Слуцкий: «Второе место «МЮ»? Ни один клуб в Англии не скажет, что это провал»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился мнением работе главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

«Моуринью настолько разный, у него от взлета до падения может быть несколько месяцев. Настолько много зависит от текущей эмоции, его артистизма, эмоциональной энергетики.

У «Манчестер Юнайтед» удачный сезон, высокое место. В такой компании, заняв такое место, ни один клуб в Англии не может сказать, что это провал», – сказал Слуцкий.

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