Карикатурист показал, как Левандовски выбирает себе новый клуб

Футбольный карикатурист и художник-мультипликатор Омар Момани, сотрудничающий с порталом Goal и Бундеслигой, нарисовал шарж, на котором показал, как нападающий «Баварии» Роберт Левандовски выбирает новый клуб.

На картинке поляк с открытым от восторга ртом стоит перед футболками «Реала», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Позади него, судя по всему, располагается один из руководителей мюнхенского клуба. Он держит в руках майку «Баварии», на которую форвард не обращает никакого внимания.

«Роберт Левандовски ищет изменений», – написано под рисунком.