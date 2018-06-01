Карикатурист показал, как Левандовски выбирает себе новый клуб

Футбольный карикатурист и художник-мультипликатор Омар Момани, сотрудничающий с порталом Goal и Бундеслигой, нарисовал шарж, на котором показал, как нападающий «Баварии» Роберт Левандовски выбирает новый клуб.
На картинке поляк с открытым от восторга ртом стоит перед футболками «Реала», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Позади него, судя по всему, располагается один из руководителей мюнхенского клуба. Он держит в руках майку «Баварии», на которую форвард не обращает никакого внимания.
«Роберт Левандовски ищет изменений», – написано под рисунком.
Источник: Instagram