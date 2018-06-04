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    Саудовская Аравия объявила состав на ЧМ-2018

    Тренерский штаб сборной Саудовской Аравии определился с окончательной заявкой из 23-х футболистов, которые отправятся в Россию на чемпионат мира-2018. Полный список игроков выглядит следующим образом:

    Вратари: Мохаммед Аль-Овайс («Аль-Ахли»), Яссер Аль-Мосайлем («Аль-Ахли»), Абдуллах Аль-Муайуф («Аль-Хиляль»);

    Защитники: Осама Хавсави, Ясир Аль-Шахрани, Мохаммед Аль-Бурайк, Али Аль-Болеахи (все – «Аль-Хиляль»), Мансур Аль-Харби, Мотаз Хавсави (оба – «Аль-Ахли»), Омар Хавсави («Аль-Наср»);

    Полузащитники: Салман Аль-Фарадж, Абдуллах Атиф, Абдулмалек Аль-Хаибри (все – «Аль-Хиляль»), Салем Аль-Давсари («Вильярреал», Испания), Хаттан Бахебри, Хуссейн Аль-Могави, Абдулла Аль-Хайбари, Мохамед Кану (все – «Аль– Шабаб»), Яхья Аль-Шехри («Леганес», Испания), Тайсир Аль-Джассим («Аль-Ахли»);

    Нападающие: Моханнад Ассири («Аль-Ахли»), Мохаммед Аль-Сахлави («Аль-Наср»), Фахад Аль-Муваллад («Леванте», Испания).

    На групповом этапе Саудовская Аравия сыграет с Россией (14 июня), Уругваем (20 июня) и Египтом (25 июня).

    Источник: Twitter

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    04.06.2018 09:31
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 21:10

      3 легионера, у нас всего 1.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +982

      O-Z 4 июня 2018, 16:29

      Нам писда

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 4 июня 2018, 10:56

      Даже у Саудовской Аравии в заявке 3 нападающих! А у России - 2. Как так?
      И легионеров у них больше, чем у нас.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 4 июня 2018, 10:26

      Круто конечно, "Вратари: Мохаммед Аль-Овайс («Аль-Ахли»), Яссер Аль-Мосайлем («Аль-Ахли»), Абдуллах Аль-Муайуф («Аль-Хиляль»)"
      И первый и второй вратари играют за «Аль-Ахли»))) Беда походу у них с вратарями)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 4 июня 2018, 10:16

      Как минимум в одном они нас однозначно превосходят: у них есть тренер.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 4 июня 2018, 10:15

      Вот они нам 14 числа и устроят конкретный "Аль-Наср".

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > vladik12 4 июня 2018, 10:57

      Полный Аль-Наср уже усатый устроил в сборной, его не переплюнуть!

      6
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 4 июня 2018, 10:11

      Вот это Аль-мощь!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 4 июня 2018, 09:58

      Кто лучший игрок Аль, кто забил Аль, с какой команды Аль, Аль красавцы

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 4 июня 2018, 09:46

      Ну если мы против них не выиграем, нужно будет вообще всю федерацию распускать. Хотя скажут опять "Ну ЧМ же норм организовали, крутой лимит ввели. Им надо еще лет 10-20 поработать. Не все сразу".

      3
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > bset 4 июня 2018, 10:59

      Объективно Саудовская Аравия на сегодняшний день немного покруче будет даже, справедливым результатом матча будет ничья.
      Хотя если только судьи пеналь левый нарисуют, хозяев же тащат за уши обычно...
      Может это и есть "план Черчесова" ?

      3
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 4 июня 2018, 09:44

      Саудиты, конечно, удивили своеобразным подходом в подготовке и формировании сборной, когда большинство игроков бесплатно отправили в клубы не титульных дивизионов на стажировку!..)) Тоже вариант!..))

      6
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > insider_retro 4 июня 2018, 10:00

      тем интереснее наблюдать.

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