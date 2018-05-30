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Стадион «Динамо» планируется ввести в эксплуатацию до конца 2018 года

30 мая 2018, 10:15
7

Стадион «Динамо» в Москве должен быть введен в эксплуатацию до конца текущего года.

«Мы смогли полностью при реконструкции сохранить облик стадиона «Лужники», построили стадион «Спартак», до конца года будет введен стадион «Динамо», – приводит слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина агентство городских новостей «Москва».

Ранее планировалось ввести стадион в эксплуатацию в апреле 2018 года. Общая вместимость футбольного стадиона составит 26319 посадочных мест.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (7)
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VGreen
1527665713
мдаа, неужто и в новом сезоне динамикам всё еще в Химки мотаться на матчи...могли бы уж к началу нового сезона постараться ввести в эксплуатацию...
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Артурка32
1527667529
Десять лет длится реконструкция несчастного стадиона на 26 тысяч мест, пора бы уже сдавать, а то многим уже Химки роднее своего стадиона стали))
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vladimir-7
1527678115
Мы строили... Интересно, а на чьи деньги? Понятно, что строителей нанимали и может быть через М.Хуснуллина.
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3ton
1527678610
Жду с нетерпением открытия этой арены
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FanatSerj
1527693520
Ну пол года это же такая мелочь на фоне основного срока )))
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LERDAV.
1527695328
LERDAV. Городские власти так же как БТВ не коренные жители своего города Москва, если перед всем футбольным Миром к ЧМ18 не покажут историческое место как стадион "ДИНАМО им. ЛЬВА ЯШИНА" известного всему Миру как ЛЕГЕНДУ СПОРТА. П О З О Р!! ВЛАСТЯМ МОСКВЫ !!!!!
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Legion-o
1527696609
Марат главный коррупционер по строительству в Москве! Хорош касатик))
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