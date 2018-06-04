Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Саудовская Аравия объявила состав на ЧМ-2018

4 июня 2018, 09:31
17

Тренерский штаб сборной Саудовской Аравии определился с окончательной заявкой из 23-х футболистов, которые отправятся в Россию на чемпионат мира-2018. Полный список игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Мохаммед Аль-Овайс («Аль-Ахли»), Яссер Аль-Мосайлем («Аль-Ахли»), Абдуллах Аль-Муайуф («Аль-Хиляль»);

Защитники: Осама Хавсави, Ясир Аль-Шахрани, Мохаммед Аль-Бурайк, Али Аль-Болеахи (все – «Аль-Хиляль»), Мансур Аль-Харби, Мотаз Хавсави (оба – «Аль-Ахли»), Омар Хавсави («Аль-Наср»);

Полузащитники: Салман Аль-Фарадж, Абдуллах Атиф, Абдулмалек Аль-Хаибри (все – «Аль-Хиляль»), Салем Аль-Давсари («Вильярреал», Испания), Хаттан Бахебри, Хуссейн Аль-Могави, Абдулла Аль-Хайбари, Мохамед Кану (все – «Аль– Шабаб»), Яхья Аль-Шехри («Леганес», Испания), Тайсир Аль-Джассим («Аль-Ахли»);

Нападающие: Моханнад Ассири («Аль-Ахли»), Мохаммед Аль-Сахлави («Аль-Наср»), Фахад Аль-Муваллад («Леванте», Испания).

На групповом этапе Саудовская Аравия сыграет с Россией (14 июня), Уругваем (20 июня) и Египтом (25 июня).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Чемпионат мира Саудовская Аравия
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Алексей1999999
1528094293
сколько знакомых лиииииц
Ответить
Vickont
1528094658
Надо Гену Орлова пригласить, чтоб состав оглашал)
Ответить
insider_retro
1528094694
Саудиты, конечно, удивили своеобразным подходом в подготовке и формировании сборной, когда большинство игроков бесплатно отправили в клубы не титульных дивизионов на стажировку!..)) Тоже вариант!..))
Ответить
bset
1528094795
Ну если мы против них не выиграем, нужно будет вообще всю федерацию распускать. Хотя скажут опять "Ну ЧМ же норм организовали, крутой лимит ввели. Им надо еще лет 10-20 поработать. Не все сразу".
Ответить
Stavropolets
1528095510
Кто лучший игрок Аль, кто забил Аль, с какой команды Аль, Аль красавцы
Ответить
Docentusa
1528096300
Вот это Аль-мощь!!!
Ответить
vladik12
1528096525
Вот они нам 14 числа и устроят конкретный "Аль-Наср".
Ответить
vladik12
1528096571
Как минимум в одном они нас однозначно превосходят: у них есть тренер.
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1528098979
Даже у Саудовской Аравии в заявке 3 нападающих! А у России - 2. Как так? И легионеров у них больше, чем у нас.
Ответить
zigbert
1528135837
3 легионера, у нас всего 1.
Ответить
Главные новости
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
5
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
12
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+