Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Канчельскис: «Не болею за смешной тренерский штаб Черчесова, который уничтожает наш футбол»

Канчельскис: «Не болею за смешной тренерский штаб Черчесова, который уничтожает наш футбол»

4 июня 2018, 07:31
33

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказал свое отношение к футболу национальной команды под управлением главного тренера Станислава Черчесова.

«Мы, конечно, можем обсуждать, кого он взял или не взял в сборную, но самое главное, чтобы был результат. Будет результат – все будут кричать, что Черчесов в порядке, не будет – будут говорить, что Черчесов плохой. Золотой середины никогда не бывает.

Поэтому, дай бог, чтобы тот план, который он хочет воплотить в жизнь, воплотился. Я, честно говоря, в это не верю. Лично для меня эти идеи смешные, нереальные.

Я не болею за Черчесова – я болею за наших футболистов. Не болею за смешной тренерский штаб, который уничтожает наш футбол», – считает Канчельскис.

Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Соперниками сборной России по групповому этапу ЧМ-2018 станут команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

Окончательный состав сборной России на ЧМ-2018. Как вам?

Источник: Rusfootball.info
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав Канчельскис Андрей
Комментарии (33)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Viper for CSKA
1528087131
Благодаря Черчесову болеть за Сборную стало сложнее. Если результат будет удовлетворительным, то ничего в нашем футболе не изменится. В случае провала на таком важном мероприятии, есть надежда на изменения сверху. Правда могут опять ограничиться косметическими мерами для отвода глаз, просто потому, что реальные изменения помешают разворовывать народное достояние. Короче говоря, положительных эмоций, связанных с данным турниром не осталось. Это касается и сборной России и организации турнира, которая не учитывает интересы граждан страны, денег, которые потратили, и ещё больших, которые своровали. Мрак, как и всегда.
Ответить
Caniggia
1528087791
Арбузник Самедов - это самое большое недоразумение в составе сборной!
Ответить
mialkov
1528088573
Болеть за футболистов - правильно, но смущает тот факт, что благодаря Черчесову эти футболисты могут опозориться на весь мир
Ответить
insider_retro
1528091254
Бестолковый Канчельскис!.. Времена, когда можно и нужно было критиковать, негодовать и советовать, закончились в тот день, когда назначен состав... Хитрожо...ые боления за кого-то выборочно сейчас не проканают, что бы потом можно было успешно попятиться со словами "...ну, я же говорил..." Рубикон перейдён... Теперь или "за", или "против"!!..
Ответить
Axe111
1528091912
Просто слов нет,это не штаб и не команда! Так,собрались потусить на деньги налогоплательщиков
Ответить
Blossiya
1528092440
Какие все паникеры. Можно подумать, что все знают как готовить сборную, назначь их на должность.
Ответить
Боцман59rus
1528092452
Ооо!!! ...у Нас есть штаБ.))))) - прибалтыш тоже туда ой как хочет...
Ответить
Полная Канистра
1528098339
поздно уже судороги уже начались примем такую какая есть сборную ЧТО БУДЕТ ТО И БУДЕТ
Ответить
кузнецов артем
1528100079
Сборную надо поддерживать, несмотря ни на что, а если вы настроены против кого то в ней то лучше промолчать по этому поводу.
Ответить
OfaZavr
1528100934
да уж, противоречивые чувства вызывает нынешняя сборная, вроде и болеть за нее хочется но в то же время тренерский штаб вызывает большой негатив, но все равно поддерживать буду, другой сборной как говорится у нас нет.
Ответить
Главные новости
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
5
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
12
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+