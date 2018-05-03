«ПСЖ» готов заплатить за Эриксена 100 миллионов

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен во время летнего трансферного окна может стать игроком «ПСЖ». Парижский клуб готов заплатить за 26-летнего датчанина 100 миллионов фунтов стерлингов.

На футболиста также претендует «Барселона». Руководство лондонского клуба хочет получить от трансфера 225 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Эриксен провел в АПЛ 34 матча, забил 10 голов и отдал девять результативных передач.