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    Роналду не уйдет из «Реала», если будет зарабатывать больше Месси и Неймара

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду может остаться в мадридском клубе. Португалец не покинет команду, если руководство повысит ему зарплату с 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю до 1,35 миллиона.

    По информации El Confidencial, Роналду хочет зарабатывать больше Лионеля Месси (673 тысячи) и Неймара (619 тысяч).

    Португалец также намерен получить поддержку клуба в ситуации с властями Испании. Роналду должен выплатить 17 миллионов за уклонение от уплаты налогов.

    Ранее сообщалось, что Роналду покинет «Реал» из-за разногласий с руководством сливочных по условиям контракта.

    Роналду тоже уйдет из «Реала». Намеков достаточно

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.06.2018 22:11
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar 4 июня 2018, 22:29

      а хлебальник не треснет?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 09:57

      Вероятно налоги подтолкнули его на это решение.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 3 июня 2018, 17:00

      Роналду уже просто заносит. Чемпионат Испании проигран в одну калитку еще в первом круге.Из кубка вылетели."Заслуги" лидера команды в этом разве нет?Да и в финале победной ЛЧ ничего особого не показал. От игр чемпа частенько освобождали для той же ЛЧ. 33 и силенки уже не те (отсюда и балобольство о якобы теле 23 летнего, что б тень на плетень навести).РЕАЛьнее надо быть Кристиану и скромнее.

      -1
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      Рейтинг: +478

      TERMIK2142 3 июня 2018, 00:50

      Пора в Китай)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 3 июня 2018, 00:32

      Уйдет не уйдет как на ромашке

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 3 июня 2018, 00:06

      На налоги не хватает?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 3 июня 2018, 00:04

      третий год подряд полсезона нихрена не делает !

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 3 июня 2018, 00:04

      девочка плакала все эти дни но перес даст золотишку и кристина перестанет истерить !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 2 июня 2018, 23:26

      Владик бедолага с левака минусует)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      greatsergey_nokappa 2 июня 2018, 22:45

      Источник: Бомбардир.ру

      -1
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 > greatsergey_nokappa 2 июня 2018, 22:46

      Учись читать новость.

      -2
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