«Атлетико» обошел «Барселону» и «Баварию» в клубном рейтинге УЕФА

«Атлетико» вышел на второе место в клубном рейтинге УЕФА, опередив «Баварию» и «Барселону». Обойти мюнхенский и каталонский клубы «матрасникам» позволила победа в Лиге Европы сезона-2017/18.

Лидирует, как и прежде, «Реал», выигравший Лигу чемпионов.

Лучший российский клуб – «Зенит» – располагается на 16-й позиции.

В рейтинге национальных ассоциаций Россия занимает шестое место.

Клубный рейтинг УЕФА

1 (1). «Реал» (Испания)

2 (4). «Атлетико» (Испания)

3 (2). «Бавария» (Германия)

4 (3). «Барселона» (Испания)

5 (5). «Ювентус» (Италия)

6 (8). «Севилья» (Испания)

7 (6). «ПСЖ» (Франция)

8 (12). «Манчестер Сити» (Англия)

9 (11). «Арсенал» (Англия)

10 (7). «Боруссия» Дортмунд (Германия).

Рейтинг УЕФА для национальных ассоциаций

1 (1). Испания

2 (3). Англия

3 (4). Италия

4 (2). Германия

5 (5). Франция

6 (6). Россия

7 (7). Португалия

8 (8). Украина

9 (9). Бельгия

10 (10). Турция.