Натхо: «Я провел в ЦСКА потрясающий и незабываемый период. Спасибо за все!»

Полузащитник Бибрас Натхо опубликовал прощальное обращение к ЦСКА.

У израильтянина вчера истек контракт с армейским клубом.

«Сегодня закончился мой контракт с ЦСКА. Тут я провел потрясающий и незабываемый период. Я буду скучать по команде, по игрокам, по потрясающим болельщикам и по городу. Большое спасибо за все!» — написал Натхо в своем инстаграме.

Натхо защищал цвета красно-синих с 2014 года, выиграв в составе команды РФПЛ в сезоне-2015/16. Ранее стало известно, что он продолжит карьеру в Испании.