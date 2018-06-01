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  • На совете ФИФА в Москве будет обсуждаться изменение формулы подсчета рейтинга сборных

На совете ФИФА в Москве будет обсуждаться изменение формулы подсчета рейтинга сборных

1 июня 2018, 18:17
9

ФИФА на заседании в Москве 13 июня вынесет на обсуждение вопрос изменения формулы подсчета рейтинга сборных.

Такое решение принято в связи с тем, что текущая формула не отображает реальную силу всех команд. Поскольку сборная страны, принимающей чемпионат мира, в течение двух лет проводит только товарищеские матчи, не играя официальные встречи, которые рассчитываются по более высокому коэффициенту.

На данный момент в рейтинге ФИФА учитываются исключительно результаты игр, проведенных за последние 48 месяцев. Для придания большего значения недавним матчам, применяются следующие коэффициенты: для матчей, состоявшихся менее 12 месяцев назад, – 1; для поединков, прошедших 12-24 месяца назад, – 0,5; для встреч, сыгранных 24-36 месяцев назад, – 0,3, 36-48 месяцев назад – 0,2. Коэффициент товарищеских матчей равен 1, отборочных – 2,5, континентальных первенств и Кубка конфедераций – 3, чемпионата мира – 4.

В настоящее время сборная России располагается на 66 место в рейтинге ФИФА. Причина в том, что за последние полтора года команда, не участвующая в отборочном турнире к чемпионату мира, провела лишь три официальных матча.

Источник: ТАСС
Весь мир
Комментарии (9)
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15112007
1527867490
Сборная России находится на своем месте - на 66-м. На дне. Совершенно справедливый рейтинг.
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Братья Васильевы
1527867927
Придумайте как нас в пятерку поднять.
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омск55
1527868222
С такой игрой , и с таким Стасиком, и это хорошо.
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prezent2017
1527868495
Нас как ни считай, все там же. Хуже бы только не было.
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insider_retro
1527868617
Вниз мы бодренько слетели, а вот подниматься будет сложно и долго!.. Учитывая искромётную игру наших витязей, никакие изменения расчётов кэфов не вознесут нас, хотя бы, обратно...(((
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fortune-bva
1527871830
играть пусть начнут! тогда и не нужно будет пересчитывать)
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BRO_football
1527871908
Да что толку эту формулу менять, если Россия даже не в состоянии товарищеские матчи выиграть? В любом случае за проигрыш дают 0 очков.
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Полная Канистра
1527872324
66 сейчас потом 166
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zigbert
1527875737
Есть возможность поправить свое положение на ЧМ.
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