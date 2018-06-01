Зобнин и Классон вошли в десятку потенциальных открытий чемпионата мира по версии FourFourTwo

Британское футбольное издание FourFourTwo определило десять игроков, которые могут совершить прорыв на чемпионате мира-2018.

В числе прочих в список были включены полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин, а также хавбек «Краснодара» и команды Швеции Виктор Классон.

«Накануне чемпионата мира имеется общий пессимизм среди болельщиков сборной России, поскольку команда, похоже, подходит к турниру в беспорядке. Но это может стать отличным шансом для того, чтобы группа перспективных молодых полузащитников проявила себя.

Зобнин не лишком известен за пределами своей страны, но его прогресс после перехода в «Спартак» из «Динамо» летом 2016 года был выдающимся», – говорится в описании россиянина.

В десятку также вошли: Мусса Конате («Амьен», Сенегал), Алиреза Джаханбакш (АЗ, Иран), Лукас Торрейра («Сампдория», Уругвай), Петр Зелински («Наполи», Польша), Сергей Милинкович-Савич («Лацио», Сербия), Хаким Зиеш («Аякс», Марокко), Пионе Систо («Сельта», Дания), Мигель Трауко («Фламенго», Перу).