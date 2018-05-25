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Бекхэм – Зидану: «Пожалуйста, обыграйте «Ливерпуль»!»

25 мая 2018, 20:22
6

Бывший полузащитник «Реала» Дэвид Бекхэм поделился мнением о работе главного тренера мадридцев Зинедина Зидана. Бекхэм играл с Зиданом в «Реале» с 2003 по 2006 год.

«Успешно выступать в качестве игрока, а теперь и в качестве тренера, большого тренера, – это невероятно. Я хочу пожелать Зизу удачи в финале. И пожалуйста, обыграйте «Ливерпуль»!» – сказал Бекхэм.

Финальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Ливерпуль» пройдет в субботу, 26 мая. Игра начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: Skysports
Лига чемпионов Реал Ливерпуль Бекхэм Дэвид Зидан Зинедин
Комментарии (6)
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egrrr
1527272203
Поздно, Дэвид, раньше надо было думать перед тем как ставить на Реал)))
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de bruyne
1527272781
Если как последние матчи защита сыграет разгром будет
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Jhon1989
1527281124
Все для тебя ... Конечно Ливер не сопеник Реалу,при всем уважении ,но завтра все все увидят!!!
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Caniggia
1527291360
Будь на месте Бекхэма русский футболист, когда-то игравший с Зиданом в Реале, а ранее в РПЛ против принципиального соперника, с которым Реал сыграет в финале ЛЧ (допустим), то он никогда бы не пожелал победы Реалу с Зиданом, а болел бы за наших, за русских! Вот поэтому нас никто никогда не победит ни в какой войне!
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ItalianFootball
1527318779
Все на рекламу давнешнюю обижается))) Явно не день Бекхэма)))
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prezent2017
1527323274
Кертебе!
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