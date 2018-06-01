На совете ФИФА в Москве будет обсуждаться изменение формулы подсчета рейтинга сборных

ФИФА на заседании в Москве 13 июня вынесет на обсуждение вопрос изменения формулы подсчета рейтинга сборных.

Такое решение принято в связи с тем, что текущая формула не отображает реальную силу всех команд. Поскольку сборная страны, принимающей чемпионат мира, в течение двух лет проводит только товарищеские матчи, не играя официальные встречи, которые рассчитываются по более высокому коэффициенту.

На данный момент в рейтинге ФИФА учитываются исключительно результаты игр, проведенных за последние 48 месяцев. Для придания большего значения недавним матчам, применяются следующие коэффициенты: для матчей, состоявшихся менее 12 месяцев назад, – 1; для поединков, прошедших 12-24 месяца назад, – 0,5; для встреч, сыгранных 24-36 месяцев назад, – 0,3, 36-48 месяцев назад – 0,2. Коэффициент товарищеских матчей равен 1, отборочных – 2,5, континентальных первенств и Кубка конфедераций – 3, чемпионата мира – 4.

В настоящее время сборная России располагается на 66 место в рейтинге ФИФА. Причина в том, что за последние полтора года команда, не участвующая в отборочном турнире к чемпионату мира, провела лишь три официальных матча.