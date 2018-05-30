Эриксен рассматривается в качестве замены Модричу в «Реале»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен может стать игроком мадридского «Реала».

В испанском клубе рассматривают датчанина в качестве замены Луке Модричу, которому в сентябре исполнится 33 года. 26-летний футболист «Тоттенхэма» идеально подходит на эту роль, считают боссы «Реала».

Ранее сообщалось, что «Барселона» и «ПСЖ» нацелены на футболиста сборной Дании этим летом. Трансферная стоимость Эриксена оценивается в 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Эриксен провел в АПЛ 34 матча, забил 10 голов и отдал девять результативных передач.