«Ювентус» готов расстаться с Игуаином

Руководство «Ювентуса» рассматривает возможность продажи форварда команды Гонсало Игуаина.

Туринцы готовы расстаться со своим бомбардиром, что даст клубу серьезный прирост в бюджете, который можно будет распределить на другие трансферы. В клубе уверены, что сейчас подходящий момент, когда игрок стоит больших денег, он востребован на рынке.

Ранее сообщалось, что Маурицио Сарри рассчитывает после своего прихода на пост главного тренера «Челси» заполучить Игуаина для лондонского клуба. Сумма трансфера оценивается в 52 миллиона фунтов стерлингов.