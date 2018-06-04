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    Канчельскис: «Не болею за смешной тренерский штаб Черчесова, который уничтожает наш футбол»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказал свое отношение к футболу национальной команды под управлением главного тренера Станислава Черчесова.

    «Мы, конечно, можем обсуждать, кого он взял или не взял в сборную, но самое главное, чтобы был результат. Будет результат – все будут кричать, что Черчесов в порядке, не будет – будут говорить, что Черчесов плохой. Золотой середины никогда не бывает.

    Поэтому, дай бог, чтобы тот план, который он хочет воплотить в жизнь, воплотился. Я, честно говоря, в это не верю. Лично для меня эти идеи смешные, нереальные.

    Я не болею за Черчесова – я болею за наших футболистов. Не болею за смешной тренерский штаб, который уничтожает наш футбол», – считает Канчельскис.

    Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Соперниками сборной России по групповому этапу ЧМ-2018 станут команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

    Окончательный состав сборной России на ЧМ-2018. Как вам?

    Источник: Rusfootball.info

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    04.06.2018 07:31
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 20:26

      Еще один эксперт со своими поучениями, он то еще не обгажен и вполне чистый.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 4 июня 2018, 18:26

      "наш футбол" - с каких пор для этого человека он стал "нашим"? Забыл, как подставлял сборную на чемпионате мира, отказавшись играть в свои лучшие годы? А дальше глумился над каждой сборной страны?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 июня 2018, 14:39

      А чё, в штабе все лысые и с усами?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3843

      BP 4 июня 2018, 12:33

      мог бы поддержать команду или просто промолчать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 июня 2018, 11:28

      да уж, противоречивые чувства вызывает нынешняя сборная, вроде и болеть за нее хочется но в то же время тренерский штаб вызывает большой негатив, но все равно поддерживать буду, другой сборной как говорится у нас нет.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 4 июня 2018, 11:14

      Сборную надо поддерживать, несмотря ни на что, а если вы настроены против кого то в ней то лучше промолчать по этому поводу.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +428

      qwera 1969 > кузнецов артем 4 июня 2018, 17:54

      Иной раз тяжело молчать....

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 июня 2018, 10:45

      поздно уже судороги уже начались примем такую какая есть сборную ЧТО БУДЕТ ТО И БУДЕТ

      6
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      Рейтинг: +101

      Dmitriy.Rosso 4 июня 2018, 10:39

      А по мнению Канчельскиса надо было его ставить. Он бы лично по стране ездил и таланты искал.

      1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 4 июня 2018, 09:48

      Все понимают смехотворность назначения " чуркесова " , кроме " мудко " ......

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      Рейтинг: +101

      Dmitriy.Rosso > VikNMar 4 июня 2018, 10:38

      А кого надо было ставить? Там без вариантов Только Черчесов был.

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      Рейтинг: +24996

      bset 4 июня 2018, 09:43

      Мудко уничтожает футбол. При нем сомнительных тренеров назначали в лице Капелло и Черчесова. Хотя и Слуцкий, будучи более-менее успешным в ЦСКА, со сборной ничего не показал. Проклятое это место. Будь я тренером, не стал бы связываться с нашей сборной.

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