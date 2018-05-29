Черчесов: «Никогда не говорил, что у сборной России проходимые соперники в группе на ЧМ»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что в группе на чемпионате мира у команды не будет проходимых соперников. Также специалист поделился ожиданиями от товарищеского поединка с Австрией, который состоится завтра, 30 мая.

– Я смотрел игру Италия – Саудовская Аравия, Мирослав Ромащенко ездил туда. Мы не обменивались мнениями пока. Мы своих соперников изучаем. В последних матчах они играют в совершенно новый футбол с новым тренером (прим. – Хуаном Антонио Пицци), появляются новые игроки.

Все соперники по группе техничные. Понятно, что уровень команд разнится, но мы ни разу не говорили, что у нас есть проходимые команды. Мы спокойно готовимся.

– Австрия никогда не терпела поражений в Инсбруке. Что будет, если и Россия не сумеет здесь победить?

– Мы не рассуждаем категориями. Слово «если» я вообще не люблю. Для меня оно непонятно. Мы будем делать все, чтобы победить. А то, что в Инсбруке Австрия никогда не проигрывала… Все бывает в первый раз. Нас ждет не самый легкий матч, но мы готовы.