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  • ЦСКА: «Не сомневаемся, что под руководством Гинера клуб и впредь будет оставаться флагманом российского футбола»

ЦСКА: «Не сомневаемся, что под руководством Гинера клуб и впредь будет оставаться флагманом российского футбола»

26 мая 2018, 12:46
9

Пресс-служба ЦСКА поздравила президента клуба Евгения Гинера с днем рождения. Сегодня, 26 мая, руководителю красно-синих исполняется 58 лет.

«Коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды, а также многочисленные армейские болельщики от всей души поздравляют президента ПФК ЦСКА Евгения Гинера с днем рождения и желают ему крепкого здоровья, счастья, бодрости и благополучия!

Не сомневаемся, что под руководством Евгения Ленноровича ПФК ЦСКА и впредь будет оставаться флагманом российского футбола!» – говорится в сообщении пресс-службы армейцев.

В прошедшем сезоне ЦСКА выиграл серебряные медали РФПЛ.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (9)
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shurik45
1527329546
Евгений Леннорович ,от всей души, Вас с Днем Рождения!!! Успехов в работе и долгих лет жизни.
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омск55
1527330307
Да с Гинером ЦСКА из минимума получает максимум
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Отчаянный Пердун
1527333101
С днём рождения!!! Евгений Леннорович, потерпи немного, ещё 2 года до пенсии осталось)))
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Супервайзер
1527338162
"Вот сколько на ни на есть маленьких беззащитных коняшек, та мы все и говорим промеж собой: " Ну зачем нам отец родной, когда у нас есть господин Гинер?"))
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prezent2017
1527338798
Судей покупать - это вам не два пальца ...ссать. Заслужил!
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general.lizyukov
1527399316
Ленорыч, с Днём!!! Когда уже нового Вагнера и Думбию откопаешь и баблишка на него дашь? Мы согласны на новых Красича и Олича )))
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prtcs
1527415351
Здоровья, удачи везде и во всем.
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