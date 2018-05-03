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    «ПСЖ» готов заплатить за Эриксена 100 миллионов

    Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен во время летнего трансферного окна может стать игроком «ПСЖ». Парижский клуб готов заплатить за 26-летнего датчанина 100 миллионов фунтов стерлингов.

    На футболиста также претендует «Барселона». Руководство лондонского клуба хочет получить от трансфера 225 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Эриксен провел в АПЛ 34 матча, забил 10 голов и отдал девять результативных передач.

    Источник: Express.co.uk

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    03.05.2018 20:34
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 4 мая 2018, 08:20

      Не хотелось бы что бы Тоттенхэм начали растаскивать по частям. Разрушить эту самобытную команду можно в один миг,а вот создавать придется годами.Понятно что аппетиты у таких алчных команд как ПСЖ растут.

      2
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 3 мая 2018, 21:42

      Эриксен - англичанин, Оувен Бекхем Руни - датчанин, а Аршавин - бразилец. БРАВО БОМБАРДИР !!!

      1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 3 мая 2018, 21:33

      Нормальный ход!

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 3 мая 2018, 21:10

      барса претендует если эриксен не дурак то в барсу !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 3 мая 2018, 20:57

      Англичанин - датчанин. Какая разница.

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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 3 мая 2018, 20:37

      Парижане, видно, считают уже дурным тоном платить за игрока меньше 80-100 лимонов!..)) Собирают новую Dream Team для будущих завоеваний...

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