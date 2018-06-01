Египетский бизнесмен: «Зидан возглавит сборную Катара с зарплатой 50 миллионов в год»

Экс-главный тренер «Реала» Зинедин Зидан возглавит сборную Катара, сообщил египетский бизнесмен Нагиб Савирис.

«Зидан будет тренировать национальную сборную Катара к чемпионату мира-2022. 50 миллионов евро в год в течение четырех лет. Деньги решают?» – написал Савирис на своей странице в твиттере.

Французский специалист объявил о своем уходе из мадридского клуба 31 мая. Под его руководством «Реал» один раз стал чемпионом Испании, трижды выиграл Лигу чемпионов, два раза – Суперкубок УЕФА и два – клубный чемпионат мира.