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    На совете ФИФА в Москве будет обсуждаться изменение формулы подсчета рейтинга сборных

    ФИФА на заседании в Москве 13 июня вынесет на обсуждение вопрос изменения формулы подсчета рейтинга сборных.

    Такое решение принято в связи с тем, что текущая формула не отображает реальную силу всех команд. Поскольку сборная страны, принимающей чемпионат мира, в течение двух лет проводит только товарищеские матчи, не играя официальные встречи, которые рассчитываются по более высокому коэффициенту.

    На данный момент в рейтинге ФИФА учитываются исключительно результаты игр, проведенных за последние 48 месяцев. Для придания большего значения недавним матчам, применяются следующие коэффициенты: для матчей, состоявшихся менее 12 месяцев назад, – 1; для поединков, прошедших 12-24 месяца назад, – 0,5; для встреч, сыгранных 24-36 месяцев назад, – 0,3, 36-48 месяцев назад – 0,2. Коэффициент товарищеских матчей равен 1, отборочных – 2,5, континентальных первенств и Кубка конфедераций – 3, чемпионата мира – 4.

    В настоящее время сборная России располагается на 66 место в рейтинге ФИФА. Причина в том, что за последние полтора года команда, не участвующая в отборочном турнире к чемпионату мира, провела лишь три официальных матча.

    Источник: ТАСС

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    01.06.2018 18:17
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 1 июня 2018, 20:55

      Есть возможность поправить свое положение на ЧМ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 июня 2018, 19:58

      66 сейчас потом 166

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 1 июня 2018, 19:51

      Да что толку эту формулу менять, если Россия даже не в состоянии товарищеские матчи выиграть? В любом случае за проигрыш дают 0 очков.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 1 июня 2018, 19:50

      играть пусть начнут! тогда и не нужно будет пересчитывать)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 1 июня 2018, 18:56

      Вниз мы бодренько слетели, а вот подниматься будет сложно и долго!..
      Учитывая искромётную игру наших витязей, никакие изменения расчётов кэфов не вознесут нас, хотя бы, обратно...(((

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 июня 2018, 18:54

      Нас как ни считай, все там же. Хуже бы только не было.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1236

      омск55 1 июня 2018, 18:50

      С такой игрой , и с таким Стасиком, и это хорошо.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 1 июня 2018, 18:45

      Придумайте как нас в пятерку поднять.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +1351

      15112007 1 июня 2018, 18:38

      Сборная России находится на своем месте - на 66-м. На дне. Совершенно справедливый рейтинг.

      6
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