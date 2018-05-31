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Дзагоев: «Должны улучшить свою игру. Время еще есть»

31 мая 2018, 00:08
9

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев поделился наблюдениями от товарищеского матча против Австрии (0:1). По словам хавбека, команда должна улучшить свою игру в преддверии чемпионата мира.

«Что-то получалось, что-то – нет. Конечно, результат отрицательный. Хотели выиграть, играли на победу, бежали прессинговали. Но, повторюсь, что-то получалось, что-то – нет. Но есть еще немножко времени, должны, конечно, улучшить свою игру.

Были под нагрузками, где-то ножки чуть-чуть подвели. У нас еще есть время, думаю, подойдем в хорошей форме», – сказал Дзагоев в эфире «Матч ТВ».

Главные выводы по матчу Австрия – Россия

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Товарищеские матчи Россия Дзагоев Алан
Комментарии (9)
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mialkov
1527715102
Не надо себя успокаивать, времени уже НЕТ!
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suhoffmonstro
1527716938
Уже год улучшаете и все время есть, позорища!
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panmon
1527716959
Конечно есть! Вы буквально вчера узнали что ЧМ будет. Когда уж тут игру улучшать было?
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Обер-КанцлерЪ
1527718505
Да уж, для вас даже 1 (ОДИН!) удар в створ за весь матч уже будет серьёзным улучшением игры!
Ответить
ZENIT84,
1527718821
НУ ЧТО ТЫ МЕЛЕШЬ ДЗАГА? ВРЕМЯ ЕЩЕ ЕСТЬ ЧТО БЫ ВЫ СВАЛИЛИ ИЗ СБОРНОЙ))
Ответить
yorgenbarenz
1527742332
После финального свистка впервые увидел тень смущения на вечно самодовольном лице черчесова.Зловещий знак....
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OfaZavr
1527754583
и каждый раз одно и тоже, надо улучшать да надо улучшать, а потом снова все повторяется, только отговорки всякие болельщикам говорят хотя сами в душе тоже думаю все понимают и знают.
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Ral13
1527765052
Выиграть все хотят. Надо попытаться выиграть.!!!Пахать, пахать и пахать!
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zigbert
1527774121
Что плохо ,так у нас нет сейчас лидера команды, который бы своей игрой вдохновил сборную.
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