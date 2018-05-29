«Атлетико» обошел «Барселону» и «Баварию» в клубном рейтинге УЕФА

«Атлетико» вышел на второе место в клубном рейтинге УЕФА, опередив «Баварию» и «Барселону». Обойти мюнхенский и каталонский клубы «матрасникам» позволила победа в Лиге Европы сезона-2017/18.
Лидирует, как и прежде, «Реал», выигравший Лигу чемпионов.
Лучший российский клуб – «Зенит» – располагается на 16-й позиции.
В рейтинге национальных ассоциаций Россия занимает шестое место.
Клубный рейтинг УЕФА
1 (1). «Реал» (Испания)
2 (4). «Атлетико» (Испания)
3 (2). «Бавария» (Германия)
4 (3). «Барселона» (Испания)
5 (5). «Ювентус» (Италия)
6 (8). «Севилья» (Испания)
7 (6). «ПСЖ» (Франция)
8 (12). «Манчестер Сити» (Англия)
9 (11). «Арсенал» (Англия)
10 (7). «Боруссия» Дортмунд (Германия).
Рейтинг УЕФА для национальных ассоциаций
1 (1). Испания
2 (3). Англия
3 (4). Италия
4 (2). Германия
5 (5). Франция
6 (6). Россия
7 (7). Португалия
8 (8). Украина
9 (9). Бельгия
10 (10). Турция.