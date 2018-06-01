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  • Зобнин и Классон вошли в десятку потенциальных открытий чемпионата мира по версии FourFourTwo

Зобнин и Классон вошли в десятку потенциальных открытий чемпионата мира по версии FourFourTwo

1 июня 2018, 16:21
9

Британское футбольное издание FourFourTwo определило десять игроков, которые могут совершить прорыв на чемпионате мира-2018.

В числе прочих в список были включены полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин, а также хавбек «Краснодара» и команды Швеции Виктор Классон.

«Накануне чемпионата мира имеется общий пессимизм среди болельщиков сборной России, поскольку команда, похоже, подходит к турниру в беспорядке. Но это может стать отличным шансом для того, чтобы группа перспективных молодых полузащитников проявила себя.

Зобнин не лишком известен за пределами своей страны, но его прогресс после перехода в «Спартак» из «Динамо» летом 2016 года был выдающимся», – говорится в описании россиянина.

В десятку также вошли: Мусса Конате («Амьен», Сенегал), Алиреза Джаханбакш (АЗ, Иран), Лукас Торрейра («Сампдория», Уругвай), Петр Зелински («Наполи», Польша), Сергей Милинкович-Савич («Лацио», Сербия), Хаким Зиеш («Аякс», Марокко), Пионе Систо («Сельта», Дания), Мигель Трауко («Фламенго», Перу).

Источник: FourFourTwo
Чемпионат мира Россия Швеция Спартак Краснодар Зобнин Роман Классон Виктор
Комментарии (9)
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Мары
1527862325
Красавец Рома. Так держать.
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Александр52
1527862832
Полная чушь. Чемпионат Мира это коллективные (командные) соревнования национальных сборных, а не отдельных Зобниных, пусть даже и талантливых.
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volfrik
1527865692
зобнин!!!!! не с этой сбродной
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Gerecht165
1527866160
Никуясе, Милинкович-Савич - "открытие"?? Открытие для кого? Да за этим "открытием" уже больше года гранды гоняются, потрясая десятками миллионов!
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Приус
1527867655
Неплохо было бы. Помню деревянный Беланов забил 4 или 5 африканцам и сразу получил супер-контракт.
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OfaZavr
1527870447
хорошо, желаю Роману и дальше прогрессировать и проявлять себя!
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zigbert
1527872089
Это было бы неплохо как для него, так и для нас.
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DOCTOR PENALTY
1527880980
Давай, Рома, давай!!! Успехов тебе!
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