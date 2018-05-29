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  • Черчесов: «Никогда не говорил, что у сборной России проходимые соперники в группе на ЧМ»

Черчесов: «Никогда не говорил, что у сборной России проходимые соперники в группе на ЧМ»

29 мая 2018, 16:59
7

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что в группе на чемпионате мира у команды не будет проходимых соперников. Также специалист поделился ожиданиями от товарищеского поединка с Австрией, который состоится завтра, 30 мая.

– Я смотрел игру Италия – Саудовская Аравия, Мирослав Ромащенко ездил туда. Мы не обменивались мнениями пока. Мы своих соперников изучаем. В последних матчах они играют в совершенно новый футбол с новым тренером (прим. – Хуаном Антонио Пицци), появляются новые игроки.

Все соперники по группе техничные. Понятно, что уровень команд разнится, но мы ни разу не говорили, что у нас есть проходимые команды. Мы спокойно готовимся.

– Австрия никогда не терпела поражений в Инсбруке. Что будет, если и Россия не сумеет здесь победить?

– Мы не рассуждаем категориями. Слово «если» я вообще не люблю. Для меня оно непонятно. Мы будем делать все, чтобы победить. А то, что в Инсбруке Австрия никогда не проигрывала… Все бывает в первый раз. Нас ждет не самый легкий матч, но мы готовы.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Россия Австрия Саудовская Аравия Черчесов Станислав
Комментарии (7)
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РМЗ
1527603840
Стасик знает что влетят всем
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Федя Кабак
1527604543
Усатый таракан готовит свой пукан)
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triton004
1527606104
После поражений я слышу от этих деятелей футбола,что команда прогрессирует,только куда.?
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maygli
1527607299
Ну уж если у главного тренера нет уверенности в прохождении таких соперников, как в нашей группе, то дела совсем швах. А если бы у нас были соперники, как в группе "В" (испанцы, португальцы)? Он, что, сразу в штаны наклал бы? Вот дал бог тренера...
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cska-62
1527608526
Саудиты всегда играли технично, но очень медленно... Да и Египет не намного быстрее. Только там теперь играет реактивный, техничный и бьющий Салах!
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Полная Канистра
1527609887
его слушать уже тошно закройте эту лавку
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zigbert
1527620101
По его словам у нас в группе непроходимые команды.
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