Роналду не уйдет из «Реала», если будет зарабатывать больше Месси и Неймара

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду может остаться в мадридском клубе. Португалец не покинет команду, если руководство повысит ему зарплату с 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю до 1,35 миллиона.

По информации El Confidencial, Роналду хочет зарабатывать больше Лионеля Месси (673 тысячи) и Неймара (619 тысяч).

Португалец также намерен получить поддержку клуба в ситуации с властями Испании. Роналду должен выплатить 17 миллионов за уклонение от уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что Роналду покинет «Реал» из-за разногласий с руководством сливочных по условиям контракта.

Роналду тоже уйдет из «Реала». Намеков достаточно