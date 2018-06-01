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  • Египетский бизнесмен: «Зидан возглавит сборную Катара с зарплатой 50 миллионов в год»

Египетский бизнесмен: «Зидан возглавит сборную Катара с зарплатой 50 миллионов в год»

1 июня 2018, 15:38
19

Экс-главный тренер «Реала» Зинедин Зидан возглавит сборную Катара, сообщил египетский бизнесмен Нагиб Савирис.

«Зидан будет тренировать национальную сборную Катара к чемпионату мира-2022. 50 миллионов евро в год в течение четырех лет. Деньги решают?» – написал Савирис на своей странице в твиттере.

Французский специалист объявил о своем уходе из мадридского клуба 31 мая. Под его руководством «Реал» один раз стал чемпионом Испании, трижды выиграл Лигу чемпионов, два раза – Суперкубок УЕФА и два – клубный чемпионат мира.

Источник: Twitter
Испания. Примера Реал Египет Зидан Зинедин
Комментарии (19)
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Kikujiro
1527857534
Продавец шаурмы из Назрани - Экс-главный тренер «Реала» Зинедин Зидан возглавит местный Ангушт. 50 евро в год. Деньги - грязь.
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омск55
1527858658
За такие деньги, даже Зидан продаётся
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Обер-КанцлерЪ
1527859942
Под домашний для Катара ЧМ-22, вполне может быть.
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ARSteven89
1527860831
Самый бесполезный Чемпионат Мира за всю историю. Катару он не поможет в развитии футбола в стране, а на стадионах после этого турнира будут играть звёзды, которые за баснословные деньги приедут заканчивать карьеры в эту экзотику...
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Fin035
1527861092
После такого успеха, можно и мешок набить на безбедную старость!
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amazonaws
1527862165
А что??? Пусть платят 50 миллионов евро в год, если есть что платить! Но от этого результаты не улучшатся! Важны исполнители, а с этим у Катара большие проблемы! Но за 4 года можно вывести команду на высокий уровень игры. Всё будет зависеть от уровня тренировочного процесса. Вот и посмотрим, как Зидан будет ВЫКРУЧИВАТЬСЯ без больших мастеров в составе. В любом случае, желаем Зидану получать БЕШЕНЫЕ деньги. Все его! УРА! Очень РАДЫ!!! Желаем Зидану и успешной работы в Катаре.
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овертайм
1527863222
нормас зарплата)) ответственности никакой))
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prezent2017
1527868309
Нехило!
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OfaZavr
1527869665
не хотелось чтобы Зидан из-за баснословного контракта только соглашался, он ведь и в Реале не мало заработал, лучше сейчас отдохнуть а потом выбрать клуб по душе и желанию.
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zigbert
1527871253
Если Зидан подпишет контракт с Катаром, ему придется работать там 4года. Стоящее ли это дело?
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