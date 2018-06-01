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    Зобнин и Классон вошли в десятку потенциальных открытий чемпионата мира по версии FourFourTwo

    Британское футбольное издание FourFourTwo определило десять игроков, которые могут совершить прорыв на чемпионате мира-2018.

    В числе прочих в список были включены полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин, а также хавбек «Краснодара» и команды Швеции Виктор Классон.

    «Накануне чемпионата мира имеется общий пессимизм среди болельщиков сборной России, поскольку команда, похоже, подходит к турниру в беспорядке. Но это может стать отличным шансом для того, чтобы группа перспективных молодых полузащитников проявила себя.

    Зобнин не лишком известен за пределами своей страны, но его прогресс после перехода в «Спартак» из «Динамо» летом 2016 года был выдающимся», – говорится в описании россиянина.

    В десятку также вошли: Мусса Конате («Амьен», Сенегал), Алиреза Джаханбакш (АЗ, Иран), Лукас Торрейра («Сампдория», Уругвай), Петр Зелински («Наполи», Польша), Сергей Милинкович-Савич («Лацио», Сербия), Хаким Зиеш («Аякс», Марокко), Пионе Систо («Сельта», Дания), Мигель Трауко («Фламенго», Перу).

    Источник: FourFourTwo

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    01.06.2018 16:21
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 1 июня 2018, 22:23

      Давай, Рома, давай!!! Успехов тебе!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 1 июня 2018, 19:54

      Это было бы неплохо как для него, так и для нас.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 июня 2018, 19:27

      хорошо, желаю Роману и дальше прогрессировать и проявлять себя!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5444

      Приус 1 июня 2018, 18:40

      Неплохо было бы. Помню деревянный Беланов забил 4 или 5 африканцам и сразу получил супер-контракт.

      8
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип > Приус 2 июня 2018, 20:36

      Это Саленко был. 1994 г. В игре с Камеруном- 6:1 (Саленко-5).
      Но он и до ЧМ-94, в Испании неплохо играл, и после.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +384

      Gerecht165 1 июня 2018, 18:16

      Никуясе, Милинкович-Савич - "открытие"?? Открытие для кого? Да за этим "открытием" уже больше года гранды гоняются, потрясая десятками миллионов!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1713

      volfrik 1 июня 2018, 18:08

      зобнин!!!!! не с этой сбродной

      2
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 1 июня 2018, 17:20

      Полная чушь. Чемпионат Мира это коллективные (командные) соревнования национальных сборных, а не отдельных Зобниных, пусть даже и талантливых.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 1 июня 2018, 17:12

      Красавец Рома.
      Так держать.

      4
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