот в каком свете много значит.
Ответить
нейтральныйкакникто
1528102992
Не только сб. России надеется себя показать, но удивляет другое - это когда Головин стал главной звездой сборной?????
Ответить
Stavropolets
1528103239
Да вас все знают, зачем показываться
Ответить
DrDoom
1528104410
Даже если Россия впервые выйдет из группы, стреском вылетет в 1/8 ... Трен штаб будет гордится, но мы то знаем что из такой группы не выйти позорно для страны с амбициями.
Ответить
APchelov
1528123490
Покажем себя в полном позоре
Ответить
zigbert
1528137584
А показать придется.
Ответить
Главные новости
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
5
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
12
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+