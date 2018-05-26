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    ЦСКА: «Не сомневаемся, что под руководством Гинера клуб и впредь будет оставаться флагманом российского футбола»

    Пресс-служба ЦСКА поздравила президента клуба Евгения Гинера с днем рождения. Сегодня, 26 мая, руководителю красно-синих исполняется 58 лет.

    «Коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды, а также многочисленные армейские болельщики от всей души поздравляют президента ПФК ЦСКА Евгения Гинера с днем рождения и желают ему крепкого здоровья, счастья, бодрости и благополучия!

    Не сомневаемся, что под руководством Евгения Ленноровича ПФК ЦСКА и впредь будет оставаться флагманом российского футбола!» – говорится в сообщении пресс-службы армейцев.

    В прошедшем сезоне ЦСКА выиграл серебряные медали РФПЛ.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    26.05.2018 12:46
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 27 мая 2018, 13:02

      Здоровья, удачи везде и во всем.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 27 мая 2018, 08:35

      Ленорыч, с Днём!!!
      Когда уже нового Вагнера и Думбию откопаешь и баблишка на него дашь? Мы согласны на новых Красича и Олича )))

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 мая 2018, 15:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Судей покупать - это вам не два пальца ...ссать. Заслужил!

      -5
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 26 мая 2018, 15:36

      "Вот сколько на ни на есть маленьких беззащитных коняшек, та мы все и говорим промеж собой: " Ну зачем нам отец родной, когда у нас есть господин Гинер?"))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 26 мая 2018, 14:11

      С днём рождения!!!
      Евгений Леннорович, потерпи немного, ещё 2 года до пенсии осталось)))

      2
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      Рейтинг: +1236

      омск55 26 мая 2018, 13:25

      Да с Гинером ЦСКА из минимума получает максимум

      12
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 26 мая 2018, 13:12

      Евгений Леннорович ,от всей души, Вас с Днем Рождения!!! Успехов в работе и долгих лет жизни.

      20
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