Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Карикатурист показал, как Левандовски выбирает себе новый клуб

    Футбольный карикатурист и художник-мультипликатор Омар Момани, сотрудничающий с порталом Goal и Бундеслигой, нарисовал шарж, на котором показал, как нападающий «Баварии» Роберт Левандовски выбирает новый клуб.

    На картинке поляк с открытым от восторга ртом стоит перед футболками «Реала», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Позади него, судя по всему, располагается один из руководителей мюнхенского клуба. Он держит в руках майку «Баварии», на которую форвард не обращает никакого внимания.

    «Роберт Левандовски ищет изменений», – написано под рисунком.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2018 13:20
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 1 июня 2018, 18:51

      Переход игрока в другую команду сопряжен с определенным риском. Из Баварии его никто не гнал и стоящее ли для него это дело?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 1 июня 2018, 16:24

      Только не нужно Баварию принижать. Она не будет умолять его остаться и со страхом ждать его решения. Уже ищется замена. И если это будет Вернер, то Левандовски нафиг не сдался. Слишком много о себе думает. К тому же с головой не всё в порядке. Иначе как можно предпочитать Баварии нынешние МЮ и Челси.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 1 июня 2018, 15:17

      Вот бы увидеть когда-нибудь такую карикатуру на одного из наших Федь - Смолова или Чалова... :-(((

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога > cska-62 1 июня 2018, 17:05

      да забудьте вы уже про федю, сдулся он. так толком и не раздувшись.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 1 июня 2018, 14:08

      может еще и останется

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 1 июня 2018, 13:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Среди всех подходит Реал, Бензема на выход, а у других есть Лукаку, Кавани и Мората

      -39
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +585

      tilvan > Shogun 1 июня 2018, 14:21

      Мората вроде в Ювентус засобирался.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > tilvan 1 июня 2018, 14:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Юве не потянет трансфер

      -39
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 1 июня 2018, 13:44

      Чётко!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11