Саудовская Аравия объявила состав на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Саудовской Аравии определился с окончательной заявкой из 23-х футболистов, которые отправятся в Россию на чемпионат мира-2018. Полный список игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Мохаммед Аль-Овайс («Аль-Ахли»), Яссер Аль-Мосайлем («Аль-Ахли»), Абдуллах Аль-Муайуф («Аль-Хиляль»);

Защитники: Осама Хавсави, Ясир Аль-Шахрани, Мохаммед Аль-Бурайк, Али Аль-Болеахи (все – «Аль-Хиляль»), Мансур Аль-Харби, Мотаз Хавсави (оба – «Аль-Ахли»), Омар Хавсави («Аль-Наср»);

Полузащитники: Салман Аль-Фарадж, Абдуллах Атиф, Абдулмалек Аль-Хаибри (все – «Аль-Хиляль»), Салем Аль-Давсари («Вильярреал», Испания), Хаттан Бахебри, Хуссейн Аль-Могави, Абдулла Аль-Хайбари, Мохамед Кану (все – «Аль– Шабаб»), Яхья Аль-Шехри («Леганес», Испания), Тайсир Аль-Джассим («Аль-Ахли»);

Нападающие: Моханнад Ассири («Аль-Ахли»), Мохаммед Аль-Сахлави («Аль-Наср»), Фахад Аль-Муваллад («Леванте», Испания).

На групповом этапе Саудовская Аравия сыграет с Россией (14 июня), Уругваем (20 июня) и Египтом (25 июня).