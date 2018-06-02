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  • Натхо: «Я провел в ЦСКА потрясающий и незабываемый период. Спасибо за все!»

Натхо: «Я провел в ЦСКА потрясающий и незабываемый период. Спасибо за все!»

2 июня 2018, 15:37
11

Полузащитник Бибрас Натхо опубликовал прощальное обращение к ЦСКА.

У израильтянина вчера истек контракт с армейским клубом.

«Сегодня закончился мой контракт с ЦСКА. Тут я провел потрясающий и незабываемый период. Я буду скучать по команде, по игрокам, по потрясающим болельщикам и по городу. Большое спасибо за все!» — написал Натхо в своем инстаграме.

Натхо защищал цвета красно-синих с 2014 года, выиграв в составе команды РФПЛ в сезоне-2015/16. Ранее стало известно, что он продолжит карьеру в Испании.

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Публикация от text (@bibars66)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига ЦСКА Натхо Бибрас
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Lester84
1527943285
Тот самый случай, когда мнение о себе оставил на золотой середине. После прихода в клуб год-полтора феерил, а затем как-то затух и засел на банку. При Михалыче всплески былой формы проскакивали, но было уже не то. И тем не менее борозды он никогда не портил. Поэтому Бибарсу могу пожелать только успехов в новой команде и достойного завершения карьеры! Спасибо за игру
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Аид666
1527943758
Спасибо! Хорошего завершения карьеры!
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Nerlinger
1527944240
Оставайся!!! И Вернблума уговаривай!!!
Ответить
shurik45
1527944257
Здоровья тебе ,Бибрас! Спасибо за сезон ! Удачи тебе и успехов в карьере.
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Vickont
1527944364
Спасибо за игру. Удачи в дальнейшей карьере
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омск55
1527946772
НАЧАЛО КОНЦА В ЦСКА
Ответить
Shogun
1527948340
И ухожу в Зенит
Ответить
арейская
1527951332
Бибрас, как-же жалко что ты уходишь...
Ответить
zigbert
1527959757
Свои лучшие годы он провел в ЦСКА.
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