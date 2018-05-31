Дзагоев: «Должны улучшить свою игру. Время еще есть»

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев поделился наблюдениями от товарищеского матча против Австрии (0:1). По словам хавбека, команда должна улучшить свою игру в преддверии чемпионата мира.

«Что-то получалось, что-то – нет. Конечно, результат отрицательный. Хотели выиграть, играли на победу, бежали прессинговали. Но, повторюсь, что-то получалось, что-то – нет. Но есть еще немножко времени, должны, конечно, улучшить свою игру.

Были под нагрузками, где-то ножки чуть-чуть подвели. У нас еще есть время, думаю, подойдем в хорошей форме», – сказал Дзагоев в эфире «Матч ТВ».

Главные выводы по матчу Австрия – Россия