«Тоттенхэм» троллит «Арсенал» и «Челси» в рекламе своего нового стадиона

«Тоттенхэм» оригинально подошел к рекламе своего нового домашнего стадиона. Реклама размещена в метро Лондона.

В ней говорится о том, что только на этом стадионе в Лондоне в следующем году можно будет посмотреть матчи Лиги чемпионов.

На протяжении последних двух лет «Тоттенхэм» проводил домашние матчи на «Уэмбли». Переезд на новый стадион должен произойти перед началом следующего сезона.

В прошедшем сезоне ​»Тоттенхэм» занял третье место в Премьер-лиге, выйдя в групповой этап Лигу чемпионов-2018/19. «Челси» и «Арсенал» заняли пятую и шестую строчки соответственно. Им предстоит участие в Лиге Европы в следующем сезоне.