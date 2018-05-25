Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бекхэм – Зидану: «Пожалуйста, обыграйте «Ливерпуль»!»

    Бывший полузащитник «Реала» Дэвид Бекхэм поделился мнением о работе главного тренера мадридцев Зинедина Зидана. Бекхэм играл с Зиданом в «Реале» с 2003 по 2006 год.

    «Успешно выступать в качестве игрока, а теперь и в качестве тренера, большого тренера, – это невероятно. Я хочу пожелать Зизу удачи в финале. И пожалуйста, обыграйте «Ливерпуль»!» – сказал Бекхэм.

    Финальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Ливерпуль» пройдет в субботу, 26 мая. Игра начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.05.2018 20:22
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 мая 2018, 11:27

      Кертебе!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 26 мая 2018, 10:12

      Все на рекламу давнешнюю обижается))) Явно не день Бекхэма)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Caniggia 26 мая 2018, 02:36

      Будь на месте Бекхэма русский футболист, когда-то игравший с Зиданом в Реале, а ранее в РПЛ против принципиального соперника, с которым Реал сыграет в финале ЛЧ (допустим), то он никогда бы не пожелал победы Реалу с Зиданом, а болел бы за наших, за русских! Вот поэтому нас никто никогда не победит ни в какой войне!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 25 мая 2018, 23:45

      Все для тебя ... Конечно Ливер не сопеник Реалу,при всем уважении ,но завтра все все увидят!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 25 мая 2018, 21:26

      Если как последние матчи защита сыграет разгром будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +997

      egrrr 25 мая 2018, 21:16

      Поздно, Дэвид, раньше надо было думать перед тем как ставить на Реал)))

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11