ЦСКА: «Не сомневаемся, что под руководством Гинера клуб и впредь будет оставаться флагманом российского футбола»

Пресс-служба ЦСКА поздравила президента клуба Евгения Гинера с днем рождения. Сегодня, 26 мая, руководителю красно-синих исполняется 58 лет.

«Коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды, а также многочисленные армейские болельщики от всей души поздравляют президента ПФК ЦСКА Евгения Гинера с днем рождения и желают ему крепкого здоровья, счастья, бодрости и благополучия!

Не сомневаемся, что под руководством Евгения Ленноровича ПФК ЦСКА и впредь будет оставаться флагманом российского футбола!» – говорится в сообщении пресс-службы армейцев.

В прошедшем сезоне ЦСКА выиграл серебряные медали РФПЛ.