«Спорт-Экспресс»: Тихонов и «Крылья Советов» договорились о продлении контракта еще на год

По информации издания «Спорт-Экспресс», главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов достиг договоренности с клубом о продлении контракта. Соглашение будет рассчитано на один сезон.

Ранее этот же источник сообщал, что договор специалиста перед началом прошлого сезона был подписан по схеме «1+1», и самарский клуб намерен активировать опцию продления, но без повышения зарплаты тренеру.

В минувшем сезоне «Крылья Советов» под руководством Тихонова заняли второе место в ФНЛ и вышли в Премьер-лигу.