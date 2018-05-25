Бекхэм – Зидану: «Пожалуйста, обыграйте «Ливерпуль»!»

Бывший полузащитник «Реала» Дэвид Бекхэм поделился мнением о работе главного тренера мадридцев Зинедина Зидана. Бекхэм играл с Зиданом в «Реале» с 2003 по 2006 год.

«Успешно выступать в качестве игрока, а теперь и в качестве тренера, большого тренера, – это невероятно. Я хочу пожелать Зизу удачи в финале. И пожалуйста, обыграйте «Ливерпуль»!» – сказал Бекхэм.

Финальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Ливерпуль» пройдет в субботу, 26 мая. Игра начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.