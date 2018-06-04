Канчельскис: «Не болею за смешной тренерский штаб Черчесова, который уничтожает наш футбол»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказал свое отношение к футболу национальной команды под управлением главного тренера Станислава Черчесова.

«Мы, конечно, можем обсуждать, кого он взял или не взял в сборную, но самое главное, чтобы был результат. Будет результат – все будут кричать, что Черчесов в порядке, не будет – будут говорить, что Черчесов плохой. Золотой середины никогда не бывает.

Поэтому, дай бог, чтобы тот план, который он хочет воплотить в жизнь, воплотился. Я, честно говоря, в это не верю. Лично для меня эти идеи смешные, нереальные.

Я не болею за Черчесова – я болею за наших футболистов. Не болею за смешной тренерский штаб, который уничтожает наш футбол», – считает Канчельскис.

Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Соперниками сборной России по групповому этапу ЧМ-2018 станут команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

Окончательный состав сборной России на ЧМ-2018. Как вам?