Стадион «Динамо» планируется ввести в эксплуатацию до конца 2018 года

Стадион «Динамо» в Москве должен быть введен в эксплуатацию до конца текущего года.

«Мы смогли полностью при реконструкции сохранить облик стадиона «Лужники», построили стадион «Спартак», до конца года будет введен стадион «Динамо», – приводит слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина агентство городских новостей «Москва».

Ранее планировалось ввести стадион в эксплуатацию в апреле 2018 года. Общая вместимость футбольного стадиона составит 26319 посадочных мест.