«ПСЖ» готов заплатить за Эриксена 100 миллионов

Не хотелось бы что бы Тоттенхэм начали растаскивать по частям. Разрушить эту самобытную команду можно в один миг,а вот создавать придется годами.Понятно что аппетиты у таких алчных команд как ПСЖ растут.
Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен во время летнего трансферного окна может стать игроком «ПСЖ». Парижский клуб готов заплатить за 26-летнего датчанина 100 миллионов фунтов стерлингов.
На футболиста также претендует «Барселона». Руководство лондонского клуба хочет получить от трансфера 225 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Эриксен провел в АПЛ 34 матча, забил 10 голов и отдал девять результативных передач.