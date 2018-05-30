Рауш: «У России нет проблем с лидерами»

Защитник «Динамо» Константин Рауш рассказал, что в сборной России есть достаточное количество лидеров.

– Кто входит в число лидеров в нынешней сборной России?

– Серега Игнашевич теперь тут. Он так много знает про чемпионат России и нашу сборную! Знаете, когда с ним разговариваю, сразу чувствую его спокойствие. И сам успокаиваюсь. Начинаю задавать вопросы, понимаю, что он сыграл и пережил намного больше меня. Уважение появляется сразу же. Он точно один из лидеров.

Игорь Акинфеев, насколько я уже понял, всегда был лидером, поэтому сейчас является нашим капитаном. Есть Юрий Жирков, который провел уже очень много важных матчей за карьеру. Федор Смолов способен на это. Так что у нас с этим тоже проблем нет.

– Жирков играет на твоей позиции. Чему у него можно научиться?

– Во-первых, сразу скажу – неважно, что Юра играет на той же позиции, что и я. Мы – одна команда, мы все вместе хотим добиться чего-нибудь. Вообще я не из тех людей, которые могут сказать про своего конкурента что-то плохое, хотя понимаю, что такое тоже бывает. Жира – прекрасный игрок, а когда с ним познакомился, понял, что он и отличный человек. А его опыт виден на поле – в том, как он двигается, какие решения принимает.