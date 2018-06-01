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    Египетский бизнесмен: «Зидан возглавит сборную Катара с зарплатой 50 миллионов в год»

    Экс-главный тренер «Реала» Зинедин Зидан возглавит сборную Катара, сообщил египетский бизнесмен Нагиб Савирис.

    «Зидан будет тренировать национальную сборную Катара к чемпионату мира-2022. 50 миллионов евро в год в течение четырех лет. Деньги решают?» – написал Савирис на своей странице в твиттере.

    Французский специалист объявил о своем уходе из мадридского клуба 31 мая. Под его руководством «Реал» один раз стал чемпионом Испании, трижды выиграл Лигу чемпионов, два раза – Суперкубок УЕФА и два – клубный чемпионат мира.

    Источник: Twitter

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    01.06.2018 15:38
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 1 июня 2018, 19:40

      Если Зидан подпишет контракт с Катаром, ему придется работать там 4года. Стоящее ли это дело?

      2
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      ...
      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > zigbert 2 июня 2018, 08:00

      Ну с экономической точки зрения очень стоящие дело если в рублях то это больше 14 миллиардов за четыре года!!!!! Но как тренер он просто потеряет всё чего добился!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +667

      АИН-27 > Alex ostrov 2 июня 2018, 12:33

      Если он в себе не уверен как в тренере - то пойдет туда.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 июня 2018, 19:14

      не хотелось чтобы Зидан из-за баснословного контракта только соглашался, он ведь и в Реале не мало заработал, лучше сейчас отдохнуть а потом выбрать клуб по душе и желанию.

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 июня 2018, 18:51

      Нехило!

      1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 1 июня 2018, 17:27

      нормас зарплата)) ответственности никакой))

      0
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 1 июня 2018, 17:09

      А что???
      Пусть платят 50 миллионов евро в год, если есть что платить!
      Но от этого результаты не улучшатся!
      Важны исполнители, а с этим у Катара большие проблемы!
      Но за 4 года можно вывести команду на высокий уровень игры.
      Всё будет зависеть от уровня тренировочного процесса.
      Вот и посмотрим, как Зидан будет ВЫКРУЧИВАТЬСЯ без больших мастеров в составе.
      В любом случае, желаем Зидану получать БЕШЕНЫЕ деньги.
      Все его! УРА! Очень РАДЫ!!!
      Желаем Зидану и успешной работы в Катаре.

      0
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 1 июня 2018, 16:51

      После такого успеха, можно и мешок набить на безбедную старость!

      2
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 1 июня 2018, 16:47

      Самый бесполезный Чемпионат Мира за всю историю. Катару он не поможет в развитии футбола в стране, а на стадионах после этого турнира будут играть звёзды, которые за баснословные деньги приедут заканчивать карьеры в эту экзотику...

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > ARSteven89 1 июня 2018, 17:14

      а наш чемпионат для нас чем полезен?

      1
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      Рейтинг: +379

      o33uk > Garrincha58 1 июня 2018, 17:57

      Ты возле компа сидишь и людям не мешаешь жить.

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 1 июня 2018, 16:32

      Под домашний для Катара ЧМ-22, вполне может быть.

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      Рейтинг: +3437

      FRZZ 1 июня 2018, 16:24

      Утка!

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      Рейтинг: +1236

      омск55 1 июня 2018, 16:10

      За такие деньги, даже Зидан продаётся

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