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    Натхо: «Я провел в ЦСКА потрясающий и незабываемый период. Спасибо за все!»

    Полузащитник Бибрас Натхо опубликовал прощальное обращение к ЦСКА.

    У израильтянина вчера истек контракт с армейским клубом.

    «Сегодня закончился мой контракт с ЦСКА. Тут я провел потрясающий и незабываемый период. Я буду скучать по команде, по игрокам, по потрясающим болельщикам и по городу. Большое спасибо за все!» — написал Натхо в своем инстаграме.

    Натхо защищал цвета красно-синих с 2014 года, выиграв в составе команды РФПЛ в сезоне-2015/16. Ранее стало известно, что он продолжит карьеру в Испании.

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    Источник: Instagram

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    02.06.2018 15:37
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100730

      zigbert 2 июня 2018, 20:15

      Свои лучшие годы он провел в ЦСКА.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 2 июня 2018, 17:55

      Бибрас, как-же жалко что ты уходишь...

      3
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      Рейтинг: +102

      Shogun 2 июня 2018, 17:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      И ухожу в Зенит

      -36
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      ...
      Рейтинг: +788

      dddolphin > Shogun 2 июня 2018, 17:23

      В Фифе постоянно так и случалось у меня :D

      2
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      Рейтинг: +1236

      омск55 2 июня 2018, 16:39

      НАЧАЛО КОНЦА В ЦСКА

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      Shogun > омск55 2 июня 2018, 17:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты мудак как раз на его место и брали хорвата они, и по игре хорват смотрится лучше, а Чалов все таки заиграл и Понтус на выход и тем более Тимур оклемался и не неси херни чучело

      -37
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 2 июня 2018, 15:59

      Спасибо за игру. Удачи в дальнейшей карьере

      3
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 2 июня 2018, 15:57

      Здоровья тебе ,Бибрас! Спасибо за сезон ! Удачи тебе и успехов в карьере.

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 2 июня 2018, 15:57

      Оставайся!!! И Вернблума уговаривай!!!

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 2 июня 2018, 15:49

      Спасибо! Хорошего завершения карьеры!

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 2 июня 2018, 15:41

      Тот самый случай, когда мнение о себе оставил на золотой середине. После прихода в клуб год-полтора феерил, а затем как-то затух и засел на банку. При Михалыче всплески былой формы проскакивали, но было уже не то. И тем не менее борозды он никогда не портил. Поэтому Бибарсу могу пожелать только успехов в новой команде и достойного завершения карьеры! Спасибо за игру

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