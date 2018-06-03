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    Рейнгольд: «У нас нет сборной, не вижу ни одного проблеска. Мы стоим на краю пропасти»

    Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от последнего перед чемпионатом мира-2018 матча сборной России. 5 июня наша команда сыграет в Москве против турков.

    «Я здесь ничего не жду. Ждал, что хоть что-то чуть-чуть в лучшую сторону изменится, но ничего не меняется. После игры с Австрией (0:1) я больше всего был возмущен тем, что все к этому поражению так спокойно отнеслись. Ну, где-то кто-то пошумел, но нет никаких выводов. Я хочу другое сказать: нет у нас сборной, мы стоим на краю пропасти! И если кто-то думает, что мы готовы играть на чемпионате мира, глубоко ошибается.

    Я лично желал увидеть в игре сборной перед встречей с Австрией только одно: чтобы команда бегала. Но наши игроки в том матче вообще не бежали. Это вообще позор, играть контрольные матчи накануне чемпионата мира, совсем не напрягаясь! Я могу все простить, технические ошибки, например, не вовремя открыться, но я не могу простить того, когда команда по полю пешком ходит.

    Поэтому задаюсь вопросом: а что дальше? Между тем люди, которые играли в футбол, эксперты, говорят, что все, кажется, нормально. Что здесь нормально?! Что здесь все идет по плану, по плану Станислава Черчесова? Что он загубил сборную, и мы вообще не знаем, от чего нужно отталкиваться? Я пока абсолютно ничего не вижу, ни одного проблеска.

    Не знаю, что должно случиться, что вдруг наша команда воскреснет и начнет играть в футбол. Все говорит о том, что тот состав игроков, которых он вызвал, ни на что не претендует. Потому что когда в составе нет играющих ребят, нельзя что-то сделать», – считает эксперт.

    Чемпионат мира-2018 для России начнется 14 июня игрой против Саудовской Аравии.

    Источник: Rusfootball.info

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    03.06.2018 09:24
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    Комментарии22
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    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 11:17

      Очень эмоционально и резко высказался Рейнгольд. Игра сборной не впечатляет. Теперь остается надеяться на "госпожу" удачу.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 3 июня 2018, 17:37

      Вот вам ДВА примера - игра команд России и Австрии!
      Австрийцы вышли из отпуска.
      Тактически грамотно провели тренировки и вот вам результат - ДВЕ победы над нами и Германией!
      Решающий мяч на свой счёт записал полузащитник Алессандро Шепф.
      В прошлой игре, проигранной нами 1:0, именно он забил гол в ворота сборной России.
      А наша сборная?
      Сидит на сборах!
      Черчесов ЗАГОНЯЛ сборников ФИЗИКОЙ и вот вам результат - с Австрией Россия нанесла НОЛЬ ударов в створ ворот.
      Команда не может победить уже в шести встречах подряд, а в 2018-м она не знает даже ничьих – три поражения из трёх = 1 мяч забили и 7 пропустили.

      А я что ГОВОРИЛ: - "Физика - путь в ПРОВАЛУ!"
      Вот вам печальные итоги плохой работы Черчесова.

      АКЦЕНТ надо делать на ТАКТИКЕ! На тактике!!!
      Вот с этим у Черчесова БОЛЬШАЯ проблема!
      Для обучения ТАКТИКЕ надо много времени.
      Намного больше чем для физики в десять раз.
      А времени в ОБРЕЗ, мизер, - совсем НЕТ!
      Через 11 дней стартует чемпионат Мира по футболу, а Черчесов ставит на себе эксперименты!!!

      Ну, Саламыч! Держись!
      Отвечать Вам придётся по полной программе НЕВРАЗУМИТЕЛЬНОЙ игры сборной!

      1
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 3 июня 2018, 17:20

      Пропасть- пенсия бабушек и воры у власти, а наш футбол что то особенное от понимания

      2
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 3 июня 2018, 14:54

      Черчесов сделал добро всем следующим тренерам. Потому что все следующие смело могут сказать, но я ведь хуже не сделал...

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 июня 2018, 12:27

      Рейнгольд: "...мы стоим на краю пропасти". Нет мы уже летим в эту
      пропасть и виновных необходимо очень строго наказать. Только
      слепой не видит, что натворил главный тренер сборной Черчесов
      с подачи вредителя российскому спорту и футболу, в частности, Мутко.
      Общественность давно писала о том назначении,однако,руководители
      страной оказались не только слепые. но и глухие. Всё нужно срочно
      чистить весь состав и в РФС, и в РФПЛ, и в ФНЛ и дальше и приглашать только специалистов, а не прилипал.

      1
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      Рейтинг: +2863

      nemolod > vladimir-7 3 июня 2018, 23:32

      Просто всех все устраивает! В противном случае давно бы навели порядок!

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 3 июня 2018, 12:08

      Народ, до чемпионата мира 9(девять)дней осталось.
      У нас есть то, что именуется сборной.У сборной есть то, что именуется тренером.
      Нам остаётся только смотреть на то, что эта сборная начудила.Других вариантов нет.
      Всё остальное, в том числе и орг. выводы так и так сделают только после чемпионата мира.
      Всем мира и добра.

      5
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      Рейтинг: +468

      Alemann > Мары 3 июня 2018, 13:02

      В качестве оргвыводов после ЧМ опять начнется поиск виновных, взаимное обливание грязью.риторические вопросы кто виноват и что делать. Назначат очередного кого-нибудь на роль главного тренера. Больше ничего не изменится.

      4
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      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Alemann 4 июня 2018, 05:39

      От того что мы: думаем, пишем и говорим о нашей сборной, вряд-ли что-то в ближайшее время изменится... Но я с удовольствием посмотрю на игру Алемании , Франкрайха и других хороших сборных!

      3
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      Рейтинг: +468

      Alemann > ribavadim 4 июня 2018, 08:01

      Einverstanden, Genosse! ;)

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июня 2018, 12:03

      абсолютно прав, все по делу, жаль что будем наблюдать такое на домашнем ЧМ.

      6
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 3 июня 2018, 11:24

      Будем считать что нам повезло что чемпионат проводится у нас.

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 3 июня 2018, 11:21

      Из этого сброда го вна тоже можно сделать команду,но не во главе с уса тым осе тином

      4
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 3 июня 2018, 11:05

      Ветеран прав. Молодёжь не вырастили. Руководство было бездарным. Итог- пшик.

      6
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