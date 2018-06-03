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  • Рейнгольд: «У нас нет сборной, не вижу ни одного проблеска. Мы стоим на краю пропасти»

Рейнгольд: «У нас нет сборной, не вижу ни одного проблеска. Мы стоим на краю пропасти»

3 июня 2018, 09:24
22

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от последнего перед чемпионатом мира-2018 матча сборной России. 5 июня наша команда сыграет в Москве против турков.

«Я здесь ничего не жду. Ждал, что хоть что-то чуть-чуть в лучшую сторону изменится, но ничего не меняется. После игры с Австрией (0:1) я больше всего был возмущен тем, что все к этому поражению так спокойно отнеслись. Ну, где-то кто-то пошумел, но нет никаких выводов. Я хочу другое сказать: нет у нас сборной, мы стоим на краю пропасти! И если кто-то думает, что мы готовы играть на чемпионате мира, глубоко ошибается.

Я лично желал увидеть в игре сборной перед встречей с Австрией только одно: чтобы команда бегала. Но наши игроки в том матче вообще не бежали. Это вообще позор, играть контрольные матчи накануне чемпионата мира, совсем не напрягаясь! Я могу все простить, технические ошибки, например, не вовремя открыться, но я не могу простить того, когда команда по полю пешком ходит.

Поэтому задаюсь вопросом: а что дальше? Между тем люди, которые играли в футбол, эксперты, говорят, что все, кажется, нормально. Что здесь нормально?! Что здесь все идет по плану, по плану Станислава Черчесова? Что он загубил сборную, и мы вообще не знаем, от чего нужно отталкиваться? Я пока абсолютно ничего не вижу, ни одного проблеска.

Не знаю, что должно случиться, что вдруг наша команда воскреснет и начнет играть в футбол. Все говорит о том, что тот состав игроков, которых он вызвал, ни на что не претендует. Потому что когда в составе нет играющих ребят, нельзя что-то сделать», – считает эксперт.

Чемпионат мира-2018 для России начнется 14 июня игрой против Саудовской Аравии.

Источник: Rusfootball.info
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Рейнгольд Валерий
Комментарии (22)
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vladik12
1528007134
Я думал, мы уже в пропасти.
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vladik12
1528007225
Не знаю, как вам, но у меня есть ощущение, что именно на таком фоне негатива и всеобщей ненависти наши доползут до условного четвертьфинала. Спорт славен непредсказуемостью, а мы в Россию ну вообще не верим, согласитесь. Знач., будет обратка и наши не облажаются). Это будет алогично, несвязно, но очень по-русски.
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Blossiya
1528009344
Мы все знаем уровень нашей сборной. Другой у нас нет. Но я не вижу смысла орать "Усё пропало" до начала.
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SPACE TRUCKIN
1528011615
прискорбно,но это правда...смотрел товарняки других команд - ловить нечего,если только это не хитрый план черчеса - притвориться овечкой,что вряд ли...(((((((((
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Дед Сергей
1528012051
Прав Рейнгольд. Сколько говорили, что у сборной нет основы, костяка? И весь подготовительный период одни смотрины. Что, тренер сборной не способен дать оценку игроку при просмотрах матчей чемпионата? Если да, то грош ему цена. Опять одни объяснения. Почтальоны и пожарники сборной Исландии жопу рвут на поле, а наши только объясняют. Объяснили бы уже за какой х.. получают бешеные бабки при такой игре. Надоело это и смотреть и слушать. А руководство нашего футбола хочется послать далеко и навсегда.
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Александр52
1528013106
Ветеран прав. Молодёжь не вырастили. Руководство было бездарным. Итог- пшик.
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С-Пб on-line
1528014091
Из этого сброда го вна тоже можно сделать команду,но не во главе с уса тым осе тином
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OfaZavr
1528016614
абсолютно прав, все по делу, жаль что будем наблюдать такое на домашнем ЧМ.
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Мары
1528016922
Народ, до чемпионата мира 9(девять)дней осталось. У нас есть то, что именуется сборной.У сборной есть то, что именуется тренером. Нам остаётся только смотреть на то, что эта сборная начудила.Других вариантов нет. Всё остальное, в том числе и орг. выводы так и так сделают только после чемпионата мира. Всем мира и добра.
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Gornostay
1528035617
Пропасть- пенсия бабушек и воры у власти, а наш футбол что то особенное от понимания
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